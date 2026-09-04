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Češi vůbec neví, že praní prádla na 40 °C ničí oblečení a spotřebuje více elektřiny. Opakují chybu pořád dokola

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Kolik lidí u pračky opravdu přemýšlí, jakou teplotu zvolit? Většina bez velkého přemýšlení nastaví čtyřicítku a zmáčkne start. Zní to jako rozumný kompromis mezi šetrností a čistotou, jenže právě tahle samozřejmost stojí zbytečné peníze za elektřinu a časem se podepisuje i na oblíbených kouscích v šatníku. Kam se v pračce ztrácí nejvíc elektřiny Naprostou většinu […]
Češi vůbec neví, že praní prádla na 40 °C ničí oblečení a spotřebuje více elektřiny. Opakují chybu pořád dokola

Češi vůbec neví, že praní prádla na 40 °C ničí oblečení a spotřebuje více elektřiny. Opakují chybu pořád dokola

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Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

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