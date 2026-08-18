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Češi vůbec neumí mýt okna. Dělají pořád dokola tuhle 1 chybu a pak se diví, že na nich mají šmouhy

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Znáte to. Strávíte nad okny klidně hodinu a máte pocit dobře odvedené […]
Češi vůbec neumí mýt okna. Dělají pořád dokola tuhle 1 chybu a pak se diví, že na nich mají šmouhy

Češi vůbec neumí mýt okna. Dělají pořád dokola tuhle 1 chybu a pak se diví, že na nich mají šmouhy

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Tento článek byl publikován ze zdrojů PrimaProstor.cz

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