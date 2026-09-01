Češi už se připravují na topnou sezónu. V září je nejlepší udělat tuhle 1 věc, díky které pak ušetříte klidně 2 000 Kč

Za pár týdnů naskočí kotle a radiátory začnou hřát naplno. Kdo si počká, až venku přituhne, a teprve pak zjistí, že jedno těleso zůstává celé vlažné, protopí zbytečně víc, než musí. Přitom stačí věnovat pár minut jediné údržbě, kterou zvládne skoro každý sám a bez řemeslníka. Přelom léta a podzimu je na ni ideální, protože soustava přes prázdniny stála a před zimou ji je potřeba probrat k životu.
Tou jednou věcí je odvzdušnění radiátorů. Zní to jako banalita, jenže právě na téhle banalitě se dá ušetřit víc, než by člověk čekal.
Vzduch v topení vám tiše zdražuje účet
Přes léto, kdy soustava stojí, se do potrubí a těles postupně dostane vzduch. Je lehčí než voda, takže vystoupá nahoru a usadí se ve vrchní části radiátoru. Tam vytvoří bublinu, která brání horké vodě, aby tělesem normálně protekla.
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Poznáte to snadno. Těleso zůstává nahoře studené, zatímco dole normálně hřeje, i když máte termostatickou hlavici naplno otevřenou. Někdy se přidá klokotání nebo bublání. Kotel pak musí jet déle a na vyšší výkon, aby místnost vytopil, a to se sečte do spotřeby.
Zavzdušněné těleso zůstává nahoře studené a nutí kotel topit víc, než by musel. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Zavzdušněné těleso ztrácí zhruba 15 až 25 procent výkonu. Když je vzduchu plná celá soustava, může přijít nazmar deset až dvacet procent tepla, za které platíte.
Kolik na tom reálně ušetříte
Právě proto se odvzdušnění vyplatí ze všech příprav nejvíc. Náklady na vytápění domu se běžně pohybují v desítkách tisíc korun za sezónu, takže i pár procent navíc dělá znatelný rozdíl. U jednoho zavzdušněného radiátoru jde často o stovky korun ročně. Pokud je vzduchu v soustavě víc, může se roční ztráta vyšplhat i na několik tisíc.
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A teď to nejlepší. Za revizi kotle nebo za nová okna něco zaplatíte, tohle vás ale nestojí prakticky nic. Na odvzdušnění stačí levný čtyřhranný klíč zhruba za 20 až 50 korun a u některých radiátorů zvládne práci i obyčejný plochý šroubovák. Práce zabere pár minut na jedno těleso, takže se investice vrátí okamžitě.
Jak na to doma za pár minut
V rodinném domě je postup přímočarý:
Nejdřív nechte topení chvíli běžet naplno, aby horká voda vytlačila vzduch nahoru. Pak vypněte oběhové čerpadlo a nechte vodu ustát, jinak by se vzduch ven nedostal. Odvzdušňovací ventil najdete zpravidla v horním rohu tělesa. Přiložte pod něj hadr, nasaďte klíč a zlehka jím povolte, tak o čtvrt otáčky doleva. Ozve se syčení unikajícího vzduchu. Jakmile místo vzduchu začne kapat voda, ventil hned zavřete. Nakonec zkontrolujte tlak v soustavě, který by se měl za studena držet kolem 1,5 až 2 barů. Když klesl níž, opatrně dopusťte vodu.
Jednu věc nepodceňte. Odvzdušnit se vyplatí postupně všechny radiátory v bytě i v domě. Bublina se totiž ráda drží na několika místech naráz, takže když spravíte jen ten jeden radiátor, který zlobí nejvíc, chlad vás dřív nebo později dožene znovu.
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V bytovém domě je to složitější. Vzduch se sbírá směrem nahoru a ven ho pustí až ventil u radiátoru v nejvyšším patře stoupačky. Aby se tam bublina z nižších bytů vůbec dostala, musí mít puštěná tělesa i sousedé pod vámi ve stejném sloupci. Když jeden byt zůstane zavřený, vzduch se po chvíli vrátí zpátky.
Sladit to napříč celým domem zvládne málokdo sám, a tak přípravu radiátorů v panelácích většinou koordinuje domovník nebo správce. Pokud vám doma jedno těleso hřeje slabě, dejte mu vědět, ať s tím před sezónou počítá.
Když už jste u toho, přidejte pár maličkostí Radiátor při té příležitosti vysajte. Vrstva prachu funguje jako izolace a bere část tepla, které by jinak putovalo do místnosti. Odtáhněte od těles nábytek a dlouhé závěsy, které brání teplému vzduchu v proudění. Za radiátor u nezateplené zdi se hodí reflexní fólie, protože teplo odráží zpátky do pokoje. Přečtěte si také: Češi vůbec neví, že od září se brutálně zdraží energie. Kdo stihne novou smlouvu do konce srpna, může ušetřit i 5 000 Kč
A ještě pár slov k načasování. Papírově trvá topná sezóna od září do konce května, jenže kotle reálně naskočí, teprve když se venku dva dny za sebou udrží průměrná denní teplota pod třinácti stupni. To v našich podmínkách obvykle vyjde na druhou půlku září, v chladnějších koutech až na přelom září a října. Konec léta je proto přesně ten okamžik, kdy má smysl radiátory probrat, dokud v nich naplno nekoluje horká voda.
Zdroje: https://www.domovniguru.cz/blog/jak-odvzdusnit-radiatory, https://www.korado.cz/odvzdusneni-topeni-krok-za-krokem, https://www.klik.cz/blog/topna-sezona/, https://www.eon.cz/energy-globe/temata-a-novinky/7-tipu-jak-spravne-nastavit-a-udrzovat-topeni-usetri-i-tisice-korun-rocne/, https://www.bydlenihned.cz/1653-jak-usetrit-za-vytapeni-v-zime-12-opatreni-ktera-se-vyplati-udelat-jeste-pred-topnou-sezonou, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/jak-vycistit-radiator-20301115.html
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