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Češi si do domů instalují tuhle podzimní dekoraci. Přitom zvyšuje vlhkost stěn a podporuje plísně

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Se začátkem zimy a topné sezóny spousta Čechů začíná řešit kvalitu vzduchu, […]
Češi si do domů instalují tuhle podzimní dekoraci. Přitom zvyšuje vlhkost stěn a podporuje plísně

Češi si do domů instalují tuhle podzimní dekoraci. Přitom zvyšuje vlhkost stěn a podporuje plísně

Zdroj: Zodpovime.cz
Doba čtení 2 min

Článek byl poprvé publikován 04.10.2025 03:21

Poslední aktualizace: 26.10.2026 11:14

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Zkušenost redakce

Pohled redakce: Jak poznat správnou vlhkost doma bez hádání podle pocitu

Vzduch může působit suchý nebo vlhký, ale lidský pocit není příliš přesný měřicí přístroj. Pokud chceme mít vlhkost v domácnosti skutečně pod kontrolou, nejjednodušší pomůckou je obyčejný digitální hygrometr.

Americká agentura EPA doporučuje udržovat relativní vlhkost v interiéru pod 60 procenty a jako ideální rozsah uvádí přibližně 30 až 50 procent. Konkrétní vhodná hodnota ale závisí také na teplotě a konstrukci domu.

Důležitým varovným signálem je kondenzace. Pokud se na vnitřní straně oken pravidelně sráží voda, znamená to, že se teplý vlhký vzduch u studeného povrchu ochladil pod rosný bod. Podobný proces může probíhat i na chladných částech stěn, kde ho nemusíme okamžitě vidět.

Zvlhčovač tak může být užitečný v příliš suchém bytě, ale bez měření lze snadno překročit hranici, kdy už další vlhkost domácnosti spíš škodí.


Zdroje:

  1. U.S. Environmental Protection Agency – A Brief Guide to Mold, Moisture and Your Home
  2. https://www.epa.gov/mold/brief-guide-mold-moisture-and-your-home


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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zodpovime.cz

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