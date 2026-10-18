Češi se zbavují karavanů. Našli řešení, které téměř nezabere místo a během pouhých dvou minut se rozloží na malý dům

Nejde o klasický karavan s pevnými stěnami, kuchyňkou a koupelnou. Booba One je kombinací malého přívěsu, výklopné konstrukce a nafukovacího stanu. Jeho tvůrci ze společnosti urbanoid GmbH z německého Kaiserslauternu chtějí nabídnout jednodušší způsob kempování lidem, kteří nepotřebují velké obytné auto ani nechtějí pokaždé stavět stan od začátku.
Co se vlastně nafukuje?
Základem Booby One je pevný přívěs s kompozitovou karoserií. Na místě se odklopí horní část konstrukce a pomocí elektrické pumpy se nafoukne stan, jehož nosnou konstrukci tvoří vzduchové sloupky. Nejde tedy o nafukovací karavan v pravém slova smyslu. Pevná část zůstává na kolech a nafukuje se stanová nástavba.
Podle výrobce trvá samotné nafouknutí přibližně minutu a 50 sekund. Kompletní příprava včetně ustavení přívěsu a nachystání lůžka zabere zhruba pět až sedm minut. Výhodou je, že člověk nemusí rozkládat dlouhé tyče, hledat jednotlivé díly konstrukce ani stavět samostatný stan vedle auta.
Uvnitř je prostor na spaní pro dva dospělé. Lůžko tvoří matrace na pružicích prvcích. Přes den lze prostor využít také k posezení, k dispozici jsou čtyři místa k sezení a odnímatelný stůl.
Je ovšem důležité počítat s tím, že nejde o plnohodnotný obytný vůz. Výrobce uvádí venkovní sprchu a nádrž na 45 litrů vody, nikoli však klasickou koupelnu s toaletou. Booba One je určený především pro kempování od jara do podzimu.
Váží 280 kilogramů
Největší praktickou výhodou je nízká hmotnost. Podle aktuálních údajů výrobce váží přívěs 280 kilogramů, jeho nejvyšší povolená hmotnost je 400 kilogramů a na náklad zbývá 120 kilogramů.
Díky tomu může být vhodný i pro některá menší auta a elektromobily, které nemohou táhnout těžký obytný přívěs. Samotná nízká hmotnost ovšem nestačí. Před cestou je vždy nutné ověřit povolenou hmotnost přívěsu konkrétního automobilu, zatížení tažného zařízení a další podmínky stanovené výrobcem vozidla.
Také elektrické auto musí při jízdě s přívěsem počítat s vyšší spotřebou energie. Urbanoid na svém webu uvádí orientační nárůst přibližně o 15 procent. Jde o údaj výrobce, nikoli o univerzální výsledek pro všechny elektromobily a jízdní podmínky.
Po návratu ho postavíte do garáže
Neobvyklý je také způsob skladování. Booba One lze pomocí stojanu postavit do svislé polohy, takže na podlaze zabírá mnohem méně místa než běžný karavan. V garáži tak může stát u zdi, místo aby zabíral celou parkovací plochu.
To je podstatný rozdíl oproti klasickému obytnému přívěsu. Ten obvykle potřebuje vlastní parkovací místo, případně placené stání nebo pronajatou halu. U Booby One je hlavním cílem právě spojení snadné přepravy, rychlého rozložení a skladování v malém prostoru.
Kolik stojí?
Booba One nabízí německá společnost urbanoid GmbH za 15 900 eur včetně německé DPH. Při orientačním kurzu 25 korun za euro to odpovídá přibližně 398 tisícům korun. Jde o přepočet, nikoli o potvrzenou cenu pro český trh. Výrobce na svém webu uvádí dodávky od listopadu 2026.
Cena je poměrně vysoká na výrobek, který nenabízí kuchyň ani vnitřní koupelnu. Na druhou stranu zahrnuje nejen stan, ale také přívěs, lůžko a další vybavení. Standardní výbava zahrnuje například přenosnou nabíjecí stanici EcoFlow River 3, vodní nádrž, čerpadlo a venkovní sprchu.
Booba One proto není přímou náhradou klasického karavanu pro rodinu, která chce na dovolené vařit, sprchovat se a trávit hodně času uvnitř. Smysl může dávat spíše dvojici, která cestuje nalehko, přespává v kempech a chce mít vlastní lůžko bez každodenního stavění stanu.
Největší předností tak není luxus ani nízká pořizovací cena. Je jí kombinace malé hmotnosti, rychlého rozložení a možnosti uklidit přívěs doma téměř ke zdi.
Zdroje článku: autoevolution.com, newatlas.com, homecrux.com, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková