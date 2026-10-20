Češi už neumí udělat pořádnou rajskou. Dodržte přesný postup a bude jako od babičky

Jak správně zahustit rajskou omáčku
Bez chutných omáček si lze tradiční českou kuchyni představit jen stěží. Přesto někdy míváme sklony si je odpírat z důvodu, že jsou náročné na přípravu, navíc syté a těžké. Stačí ale dodržet žádoucí postup při zahušťování a dosáhnete toho, že i rajská omáčka bude lehká a chutná. Za tím účelem budete potřebovat jíšku a jeden šikovný tip – horkou jíšku byste měli postupně zalévat studeným vývarem. Přibližně po třetinách přilévejte a mezitím míchejte. Zabráníte tak vytvoření nežádoucích žmolků.
Když už budete mít jíšku zalitou a rozmíchanou, základ omáčky se vám začne vařit a pak je dobré počkat, než se jemně zpění. Tuto pěnu na povrchu pak zlehka naberte lžící. Díky jednoduchému a zdánlivě nepodstatnému kroku zajistíte, že výsledná omáčka bude nejen dostatečně hustá, ale současně právě příjemně lehká a hladká. Musíte ji však povařit dostatečně dlouho, aby v ní nebyla cítit mouka. Počítejte, že to bude trvat alespoň 20 minut, během nichž byste měli omáčku občas promíchat. Nechcete přece, aby se vám připálila. Závěrem už ji jenom přecedíte, abyste se zbavili kousků koření.
Receptů a provedení existuje samozřejmě celá řada. Někdo nedá dopustit na klasiku s nasládlou omáčkou z rajčatového protlaku, s vařeným hovězím masem a houskovým knedlíkem, zatímco jiný upřednostňuje čerstvá rajčata a někdo třetí zase masové kuličky.
Obvykle tak bývá zapotřebí 200 g rajčatového protlaku, 35 až 40 g cukru krystal, 50 g másla, 80 g hladké mouky, bobkový list, 5 hřebíčků, 2 kuličky nového koření, středně velká skořice a pochopitelně sůl, protože bez soli to nejde.
Když je omáčka moc řídká, případně naopak hustá
Jíšku si připravujete z másla a mouky, ale pokud je omáčka po provaření pořád příliš řídká, nedoporučuje se dosypávat do ní suchou mouku přímo z pytlíku. Nejprve ji chvíli vařte jen tak bez pokličky, aby se odpařila část vody a už tím omáčka postupně zhoustla. Zvýrazní se i její chuť a slanost, s čímž je třeba počítat. Pro další zahuštění rozmíchejte malé množství mouky ve studené vodě či vychladlém vývaru. Za stálého míchání pak opatrně přilévejte do omáčky a ještě dostatečně provařte.
Je-li omáčka naopak příliš hustá, ředí se postupně vývarem, který už obvykle tvoří základ receptu. Stejně jako předtím platí, že se přidává po malých dávkách a mezitím se omáčka musí důkladně promíchat. Bylo už také řečeno, že do omáčky patří určité druhy koření. Je třeba si uvědomit, že bobkový list přidává kořenitou vůni, zatímco nové koření spíše nasládlý tón a pepř zase mírnou ostrost. Hřebíček zvýrazňuje teplé a nasládlé kořenění, skořice zajistí jemně sladké aroma a tymián posune chuť k více bylinkové. Nepřidávejte tedy vše najednou, ale doplňujte podle toho, jaký charakter chcete omáčce vlastně vtisknout.
Zdroje článku: toprecepty.cz, damano.cz, nespechej.cz
Autor článku: Simona Michálková