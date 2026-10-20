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Češi už neumí udělat pořádnou rajskou. Dodržte přesný postup a bude jako od babičky

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Poctivá rajská omáčka bývá neodmyslitelnou součástí jídelníčku většiny Čechů. Každý z nás ji připravuje a dochucuje trochu jinak, ale jednu věc byste měli dodržet vždycky, abyste zajistili, že nebude příliš těžká a hustá nebo naopak nepříjemně řídká.
Češi už neumí udělat pořádnou rajskou. Dodržte přesný postup a bude jako od babičky

Češi už neumí udělat pořádnou rajskou. Dodržte přesný postup a bude jako od babičky

Zdroj: LuciePeclova / Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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