Češi si na Netflixu oblíbili novou komedii s Polívkou. Je skvělým únikem od reality všedních dnů

Na podzimní sychravé večery vévodí u českého publika
komedie. Toho je důkazem film Po večerce s hodnocením na Kinoboxu 63 %, který se po několika dnech od premiéry vyšplhal na třetí příčku sledovanosti na Netflixu. Nezaujme sice žádnou pořádnou zápletkou ani složitým dějem, ale během oddechového večera potěší každého příznivce táboření.
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Hlavním hrdinou příběhu je Kráťa, kterého hraje
Vladimír Polívka. Jeho život se ocitl ve slepé uličce. Vyčerpaný manažer z korporátního prostředí potřebuje změnu, a když jeho otec Miloš ze zdravotních důvodů nemůže dál vést rodinný dětský tábor, přijme Kráťa nečekanou nabídku a vrací se na místo svého dětství.
Místo poklidného návratu do minulosti ho však čeká řada problémů. Tábor potřebuje opravy, jeho zaměstnanci nejsou z nového vedoucího zrovna nadšení a situaci komplikuje podnikatel Karel, který má s areálem vlastní plány. Do toho se Kráťa znovu setkává s Anežkou (
Eva Podzimková), svou dávnou láskou, která dnes pracuje jako hygienička a jejíž život se mezitím vydal jiným směrem. Vzala si totiž podnikatele Karla. Foto: ©Jana-Labrova, Donart Film Foto: ©Jana-Labrova, Donart Film Foto: ©Jana-Labrova, Donart Film Foto: ©Jana-Labrova, Donart Film Foto: ©Jana-Labrova, Donart Film Foto: ©Jana-Labrova, Donart Film Foto: ©Jana-Labrova, Donart Film Recenze odborníků: Něco zásadního tomu chybí!
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Co se snímku rozhodně daří (a tvoří to v podstatě jeho jádro) je navození nostalgické táborové atmosféry zprostředkované autentickým prostředím, nadšením postav pro práci s dětmi a záběry z ranních rozcviček, večerních diskoték, pravidelných nástupů, lesních her a opékání buřtů a hraní na kytaru u táboráku. Těmito prostředky a lehce naivně sentimentálním tónem snímek snadno osloví každého, kdo sám rád vzpomíná na zážitky z letních táborů,“ uvádí Filmserver.
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Herecké výkony jsou na úrovni dobře zvoleného castingu. Filmové řemeslo ovládá Pánek i kameraman Jan Baset Střítežský, patrná je všeobecná snaha natočit dobrý film. Ale i když špatný není, je škoda, že pořádný děj, kde by šlo alespoň rovnoměrně o děti a dospělé, se Pánkovi napsat nepodařilo. Snad tedy příště, není pochyb o tom, že patří k nejtalentovanějším filmařům své generace,“ píšou Novinky.
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„Po večerce ukazuje Dana Pánka v dosud nejjistější a nejvyrovnanější režijní formě. Dobře balancuje melancholii s humorem, výrazně povoluje tlak na city a mnohem lépe věří látce, postavám i vlastnímu vyprávění. Točí povědomě, hladivě a bez ambice formálně bořit pravidla, svůj styl ale vycizeloval natolik, že z téhle fajn komedie o návratu na letní tábor je jeho dosud nejlepší film,“ uvádí Total Film.
„Pokud chcete zavzpomínat na svá vlastní táborová léta a potěšit se pohledem na plejádu známých českých herců, nečekáte zázrak, ale jen odpočinek, jako únik od reality všedních dnů to vlastně stačí,“ uvádí v recenzi na Kinoboxu ČervenýKoberec. Foto: ©Jana-Labrova, Donart Film
Po večerce je nenáročná česká letní komedie, která chce především pobavit, připomenout atmosféru dětských táborů a nabídnout návrat ke kořenům i starým láskám. Pokud máte rádi nenáročné komedie, tak tady nešlápnete vedle. A to jste ani nemuseli jezdit na letní tábor. I když tato příjemná oddechovka, která staví více na atmosféře a vzpomínkách než na překvapivém ději, má právě to kouzlo, že vás v mysli vtáhne do těch táborových let.
Zdroj: FlixPatrol, Kinobox