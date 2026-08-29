Češi vůbec neví, že od září se brutálně zdraží energie. Kdo stihne novou smlouvu do konce srpna, může ušetřit i 5 000 Kč

Léto se chýlí ke konci a s ním končí i jedno klidnější období na trhu s energiemi. Od letošního září mají zdražit elektřina i plyn a nejcitelněji to dopadne na domácnosti, kterým brzy vyprší zafixovaná cena. Dobrá zpráva je, že se tomu dá ještě vyhnout. Kdo zareaguje včas, udrží si výhodnější ceník a ušetří slušnou částku. Času ale zbývá málo.
Zkontrolujte si smlouvu dřív, než bude pozdě
Zdražení se od září nedotkne úplně každého, hodně záleží na tom, jakou máte smlouvu. Podle ní se dají domácnosti rozdělit zhruba do tří situací:
Nejlíp jsou na tom lidé, kterým běží pevná fixace ještě aspoň rok. Ti můžou být v klidu, protože je nová vlna zdražování zatím mine. Zpozornět by naopak měli všichni, komu fixace končí v nejbližších měsících. Pokud nic neudělají, přejdou automaticky na dražší ceník. Nejhůř dopadají domácnosti, které mají smlouvu na dobu neurčitou a cenu si nikdy nezafixovaly. Ty platí dlouhodobě ze všech nejvíc a právě jich se každé zdražování týká jako prvních. Přečtěte si také: Češi se ve velkém zbavují tepelných čerpadel. Nahrazuje je tahle technologie, která je ještě o 80 % úspornější
První krok je proto jednoduchý. Podívejte se do smlouvy, zjistěte, do kdy máte cenu zafixovanou, a podle toho se zařiďte.
Plyn zdraží skoro o pětinu, elektřina mírněji
Tón celému trhu udává největší tuzemský dodavatel. Společnost ČEZ oznámila, že po prázdninách zdraží část svých fixovaných tarifů. U elektřiny má jít o zdražení zhruba o 6 až 7 procent, u plynu o citelnějších 17 až 19 procent.
Nejvíc zabolí plyn. U domácnosti, která jím topí, se roční účet kvůli takovému zdražení může zvednout o několik tisíc korun a u vyšší spotřeby se příplatek vyšplhá i k pěti tisícům korun. Elektřina roste mírněji, přesto i u ní jde u průměrné rodiny řádově o stovky až nižší tisíce korun ročně. Kdo obojí zafixuje včas, těmto částkám se vyhne, aniž by spotřeboval jedinou kilowatthodinu navíc.
Přečtěte si také: Vyhlašujeme nejhorší program na pračce. Zbytečně plýtvá energiemi i vodou, ale Češi ho pořád volí Plyn má podle ČEZ zdražit o 17 až 19 procent, takže domácnosti, které jím topí, si připlatí nejvíc. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Jak se zdražení promítne u obou komodit, přehledně shrnuje následující tabulka:
Komodita Zdražení fixovaných tarifů Roční dopad na účet Elektřina 6 až 7 procent mírnější, v řádu stovek až nižších tisíc korun Plyn 17 až 19 procent citelný, u topících domácností i kolem 5 000 korun Když zdraží ČEZ, přidají se ostatní
Chybou by bylo myslet si, že se problém týká jen zákazníků ČEZ. Trh se přitom chová předvídatelně. Stačí, aby zdražil dodavatel s největším podílem, a konkurence ho během několika týdnů obvykle dožene. Podzimní zdražování tak nejspíš spustí řetěz, který se přelije napříč celým trhem.
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Že ceny obchodní složky energií během léta rostly, potvrzuje i Energetický regulační úřad. Ten každý měsíc zveřejňuje takzvané indikativní ceny, orientační vodítko, podle kterého poznáte, jestli je nabídka dodavatele výhodná. Mezi červencem a srpnem se posunuly nahoru u plynu i elektřiny. Za růstem stojí hlavně vysoké velkoobchodní ceny a napětí na Blízkém východě. „Velkoobchodní ceny se drží stále vysoko,“ uvedl pro server Peníze.cz mluvčí ČEZ Roman Gazdík.
Jak si zafixovat výhodnou cenu včas
Klíčové slovo je fixace. Právě smlouva s pevně danou cenou vás před podzimním zdražováním ochrání, protože během sjednané doby se sazba nemění. Novou smlouvu přitom u řady firem podepíšete s předstihem. Běžně to jde několik měsíců před koncem té stávající, výjimečně i s ročním předstihem, takže nemusíte čekat, až vám současná fixace vyprší.
Než něco podepíšete, porovnejte nabídky víc firem a srovnejte je s indikativními cenami od regulačního úřadu. Hned uvidíte, jestli vám dodavatel nabízí férovou sazbu, nebo se snaží situace využít. Kdo tenhle krok zvládne ještě v srpnu, může si udržet nižší cenu a na plynu i elektřině ušetřit i několik tisíc korun ročně. Naopak čekání se nevyplácí, protože každý další týden roste šance, že levné ceníky z trhu zmizí.
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Zdroje: https://www.penize.cz/spotrebitel/492634-cez-zdrazuje-s-koncem-prazdnin-zvysi-ceny-nekterych-fixaci, https://www.kalkulator.cz/clanky/728/cez-zdrazuje, https://www.sos-msk.cz/eru-aktualizoval-indikativni-ceny-energii-v-srpnu-mirne-vzrostly/, https://eru.gov.cz/indikativni-ceny-pomohou-spotrebitelum-zorientovat-se-v-nabidkach, https://energozrouti.cz/clanek/zdrazovani-energii-od-zari-jak-se-vyhnout-vyssim-uctum
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