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Češi si přivydělávají a na jednu povinnost zapomenou. Časem jim může přijít pokuta až 300 000 Kč

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Příjem ze zaměstnání ještě automaticky neznamená, že se člověk o daně nemusí starat. Stačí pravidelný přivýdělek, podnikání, pronájem nebo některé další zdanitelné příjmy a může vzniknout povinnost podat vlastní daňové přiznání. Kdo na něj zapomene a překročí zákonnou toleranci, tomu se pokuta počítá podle výše stanovené daně. Její zákonný strop dosahuje 300 000 korun.
Pozdní přiznání a pozdní zaplacení jsou dvě různé věci. Někteří lidé však stále chybují.

Pozdní přiznání a pozdní zaplacení jsou dvě různé věci. Někteří lidé však stále chybují.

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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