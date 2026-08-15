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Češi vyhazují tyhle věci z půdy jako haraburdí. Vůbec netuší, že sběratelé to vykupují i za 235 000 Kč

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Vyklízení půdy má většinou stejný průběh. Zaprášené krabice, otlučený nábytek, staré nádobí […]
Češi vyhazují tyhle věci z půdy jako haraburdí. Vůbec netuší, že sběratelé to vykupují i za 235 000 Kč

Češi vyhazují tyhle věci z půdy jako haraburdí. Vůbec netuší, že sběratelé to vykupují i za 235 000 Kč

Zdroj: Extrafit.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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