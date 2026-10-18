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Češi se zbavují karavanů. Našli řešení, které téměř nezabere místo a během pouhých dvou minut se rozloží na malý dům

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Na silnici vypadá jako malý uzavřený přívěs na zavazadla. Na tábořišti se ale promění v místo na spaní pro dva dospělé, se sezením pro čtyři lidi a vlastní nádrží na vodu. Německá novinka Booba One navíc řeší problém, který zná každý majitel karavanu: kam s ním, když zrovna necestuje? Po návratu lze přívěs postavit na výšku a odstavit v garáži.
Češi se zbavují karavanů. Našli řešení, které téměř nezabere místo a během pouhých dvou minut se rozloží na malý dům

Češi se zbavují karavanů. Našli řešení, které téměř nezabere místo a během pouhých dvou minut se rozloží na malý dům

Zdroj: pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 18.10.2026 14:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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