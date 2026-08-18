Češi už nekrájí zeleninu a ovoce klasickými kuchyňskými noži. Nahradili je touto chytrou vychytávkou, která je mnohem ostřejší a stojí pár korun

Nejde o žádný zázrak ani převratný vynález z laboratoře. Jde o jednoduchý princip, který funguje – a čím dál víc lidí na něj přichází. Místo klasického ocelového nože sahají po keramickém. A mají k tomu dobré důvody.
V čem tkví kouzlo keramiky
Keramické nože se vyrábějí z materiálu zvaného oxid zirkoničitý. Na Mohsově stupnici tvrdosti dosahuje hodnoty kolem 8 až 9, přičemž diamant má 10 a běžná kuchyňská ocel přibližně 5,5 až 7. Díky tomu zůstává ostří extrémně ostré po velmi dlouhou dobu – mnozí uživatelé uvádějí, že nůž nemuseli brousit ani po několika letech běžného používání.
Keramika má navíc jednu podstatnou vlastnost – nereaguje chemicky s potravinami. Na rozdíl od kovových nožů nezanechává v jídle kovovou pachuť. Někteří uživatelé uvádějí, že ovoce nakrájené keramickým nožem může hnědnout o něco pomaleji – hlavním faktorem hnědnutí je ale vzdušný kyslík, nikoliv typ nože.
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Co zvládne a co ne
Keramický nůž je ideální pomocník pro práci s čerstvým ovocem a zeleninou. Skvěle si poradí s rajčaty, paprikami, okurkami nebo třeba citrusy. Oceníte ho i při krájení měkkých sýrů nebo vařených vajec, protože díky hladké čepeli se na něj nic nelepí.
Jsou tu ale jasná omezení. Keramika je totiž křehký materiál. Při pádu na tvrdou podlahu se může čepel odštípnout nebo rovnou zlomit. Nůž také rozhodně nepoužívejte na zmražené potraviny, kosti ani tvrdé pečivo – riskujete poškození ostří.
Na co si dát pozor
Při práci s keramickým nožem zapomeňte na sekání, páčení nebo mačkání. Řezat byste měli pouze plynulými pohyby dopředu a dozadu. Jakýkoli tlak z boku může čepel poškodit.
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Nůž ukládejte do ochranného pouzdra nebo na speciální stojan – v šuplíku mezi ostatními noži by se mohl poškrábat. A pokud vám spadne, nepočítejte s tím, že to přežije bez úhony jako jeho ocelový kolega.
Za tu trochu opatrnosti vám ale keramický nůž nabídne službu, kterou klasické nože nedokáží – ostrost, která vydrží roky, a jídlo bez kovové příchuti.
Zdroje: Autorský text, https://cs.wikipedia.org/wiki/Keramick%C3%BD_n%C5%AF%C5%BE, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/vyhody-a-nevyhody-keramickych-nozu-tipy-a-rady/, https://www.homeware.cz/keramicke-noze/, https://www.atranet.cz/jak-spravne-pouzivat-keramicke-noze/, https://www.denik.cz/bydleni/keramicky-nuz-pomocnik20100224.html
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