Češi vyhazují sušičky prádla. Nahrazuje je zařízení, které suší lépe a má mnoho dalších funkcí

Proč mokré oblečení v bytě nechce uschnout
Voda z vypraných textilií přechází do vzduchu. Pokud místnost zůstane zavřená a vlhkost nemá kam odejít, schnutí se zpomaluje. Výsledkem bývají dlouho vlhké švy, těžké osušky a zatuchlý zápach.
Rychlost ovlivňuje teplota, vlhkost vzduchu a jeho proudění, ale také to, jak dobře pračka prádlo odstředila. Roli hraje i věšení. Trička namačkaná těsně vedle sebe nebo osuška přehozená v několika vrstvách schnou výrazně pomaleji než kousky s mezerami.
Pomoc se nabízí v podobě odvlhčovače. Průběžně odebírá vzduchu vodní páru, a tím vytváří lepší podmínky pro odpařování vody z látek. Sušičku nenahradí ve všem, ale domácnosti s vlhkostí může pomoci hned se dvěma starostmi. V suchém a dobře větraném prostoru ale jeho přínos tak patrný nebude.
Jak odvlhčovač pracuje a co od něj čekat
Běžný kompresorový přístroj nasává vzduch ventilátorem a vede ho přes studený výměník. Pára se na něm změní v kapky, které stékají do nádržky, případně hadicí do odpadu. Vzduch se do místnosti vrací sušší a zpravidla mírně teplejší, což schnutí také trochu pomáhá, i když vytápění nenahrazuje.
Existují i adsorpční modely, které vlhkost zachycují speciálním materiálem. Hodí se spíše do chladnějších prostor, ale bývají náročnější na spotřebu. Kompresorové typy navíc ztrácejí účinnost v chladu, proto při výběru záleží i na teplotě místnosti.
Rozdíl proti sušičce je zásadní. Ta pracuje přímo s prádlem v bubnu, žene k němu ohřátý vzduch a otáčením ho rozvolňuje. Odvlhčovač upravuje vzduch v celé místnosti, takže schnutí trvá déle a prádlo musíte dál rozvěšet.
Kolik elektřiny to stojí a kdy se vyplatí
Správné umístění rozhoduje o výsledku. Nejlépe funguje v menší zavřené místnosti se sušákem, kde nepřibývá další vlhký vzduch. Sušák nepřeplňujte, proudění vzduchu je stejně důležité jako odebírání vlhkosti.
- Prádlo odstřeďte na nejvyšší otáčky, které materiál snese.
- Mezi kousky nechte mezery a silné textilie rozprostřete volně.
- Proud suchého vzduchu nasměrujte k sušáku, pokud to přístroj umožňuje.
- Dodržte odstupy od stěn a nezakrývejte otvory.
- Hlídejte nádržku, po jejím naplnění se odvlhčování obvykle zastaví.
Mnoho přístrojů nabízí režim na prádlo, často nazvaný „Laundry“. Podle modelu zrychlí ventilátor, prodlouží odvlhčování nebo upraví cílovou vlhkost. Přesto nepozná, kdy je prádlo opravdu suché. Před uložením zkontrolujte pasy kalhot, kapsy, manžety a švy.
Odvlhčovač bývá úsporný, ale ne vždy levnější než sušička. Příkon 200 W neznamená, že přístroj spotřebuje 200 wattů za hodinu, za hodinu provozu spotřebuje 0,2 kWh. Přístroj s příkonem 150 W tak za čtyři hodiny odebere 0,6 kWh, model se 400 W za osm hodin 3,2 kWh. Jde o modelové příklady, skutečná spotřeba se mění podle množství prádla a podmínek.
Moderní sušičky s tepelným čerpadlem mohou být velmi úsporné, u některých se udávaná spotřeba pohybuje kolem 1 kWh na cyklus. Nejlepší je změřit skutečný odběr zásuvkovým měřičem a vynásobit ho cenou elektřiny. Proti starší sušičce může odvlhčovač ušetřit hodně, proti úsporné moderní už ne.
Pomůže i proti vlhkosti, ale plísně sám nevyřeší
Odvlhčovač má smysl i mimo dny praní. Omezuje nadměrnou vlhkost, která způsobuje rosení oken a podporuje plísně. Neopraví však zatékající střechu, netěsné potrubí ani tepelný most. Pokud se plíseň vrací, je nutné řešit zdroj vlhkosti. Pomůže jednoduchý vlhkoměr, pozornost si zaslouží dlouhodobá vlhkost nad 60 %.
Přenosný přístroj se přesune tam, kde se právě suší, a může zabírat méně místa než velká sušička. Hodí se i na textilie, které do bubnové sušičky nepatří, ale oblečení určené k sušení naplocho nemá viset jen proto, že místnost odvlhčuje. Některé modely mají HEPA filtr, to ale není samozřejmost. Přístroj také není neslyšný, při nejvyšším výkonu může rušit při práci či spánku.
Sušička zůstává pohodlnější při pravidelném sušení množství osušek, ložního prádla nebo dětského oblečení. Prádlo v bubnu zůstává měkčí a nadýchanější, zatímco na sušáku mohou ručníky zatvrdnout. Malé a pasivní pohlcovače vlhkosti plnohodnotnou náhradou nejsou.
Odvlhčovač tedy dává smysl hlavně tam, kde se prádlo suší na sušáku a byt zároveň trápí vlhkost. Kdo už úspornou sušičku má a s vlhkostí nebojuje, další spotřebič nejspíš nic neušetří. Pokud ale nemáte kam sušičku postavit, může být užitečným pomocníkem v deštivých i chladných dnech. Jak sušíte vy?
Zdroje článku: sita.sk, zpravy.tiscali.cz, ireceptar.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová