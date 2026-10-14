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Češi uvízli na letišti na Rhodosu. Domů se jen tak nedostanou, na ostrov míří další bouře

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Silné bouře a přívalové deště způsobily ve středu 14. října rozsáhlé problémy v Řecku. Na oblíbeném ostrově Rhodos zůstali čeští turisté několik hodin na letišti bez jasných informací o odletu do Prahy. Extrémní počasí si navíc vyžádalo lidský život, voda odnášela automobily a úřady omezily dopravu.
Češi uvízli na letišti na Rhodosu. Domů se jen tak nedostanou, na ostrov míří další bouře

Češi uvízli na letišti na Rhodosu. Domů se jen tak nedostanou, na ostrov míří další bouře

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.10.2026 15:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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