Češi to vůbec netuší. Od 1. ledna 2027 se do datové schránky tímhle způsobem už nepřihlásí

Většina majitelů datových schránek si chystané změny nejspíš vůbec nevšimne. Menší skupina uživatelů ale po Novém roce může narazit na zavřené dveře, pokud si včas nenastaví jiný způsob přihlášení. Stát totiž chystá konec jedné z cest, kterými se dnes ke zprávám od úřadů dá dostat.
Poznáte to podle záložky na přihlašovací stránce
Řeč je o přihlašování pomocí autentizačního certifikátu. Kdo ho používá, postupuje na přihlašovací stránce datových schránek takto:
rozklikne nabídku Další způsoby, otevře záložku Přihlášení certifikátem, vybere svůj komerční certifikát, k tomu ještě vyplní jméno a heslo. Přečtěte si také: Pracujete z domova? Kvůli tomuhle 1 přešlapu můžete dostat výpověď, i když práci poctivě odvedete
Pokud tento postup znáte z vlastní zkušenosti, týká se vás článek přímo.
Certifikát přitom nikdo nedostal automaticky. Člověk si ho musel sám koupit, typicky na pobočce České pošty se službou Czech POINT, a potom ho v nastavení schránky zaregistrovat. Jestli máte certifikát aktivní, zjistíte v Nastavení v části Možnosti přihlášení.
Co má od ledna skončit
Digitální a informační agentura, která datové schránky spravuje, poslala do připomínkového řízení návrh novely vyhlášky č. 194/2009 Sb. Podle něj zmizí možnost přihlásit se do webového klientského portálu kombinací uživatelského jména, hesla a certifikátu.
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Účinnost návrh stanoví na 1. ledna 2027. Novela ale zatím nevyšla ve Sbírce zákonů, takže se termín ještě může posunout.
Kdo schránku obsluhuje přes spisovou službu nebo jiný program napojený pomocí elektronického certifikátu, typicky firmy a úřady, toho se zrušení netýká. Tato cesta podle návrhu zůstane zachovaná.
Kdo bude muset přihlášení změnit
Že o změně skoro nikdo neví, má jednoduché vysvětlení. Certifikát k přihlášení podle důvodové zprávy používá zhruba pět tisíc lidí, zatímco uživatelů datových schránek je přes čtyři miliony. Kdo do schránky chodí jen se jménem a heslem, s kódem z SMS, přes Identitu občana nebo Mobilní klíč, nemusí řešit vůbec nic.
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Pro lidi, kteří na certifikát spoléhají, je ovšem změna zásadní. Ti si musí včas nastavit jiný způsob, jak se do schránky dostat.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Způsob přístupu do schránky Co ho podle návrhu čeká Webový klientský portál přes uživatelské jméno, heslo a certifikát Možnost zmizí, účinnost je navržená na 1. ledna 2027 a termín se ještě může posunout Spisová služba nebo jiný program napojený pomocí elektronického certifikátu (typicky firmy a úřady) Zrušení se ho netýká, cesta zůstane zachovaná Jméno a heslo, kód z SMS, Identita občana nebo Mobilní klíč Není potřeba řešit vůbec nic Stát sází na jednotné přihlašování
Agentura chce sázet hlavně na Identitu občana, tedy jednotné přihlašování, za kterým stojí stát. Jedním přihlášením se tak člověk dostane k datové schránce i k dalším online službám úřadů. Mít vedle Identity občana ještě samostatnou přihlašovací cestu vyhrazenou jen pro schránky považuje agentura za zbytečné. Portál datových schránek se navíc předělává a jeho nová verze pro certifikát místo nemá.
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Svou roli hrají i peníze. Stát musí platit vývoj a údržbu každého způsobu přihlášení, tedy i toho, který skoro nikdo nepoužívá. Lidé s certifikátem za něj navíc platí ze svého, a protože má omezenou platnost, musí si ho čas od času obnovit.
Čím certifikát nahradit
Agentura doporučuje hlavně Identitu občana. Druhou možností je aplikace Mobilní klíč eGovernmentu v telefonu. Kdo nechce ani jedno, může se vrátit k základnímu přihlášení jménem a heslem.
Místo certifikátu doporučuje agentura přihlašování přes Identitu občana nebo aplikaci Mobilní klíč v telefonu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
V tom případě si přístupové údaje raději ověřte s předstihem. Schránky se letos přestěhovaly na adresu datovka.gov.cz, kam od konce srpna automaticky vede i původní mojedatovaschranka.cz. Dosavadní jméno a heslo fungují i tam. Prohlížeč, který si je pamatoval pro starý web, je ale na nové adrese sám nevyplní.
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Nový způsob přihlášení je rozumné nastavit ještě do konce roku 2026. Nový rok vás pak nezaskočí ve chvíli, kdy do schránky dorazí důležitá zpráva z úřadu.
Zdroje: https://www.podnikatel.cz/clanky/prihlaseni-do-datove-schranky-ceka-zmena-jeden-ze-zpusobu-od-roku-2027-skonci/, https://www.techzpravy.cz/kdo-pouziva-datovou-schranku-mel-by-zbystrit-od-ledna-2027-se-zmeni-moznosti-prihlaseni, https://datovka.gov.cz/info/cs/1004.html, https://www.dia.gov.cz/cs/aktuality/datove-schranky-prechazi-na-domenu-datovka-gov-cz, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-194, https://www.finance.cz/clanky/datove-schranky-ceka-zmena-stat-chce-zrusit-jeden-zpusob-prihlaseni/