Češi uvízli na letišti na Rhodosu. Domů se jen tak nedostanou, na ostrov míří další bouře

Nepříznivé počasí výrazně zkomplikovalo návrat českých turistů z řeckého ostrova Rhodos. Let do Prahy měl ve středu odstartovat v 11:15 místního času, tedy v 10:15 českého času, ani po více než třech hodinách však cestující neměli jasno, kdy se dostanou domů. Lidé čekající v odletové hale si stěžovali především na nedostatek informací a chybějící pomoc. Na mobilní telefony jim přicházela bezpečnostní upozornění v řečtině, zatímco venku pokračovaly bouřky doprovázené intenzivním deštěm. Někteří cestující včetně rodin s dětmi museli dlouhé čekání trávit na podlaze letištní haly. Problémy se přitom netýkaly pouze českého spoje, protože letiště Diagoras zaznamenalo zpoždění dalších příletů a odletů a zrušen byl také letecký spoj mezi Rhodem a ostrovem Kastellorizo. Pozdější skutečný čas odletu českého spoje se zatím nepodařilo spolehlivě potvrdit.
Přívalová voda odnesla automobily do moře
Mnohem vážnější následky měly bouře v dalších částech ostrova, kde rozvodněné vodní toky zaplavily silnice a poškodily infrastrukturu. V oblasti pláže Stegna nedaleko městečka Archangelos přišel o život dvaašedesátiletý muž, který pracoval v hotelnictví. Jeho automobil strhl prudký proud vody směrem k moři a muže následně nalezli záchranáři bez známek života. Na stejném místě odnesla voda celkem čtyři vozidla, po kterých pátrali hasiči a pobřežní stráž. Rozsah škod dokládají také údaje místních záchranných složek, které během dne přijaly 113 žádostí o pomoc. Hasiči provedli 64 zásahů spojených s odčerpáváním vody a ve 13 případech pomáhali s přesunem lidí do bezpečí.
Mimořádnou intenzitu srážek potvrzují také meteorologická měření z ostrova. Během přibližně šesti hodin a dvaceti minut, od 6:30 do 12:50 místního času, spadlo na měřicí stanici na Rhodu 202 milimetrů deště. Celkový úhrn od půlnoci do 12:50 přitom dosáhl 264 milimetrů, což odpovídá 264 litrům vody na každý metr čtvereční. Takové množství srážek během několika hodin představuje značnou zátěž pro městskou kanalizaci i přirozená koryta vodních toků. Zaplavené komunikace způsobily komplikace například v oblastech Ialyssos, Faliraki, Afandou a Archangelos, kde některé automobily zůstaly uvězněné ve vodě. Na silnici mezi Archangelosem a Malonou navíc spadl velký balvan, který poškodil vozovku a ochranná svodidla, takže musela být doprava přerušena.
Úřady uzavřely školy a omezily veřejnou dopravu
Nebezpečné podmínky přiměly místní úřady k mimořádným bezpečnostním opatřením. Ve středu ráno obdrželi obyvatelé a návštěvníci Rhodu prostřednictvím řeckého varovného systému 112 výzvu, aby omezili pohyb pouze na nezbytné cesty. Dočasně se zastavily také některé autobusové spoje, včetně městské dopravy, spojení s přístavem Akandia a linky mezi městem Rhodos a letoviskem Faliraki. Uzavřeny byly i vybrané turistické památky, například archeologické areály v Lindosu a Kamirosu, Archeologické muzeum na Rhodu a Palác velmistrů. Školy a další městská vzdělávací zařízení zůstaly uzavřené ve středu a jejich uzavření bylo prodlouženo také na čtvrtek 15. října. Bezpečnostní opatření se tak dotkla nejen turistů, ale také každodenního života místních obyvatel.
Rozsáhlé škody hlásily rovněž další části Řecka, především ostrovy Evia a Skiathos. Na Evii se rozvodnila řeka Kireas a voda poškodila silniční síť natolik, že se na trase mezi obcemi Prokopi a Mantoudi propadla část vozovky. Obyvatelé oblasti Psachna dostali ve středu odpoledne pokyn k preventivnímu opuštění domovů směrem k městu Nea Artaki. Na Skiathosu prudké přívaly vody zaplavily obchody, obytné domy a ulice, přičemž proud odnesl nejméně dvě zaparkovaná auta. Bouře způsobily také výpadky elektřiny a komplikace v lodní dopravě, která je pro řecké ostrovy důležitým způsobem spojení s pevninou. V přístavech Pireus a Lavrio platilo během středečního dopoledne omezení vyplouvání trajektů původně do 15:00 místního času s tím, že další postup závisel na aktuálních povětrnostních podmínkách. Meteorologové přitom varovali před mimořádně silným větrem v Egejském moři, který mohl místy dosahovat až desátého stupně Beaufortovy stupnice.
Cestující mají nárok na pomoc i při nepříznivém počasí
Zpoždění způsobená extrémním počasím mohou pro cestující znamenat komplikace také při uplatňování finančních nároků vůči leteckým společnostem. Evropská pravidla totiž umožňují dopravcům odmítnout paušální finanční odškodnění, pokud prokážou, že zpoždění způsobily mimořádné okolnosti, kterým nemohli zabránit ani přijetím přiměřených opatření. To však neznamená, že mohou ponechat cestující na letišti bez jakékoli pomoci. U letu z Rhodu do Prahy, jehož délka přesahuje 1 500 kilometrů, vzniká při nejméně tříhodinovém zpoždění nárok na přiměřené občerstvení a další stanovenou péči. Pokud by bylo nutné odlet odložit na následující den, musí dopravce za splnění příslušných podmínek zajistit také ubytování a přepravu mezi letištěm a hotelem. Cestující by si proto měli uchovat palubní vstupenky, potvrzení o zpoždění a případné účtenky za nezbytné výdaje, které jim během čekání vznikly.