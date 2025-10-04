Češi si do domů instalují tuhle podzimní dekoraci. Přitom zvyšuje vlhkost stěn a podporuje plísně

Češi si do domů instalují tuhle podzimní dekoraci. Přitom zvyšuje vlhkost stěn a podporuje plísněPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Češi si do domů instalují tuhle podzimní dekoraci. Přitom zvyšuje vlhkost stěn a podporuje plísněZdroj: Zodpovime.cz
Článek byl poprvé publikován 04.10.2025 03:21
Poslední aktualizace: 26.10.2026 11:14
Zkušenost redakce
Pohled redakce: Jak poznat správnou vlhkost doma bez hádání podle pocitu
Vzduch může působit suchý nebo vlhký, ale lidský pocit není příliš přesný měřicí přístroj. Pokud chceme mít vlhkost v domácnosti skutečně pod kontrolou, nejjednodušší pomůckou je obyčejný digitální hygrometr.
Americká agentura EPA doporučuje udržovat relativní vlhkost v interiéru pod 60 procenty a jako ideální rozsah uvádí přibližně 30 až 50 procent. Konkrétní vhodná hodnota ale závisí také na teplotě a konstrukci domu.
Důležitým varovným signálem je kondenzace. Pokud se na vnitřní straně oken pravidelně sráží voda, znamená to, že se teplý vlhký vzduch u studeného povrchu ochladil pod rosný bod. Podobný proces může probíhat i na chladných částech stěn, kde ho nemusíme okamžitě vidět.
Zvlhčovač tak může být užitečný v příliš suchém bytě, ale bez měření lze snadno překročit hranici, kdy už další vlhkost domácnosti spíš škodí.
Zdroje:
- U.S. Environmental Protection Agency – A Brief Guide to Mold, Moisture and Your Home
- https://www.epa.gov/mold/brief-guide-mold-moisture-and-your-home
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