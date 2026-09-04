Češi vůbec neví, že praní prádla na 40 °C ničí oblečení a spotřebuje více elektřiny. Opakují chybu pořád dokola

Kolik lidí u pračky opravdu přemýšlí, jakou teplotu zvolit? Většina bez velkého přemýšlení nastaví čtyřicítku a zmáčkne start. Zní to jako rozumný kompromis mezi šetrností a čistotou, jenže právě tahle samozřejmost stojí zbytečné peníze za elektřinu a časem se podepisuje i na oblíbených kouscích v šatníku.
Kam se v pračce ztrácí nejvíc elektřiny
Naprostou většinu proudu při praní spotřebuje jediná věc, a to ohřátí vody. Podle americké agentury ENERGY STAR na ni připadá zhruba devět z deseti kilowatthodin celého cyklu, zatímco pohyb bubnu a čerpání si berou jen zlomek. Než se studená náplň dostane na nastavenou hodnotu, protopí pračka spoustu energie, a každý stupeň navíc účet dál zvedá.
Rozdíl mezi třicítkou a čtyřicítkou přitom není zanedbatelný. Britský spotřebitelský magazín Which spočítal, že praní ve třiceti stupních vyjde na energii asi o 38 procent levněji. Kdo pere několikrát týdně, poskládá za rok slušnou částku, a jediné, co pro to musí udělat, je přepnout volič na chladnější program.
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Horká voda navíc ubližuje i samotnému oblečení. Vědci z časopisu Dyes and Pigments postavili proti sobě rychlé praní ve 25 stupních a delší cyklus na čtyřiceti a u toho teplejšího zaznamenali hned tři nevýhody:
barva z látky víc mizela, prádlo snáz zabarvilo ostatní kusy v bubnu, do vody se uvolnilo víc drobných vláken.
Jedním vypráním na čtyřicítce tričko pochopitelně neodepíšete, znát to začne být teprve po mnoha desítkách praní za sebou. Právě kvůli tomu si tmavé látky, výrazné potisky nebo kousky s pružnými vlákny zaslouží spíš vlažnou vodu. Chladnější program jim pomáhá déle držet barvu i tvar.
Přečtěte si také: Češi pořád vylévají vařící vodu do dřezu. Netuší, že tím můžou způsobit škodu klidně i 10 000 Kč Než spustíte pračku, otočte prádlo štítkem
První pohled by měl vždycky patřit pracímu symbolu na štítku. Když je na něm třicítka a prádlo není nijak zvlášť zašpiněné, vyšší teplota mu nic nepřidá. Dnešní prací gely a prášky si totiž s běžnou špínou poradí i ve vlažné vodě.
Prací symbol na štítku napoví, jakou teplotu prádlo skutečně potřebuje. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Ještě víc než na teplotě ale záleží na tom, co spolu do bubnu hodíte. „Největší chyba je podle mě prát celý koš jedním programem,“ řekl pro Kupi servisní technik Jan Prokop. Tenká sportovní mikina, savý froté ručník a košile z jemné viskózy snesou pokaždé něco jiného, a ve společné dávce na to většinou doplatí ten nejcitlivější kus.
Kdy se vyšší teplota opravdu hodí
Třicítka ovšem není kouzelná formulka na všechno. Vyšší teplotu si žádají hlavně věci, které přijdou do styku s pokožkou a vlhkem, tedy osušky, kuchyňské utěrky, povlečení a prádlo z domu, kde někdo leží s horečkou. American Cleaning Institute radí u takového hygienicky rizikového prádla jít s teplotou tak vysoko, jak to daný materiál bez úhony vydrží. U ručníků a povlečení se v praxi nejčastěji volí šedesátka.
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Kolem čtyřiceti stupňů totiž roztoči i řada bakterií praní v pohodě přežijí. Vyplatí se proto řídit se druhem prádla a teplotu k němu pokaždé přizpůsobit.
Studené praní si žádá čistou pračku
Přechod na chladnější programy s sebou nese jednu povinnost navíc, a to péči o samotnou pračku. Horká voda totiž při běžném praní pomáhá rozpouštět tuk, a když ji pořád vynecháváte, snáz se v přístroji drží mastný povlak i nedopláchnutý prostředek. Časem začne buben nepříjemně zavánět a na prádle můžou ulpívat zbytky.
Řešení je jednoduché. Jednou za čas nechte pračku vyprat naprázdno na horkém nebo čisticím režimu, ať se vnitřek pročistí. A zvykněte si po každé dávce nechat dvířka i dávkovač chvíli pootevřené, aby uvnitř nezůstávala vlhkost. Za tuhle drobnost se vám pračka odvděčí delší životností a prádlo tím, že vydrží svěží.
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Zdroje: https://www.denik.cz/dum-a-byt/teplota-pri-prani-21260203.html, https://www.tiscali.cz/90-energie-spolkne-ohrev-vody-jak-pri-prani-nejvice-usetrit-a-presto-mit-pradlo-krasne-ciste-730200, https://www.innogy.cz/radce/tipy/spotreba-pracky/, https://www.ceskestavby.cz/clanky/zmerili-jsme-kolik-elektriny-spotrebuje-pracka-pri-prani-na-20-30-a-40c-rozdil-nas-prekvapil-32256.html, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/47151-prani-na-40