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Češi strhávají závěsy nad vanou. Kupují praktickou alternativu, která pozvedne koupelnu na vyšší úroveň

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Stále víc domácností vyměňuje obyčejný závěs za doplněk s příběhem z císařského dvora. Co to je?
Češi strhávají závěsy nad vanou. Kupují praktickou alternativu, která pozvedne koupelnu na vyšší úroveň

Češi strhávají závěsy nad vanou. Kupují praktickou alternativu, která pozvedne koupelnu na vyšší úroveň

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 18.10.2026 16:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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