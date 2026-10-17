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Češi vyhazují kuchyňské odkapávače. Kupují věc, která nezabere místo a mnohem snáze se čistí

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Klasický odkapávač na nádobí má jednu nepříjemnou vlastnost. Časem se v jeho rozích usazuje vodní kámen, na plastových částech ulpívají nečistoty a spodní miska se musí pravidelně vylévat a drhnout. Údržba bývá důvodem, proč se lidé poohlížejí po jednodušším řešení.
Češi vyhazují kuchyňské odkapávače. Kupují věc, která nezabere místo a mnohem snáze se čistí

Češi vyhazují kuchyňské odkapávače. Kupují věc, která nezabere místo a mnohem snáze se čistí

Zdroj: pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 17.10.2026 12:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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