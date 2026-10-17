Češi vyhazují kuchyňské odkapávače. Kupují věc, která nezabere místo a mnohem snáze se čistí

Čištění klasického odkapávače neznamená jen opláchnutí pod tekoucí vodou. Voda se drží ve spojích, kolem nožiček i ve spodní misce. Pokud se odkapávač dlouho nečistí, mohou se na něm objevit usazeniny, slizký povlak nebo plíseň, zejména když zůstává trvale vlhký.
Podložka má v tomto směru jednodušší konstrukci. Nemá tolik záhybů a oddělených částí, takže se zpravidla snáze myje. Po použití ji stačí vyčistit podle pokynů výrobce a nechat důkladně vyschnout. U některých modelů je možné praní v pračce nebo v myčce, jiné se myjí ručně. Vždy záleží na materiálu a konkrétním výrobku.
To ale neznamená, že podložka zůstane automaticky čistá. I na ní se mohou zachytávat zbytky jídla a při dlouhodobém ponechání ve vlhku se mohou množit mikroorganismy. Rozhodující je pravidelné čištění a vysušení, nikoli samotný tvar výrobku.
Jaké podložky se prodávají
Na trhu najdete několik typů, které se liší materiálem i způsobem použití.
Textilní podložky bývají vyrobené z mikrovlákna nebo z více vrstev savého materiálu. Vodu z nádobí absorbují a poměrně rychle schnou. Hodí se především pro běžné domácí použití, například když potřebujete nechat oschnout několik talířů, hrnků a příborů. Výhodou je, že se dají snadno složit a uložit. Je však nutné je pravidelně prát a nenechávat dlouho mokré na lince.
Další možností jsou silikonové podložky s vyvýšenými drážkami. Voda odtéká do určených míst a nádobí neleží přímo na mokré ploše. Některé modely mají okraj, který pomáhá zadržet vodu, jiné umožňují její odtok směrem ke dřezu. Silikon se snadno oplachuje, ale i drážky je potřeba pravidelně čistit.
Existují také pevné podložky z materiálů, které rychle odvádějí nebo absorbují vlhkost. Při výběru je dobré sledovat, jak se čistí, jak dlouho schnou a zda výrobce doporučuje konkrétní způsob údržby.
Více místa na kuchyňské lince
Největší praktickou výhodou podložky je, že nemusí zůstávat na pracovní ploše celý den. Když umyjete nádobí, rozložíte ji vedle dřezu. Jakmile je všechno suché, podložku vyčistíte, necháte vyschnout a uložíte.
To ocení zejména lidé s malou kuchyní, kde se počítá každý centimetr. Klasický odkapávač zabírá místo i ve chvíli, kdy je prázdný. Podložka naproti tomu může většinu času ležet složená v zásuvce nebo ve skříňce.
Praktická je také pro domácnosti, které mají myčku a ručně myjí jen několik kusů nádobí denně. Není nutné mít na lince velký odkapávač kvůli několika sklenicím nebo hrnkům.
Na co si dát při výběru pozor
Podložka nemusí vyhovovat každému. Pokud pravidelně myjete velké množství hrnců, pánví a talířů, může být klasický odkapávač pohodlnější. Nádobí v něm stojí, je lépe oddělené a voda může odtékat do sběrné misky nebo přímo do dřezu.
U podložky je důležité zvolit dostatečnou velikost a materiál podle toho, kolik nádobí na ní obvykle necháváte. Sledujte také, zda dobře schne a zda ji lze jednoduše vyprat nebo umýt.
Ať už si vyberete jakýkoli typ, jedno pravidlo zůstává stejné: nenechávejte nádobí ani odkapávací plochu dlouhodobě stát ve vlhku. Pravidelné čištění a důkladné vysušení pomáhají omezit vznik nepříjemného zápachu, plísní i množení mikroorganismů.
Odkapávací podložka tak není žádný zázračný vynález. Je to především jednoduchá alternativa pro ty, kteří chtějí mít čistší pracovní plochu, méně nádobí k drhnutí a možnost uklidit odkapávací pomůcku pokaždé, když ji nepotřebují
Zdroje článku: dumazahrada.cz, ireceptar.cz, dagens.dk, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová