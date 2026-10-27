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Češi si na Dušičky nosí z lesa mech a chvojí. Jenže zákon to vidí úplně jinak

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Dušičkové věnce z mechu a chvojí vypadají krásně a jejich výroba nemusí stát skoro nic. Jenže materiál z lesa si nemůžete odnášet podle libosti. Lesní zákon stanoví jasná pravidla a od letoška také vyšší pokuty za některé přestupky.
Češi si na Dušičky nosí z lesa mech a chvojí. Jenže zákon to vidí úplně jinak

Češi si na Dušičky nosí z lesa mech a chvojí. Jenže zákon to vidí úplně jinak

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 09:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žádný Špeky

Žádný Špeky spojuje poctivé domácí vaření s turistikou, praktickými radami a pohodovým pohledem na každodenní život. Silnou část obsahu tvoří recepty od české klasiky přes rychlá jídla až po nápady na vaření v přírodě, doplněné o rady týkající se potravin a jejich správného skladování. Když se...

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