Češi vyhazují klasické žaluzie. Vytlačuje je vychytávka, která si sama sleduje slunce

Proč velká okna mohou být v létě problém
Moderní domy s velkými prosklenými plochami vypadají vzdušně a propojují obývací prostor se zahradou. V horkých měsících se však mohou stát zdrojem nepříjemného tepla. Sluneční paprsky pronikají sklem dovnitř, ohřívají podlahu, stěny i nábytek a následně zvyšují teplotu vzduchu v celé místnosti.
Ochrana před přehříváním přitom nespočívá jen v klimatizaci. Důležitou roli hraje také kvalita zasklení, tepelná izolace obvodových stěn, orientace budovy vůči světovým stranám, způsob větrání a především účinné stínění oken.
Stínění už není jen dekorace
Dříve sloužily žaluzie hlavně k zajištění soukromí nebo k ochraně před oslněním. Dnes se od nich očekává víc. Promyšlené stínění může být součástí celkového řízení vnitřního klimatu domu.
V létě pomáhá omezovat tepelné zisky ze slunce. V chladnějších měsících může naopak zůstat otevřené, aby sluneční paprsky přirozeně přispívaly k vytápění. Jeho poloha se proto mění podle ročního období, počasí, denní doby a orientace konkrétního okna.
Vnější stínění zachytí slunce ještě před sklem
Při ochraně před přehříváním záleží na tom, na které straně okna se stínění nachází. Vnitřní žaluzie, rolety a závěsy dokážou omezit oslnění a zvýšit soukromí. Sluneční záření však předtím prošlo skrz sklo a část jeho energie se už dostala do místnosti.
Vnější stínění zachytává sluneční paprsky ještě před zasklením. Díky tomu se do interiéru dostane méně tepelné energie. Jeho přínos bývá nejvýraznější u velkých prosklených ploch orientovaných na jih a západ.
Skutečný výsledek však závisí na více okolnostech. Rozhoduje typ okna a zasklení, velikost prosklené plochy, orientace budovy, barva a konstrukce stínění, místní podmínky i způsob používání. Nelze proto určit jednu hodnotu úspory, která by platila pro každý dům.
Žaluzie, nebo screenové rolety?
Mezi nejčastěji používané druhy vnějšího stínění patří žaluzie a screenové rolety. Obě řešení pomáhají omezit pronikání přímého slunečního záření, ale pracují odlišným způsobem.
Vnější žaluzie se skládají z naklápěcích lamel. Jejich výhodou je možnost poměrně přesně regulovat množství a směr světla. Lamely lze natočit tak, aby zachytily přímé sluneční paprsky, ale zároveň ponechaly v místnosti dostatek rozptýleného denního světla.
Uživatel si nemusí vybírat jen mezi úplně otevřeným a úplně zacloněným oknem. Může měnit výšku žaluzie i sklon lamel podle toho, zda potřebuje více světla, soukromí nebo lepší ochranu před sluncem. Míra zachovaného výhledu závisí na poloze lamel. Při určitém nastavení je možné koukat ven, ale při větším uzavření se výhled přirozeně omezuje.
Screenové rolety používají technickou textilii, která po spuštění vytvoří souvislou stínící plochu. Uplatňují se hlavně u velkých oken, prosklených stěn, teras a pergol. Pomáhají tlumit přímé sluneční záření i nepříjemné oslnění.
To, kolik světla propustí a jaký výhled umožní, závisí na použité textilii, její barvě a hustotě tkaní. Některé materiály jsou průhlednější, jiné poskytují výraznější zastínění a větší soukromí. Screenovou roletu však nelze automaticky považovat za úplnou ochranu před pohledy zvenčí. Zejména večer, když je v místnosti rozsvíceno a venku tma, může být interiér přes některé textilie viditelný. U tzv. ZIP systémů s pevným vedením v liště fungují při úplném stažení zároveň jako spolehlivá síť proti hmyzu.
Každá strana domu reaguje na slunce jinak
Jednotlivé fasády domu nejsou slunci vystaveny stejným způsobem. Také proto nemusí být vhodné nastavit všechny žaluzie na stejný čas a do stejné polohy.
Východní okna jsou vystavena přímému slunci především ráno. Jižní okna dostávají během dne velké množství slunečního záření, přičemž v létě je slunce výše nad obzorem. Pomoci u nich mohou i přesahy střechy nebo jiné pevné stínící prvky.
Západní okna bývají problematická hlavně odpoledne a večer. Tehdy je vnější vzduch často nejteplejší a nízko položené slunce může pronikat hluboko do místnosti. Na severní straně bývá potřeba ochrany před přímým sluncem obvykle menší, ale výsledek závisí i na velikosti oken, okolní zástavbě a odrazech světla.
Automatické ovládání může rozdíly mezi jednotlivými fasádami zohlednit. Žaluzie na jedné straně domu tak mohou zůstat otevřené, zatímco na druhé straně se už spustí.
Inteligentní stínění nemusí být připojené na internet
Pojem inteligentní žaluzie se často spojuje s mobilní aplikací. Připojení k internetu však není nezbytnou podmínkou automatického ovládání.
Motorické žaluzie mohou fungovat lokálně pomocí nástěnných tlačítek, dálkového ovladače, snímačů a řídicí jednotky. Časové programy a základní automatické pokyny mohou být uloženy přímo v zařízení nebo v místním systému.
Internet je potřeba hlavně pro vzdálené ovládání mimo dům, některé cloudové služby nebo zasílání upozornění. Při výpadku připojení by měly zůstat dostupné alespoň základní místní funkce. Závisí to však na konkrétním technickém řešení, proto je vhodné ověřit si způsob fungování ještě před koupí.
Dobře navržený systém by neměl ztratit všechny možnosti ovládání jen proto, že přestal fungovat internet. Praktická jsou fyzická tlačítka a možnost lokálního řízení bez vzdálené služby. Moderní stínění lze integrovat do komplexních systémů chytré domácnosti (např. Loxone, Somfy, Apple HomeKit), což umožňuje automatickou koordinaci žaluzií přímo s chodem klimatizace či rekuperace.
Zdroje článku: sita.sk, bydleni.cz, bydlet.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková