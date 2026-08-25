Češi trhají solární panely ze střech. Přišli na geniální způsob, jak mít levnou elektřinu i bez zabrané střechy

Zpravodajské weby teď plní dramatické titulky o tom, jak Češi houfně sundávají fotovoltaiku ze střech a pořízení litují. Kdo za nimi hledá masový útěk od fotovoltaiky, bude ale překvapený. Pro běžnou domácnost je realita mnohem klidnější a hlavně praktičtější. Rychle totiž přibývá lidí, kteří k levnější elektřině ze slunce míří úplně jinou cestou. Nepotřebují k tomu vlastní střechu ani drahou instalaci. Stačí jim balkon, chvíle papírování s distributorem, nebo dohoda se sousedem.
Proč titulky o vytrhávání panelů klamou
Zprávy o davech zklamaných majitelů, kteří panely hromadně demontují, spojují dohromady ojedinělé a většinou jen dočasné případy. Panely jdou na čas dolů z běžných provozních důvodů a pak se zase vrací nahoru. Z hrstky takových příběhů pak vzniká dojem plošného odklonu od solárů.
Realita je přesně opačná. O vlastní výrobu a sdílení elektřiny má v Česku zájem rok od roku víc domácností, včetně těch, které na vhodnou střechu nikdy nedosáhnou. Právě obyvatelům bytů a paneláků se v posledních dvou letech otevřely možnosti, o kterých se dřív nedalo ani uvažovat.
Přečtěte si také: Češi přišli na geniální trik, jak ušetřit za internet. Díky tomuto platí 65 Kč měsíčně aniž by cokoliv porušovali Balkonová elektrárna zapojená do zásuvky
Nejjednodušší cesta k vlastní elektřině vede přes takzvanou balkonovou fotovoltaiku. Jde o malou sestavu panelů, kterou připevníte na zábradlí, parapet nebo fasádu. Odpadá složitá stavební úprava i zásah do střechy, takže si poradí i městský byt s pár metry balkonu.
Samotný hardware pro sestavu kolem 600 až 800 wattů vyjde v roce 2026 řádově na 13 000 až 18 000 korun, k tomu je nutná ochrana proti přetokům a odborné práce. Elektřinu vyrobíte hlavně přes den, takže se řešení vyplatí těm, kdo doma pracují nebo v tu dobu pouští energeticky náročné spotřebiče.
Jedno pravidlo tu platí přísně. Pořízení balkonové elektrárny musíte nahlásit svému distributorovi a zajistit, aby nespotřebovaná elektřina nemířila nekontrolovaně do sítě. Bez sjednaného režimu a ochrany proti přetokům riskujete pokutu. Nájemníci navíc potřebují souhlas majitele bytu, a když jde o zásah do zábradlí nebo fasády, tak i souhlas společenství vlastníků.
Přečtěte si také: Češi ve velkém kupují nářadí Parkside z Lidlu, ale nemají tušení, kdo ho ve skutečnosti vyrábí. Prozradíme vám to Sdílení elektřiny: solární proud i bez vlastních panelů
Druhá cesta se obejde úplně bez vlastního panelu. Sdílení elektřiny mezi odběrnými místy umožnila novela energetického zákona přezdívaná Lex OZE II, účinná od začátku roku 2024. Přebytek z chalupy s panely tak může pokrýt spotřebu v městském bytě, kde zrovna běží spotřebiče.
Nejsnazší je režim takzvaného aktivního zákazníka, který nevyžaduje registraci u Energetického regulačního úřadu. Sdílet můžete i sami sobě mezi dvěma svými nemovitostmi, nebo se domluvit s rodinou a sousedy. Elektřinu lze podle úřadu poskytovat zdarma i za úplatu, na ceně se strany domluví samy. Bez průběhového elektroměru sdílení technicky nefunguje a distributor ho oběma stranám osadí zdarma.
Elektřina zadarmo to není
Kolem sdílení se objevují lákavé sliby o proudu úplně zdarma. Pokud elektřina putuje přes veřejnou distribuční síť, platíte za ni regulovanou složku ceny, tedy poplatky za distribuci a systémové služby. Ušetříte za silovou elektřinu, samotný přenos ale zdarma není.
Přečtěte si také: Vyhlašujeme nejhorší spotřebič v české kuchyni. Běží celý den a připraví vás až o 3 000 Kč ročně Za sdílenou elektřinu putující přes distribuční síť se dál platí regulovaná složka ceny. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Přidává se druhá past. Vyrobenou elektřinu je nutné spotřebovat ve stejném patnáctiminutovém okně, ve kterém vznikla. Pokud elektrárna dodá špičku kolem poledne, ale energeticky náročný spotřebič se rozběhne až večer, spárování v dané čtvrthodině neproběhne a přebytek propadne obchodníkovi. Největší smysl proto má sdílení tam, kde výroba a spotřeba padnou na stejný čas.
Zájem o sdílení rychle roste
Že nejde o okrajovou záležitost, dokládají čísla Elektroenergetického datového centra, které celý systém spravuje. Ke konci března 2026 u něj bylo evidováno přes 40 000 žádostí o registraci a více než 24 000 skupin sdílení. Jen za březen si domácnosti a firmy vyměnily rekordních 11,4 gigawatthodiny elektřiny.
Od spuštění systému v srpnu 2024 už Češi nasdíleli téměř 80 gigawatthodin, což odpovídá roční spotřebě zhruba 26 000 domácností. S jarním sluncem objem sdílené elektřiny meziročně několikanásobně vyskočil. Levná elektřina ze slunce se tak stává dostupnou i pro lidi, kteří vlastní střechu nikdy mít nebudou.
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Zdroje: https://www.eru.gov.cz/sdileni-elektriny-energeticka-spolecenstvi, https://zpravy.kurzy.cz/857633-sdileni-elektriny-trha-rekordy-v-breznu-si-cesi-vymenili-vice-nez-v-lete-minuleho-roku/, https://energozrouti.cz/clanek/nova-pravidla-pro-balkonovou-fotovoltaiku, https://cena-fotovoltaiky.cz/pruvodce-balkonovou-fotovoltaikou, https://www.centrum.cz/clanek/cesi-vytrhavaji-ze-strech-solarni-panely-cesi-nasli-zpusob-jak-mit-elektrinu-za-minimum-a-bez-stresni-instalace-271978
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