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Češi vyhazují klasické žaluzie. Vytlačuje je vychytávka, která si sama sleduje slunce

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Velká okna přinášejí světlo, ale v létě i nežádoucí teplo. Nový trend automatického stínění dokáže reagovat na pohyb slunce ještě dřív, než se místnost rozpálí.
Češi vyhazují klasické žaluzie. Vytlačuje je vychytávka, která si sama sleduje slunce

Češi vyhazují klasické žaluzie. Vytlačuje je vychytávka, která si sama sleduje slunce

Zdroj: pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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