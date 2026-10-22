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Češi si na Netflixu oblíbili novou komedii s Polívkou. Je skvělým únikem od reality všedních dnů

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Letošní česká filmová novinka sází na prázdninovou atmosféru, romantiku a vzpomínky na bezstarostné dětství. Komedie Po večerce od režiséra Dana Pánka se probojovala do Top10 na Netflixu, kde se momentálně drží na čtvrté příčce ve sledovanosti.
Češi si na Netflixu oblíbili novou komedii s Polívkou. Je skvělým únikem od reality všedních dnů

Češi si na Netflixu oblíbili novou komedii s Polívkou. Je skvělým únikem od reality všedních dnů

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 17:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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