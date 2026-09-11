Češi se ve velkém zbavují hliníkových žaluzií. Nahrazuje je tento 1 zahraniční trend, který se namontuje za 5 minut

Kovové lamely na oknech dlouho patřily skoro do každé české domácnosti. Poslední roky ale ukazují jasný obrat: čím dál víc lidí je sundává a věší místo nich měkčí látkové stínění. Láká je k tomu pohodlí i modernější vzhled. A náhrada, po které nejčastěji sahají, se dá pověsit sama, bez vrtačky a během chvilky.
Proč hliníkové žaluzie mizí z českých oken
Hliníkové žaluzie umí světlo regulovat, jenže úplnou tmu nikdy neudělají. I když lamely stočíte co nejvíc k sobě, paprsky si stejně najdou cestu. Nejvíc ho pustí boční mezery u rámu a štěrbina pod spodní lištou, kterou lamely nikdy úplně nezakryjí. Přidají se k tomu spáry mezi jednotlivými lamelami a drobné dírky pro ovládací šňůrku. Ráno se pak na stropě rýsují světelné pruhy, i když je „zataženo“.
K tomu se přidávají další drobnosti, které postupem času lezou na nervy: – kovové lamely při průvanu cinkají; – na monitoru vytvářejí odlesky; – v létě se na slunci zahřívají; – studený, technický dojem interiéru taky není každému po chuti.
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Právě proto stále víc domácností volí místo tvrdého kovu látku, která světlo rozptýlí a v místnosti působí klidněji.
Zebra rolety den a noc: náhrada, která letí i ve světě
Nejčastější náhradou jsou látkové rolety den a noc, v zahraničí zpopularizované jako takzvané zebra rolety. Jméno dostaly podle střídajících se pruhů. Roleta se skládá ze dvou vrstev tkaniny, jedné průsvitné a jedné husté. Jakmile husté pásy nastavíte přesně nad sebe, spojí se v jednolitou stěnu, přes kterou se dovnitř dostane jen minimum světla. Posunutím do druhé polohy zase pustíte dovnitř denní světlo.
Rolety den a noc kombinují průsvitnou a hustou tkaninu, takže přechod mezi světlem a přítmím zvládnete jedním posunutím. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Oproti žaluziím tu nejsou žádné šňůrky procházející skrz lamely ani nic, co by chrastilo v otevřeném okně. Roletu navíc můžete kdykoli vytáhnout úplně nahoru a nechat okno celý den holé. I bez závěsů přitom vypadá jako designový prvek, což je jeden z důvodů její obliby v moderních bytech.
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Hlavní lákadlo hotových rolet den a noc je způsob uchycení. Existují varianty, které se na okno pověsí bez vrtání. Jedna varianta se shora přiklapne přímo na okenní křídlo, druhá se uchytí k rámu silnou oboustrannou páskou. Do zdi ani do profilu se přitom vůbec nevrtá.
Prodejci i přiložené návody se shodují, že celá montáž zabere jen pár minut, běžně kolem pěti, a nepotřebujete k ní víc než metr a vodováhu. Tenhle způsob má ještě jednu výhodu: roletu jde stejně snadno zase sundat a přendat jinam, takže se hodí i do pronájmu, kde nechcete dělat trvalé zásahy. Sklopné i otočné křídlo má u nás většina plastových oken, takže bezvrtací držáky posadíte skoro na kterékoli z nich.
Kde slib úplné tmy naráží
Než roletu objednáte, vyplatí se znát jedno omezení. Běžná roleta den a noc udělá příjemné přítmí, ale stoprocentní zatemnění od ní nečekejte. Mezi oběma vrstvami látky totiž zůstává drobná mezera, kterou trochu světla vždycky projde. Kdo chce ložnici opravdu zatemnit, musí sáhnout po variantě v kazetě nebo po samostatné blackout roletě s bočním vedením.
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Ještě častější zdroj zklamání je špatně zvolený rozměr. Samotná tkanina bývá o kus užší než celá roleta i s mechanismem, takže po stranách zůstane pruh, kterým světlo protéká. Vyplatí se proto objednat roletu o kus širší, než je samotný otvor, aby látka okno bezpečně přesáhla. Bez kazety nebo bočních lišt totiž ani ta nejlepší zatemňovací látka úplnou tmu neudělá.
Kdy se vrtání přece jen vyplatí
Uchycení bez vrtání se ale nehodí na každé okno. Čím větší a těžší roleta, tím spíš výrobce trvá na pevném kotvení: platí to u zakázkových rozměrů, u prosklených ploch až k zemi i tam, kde má být v místnosti opravdová tma. U části zatemňovacích tkanin se klipový držák dokonce vůbec nenabízí. Přišroubovaná roleta zkrátka drží pevněji a lépe přiléhá.
Sáhnout po pevném kotvení se vyplatí i ve chvíli, kdy klip začne po čase povolovat. U stejných modelů se totiž dají dokoupit šroubovací držáky, na kterých roleta drží napevno. Stížnosti na uvolněný plastový zámek se objevují spíš výjimečně, většině lidí nacvakávací úchyt slouží bez problémů. Drobnou daní za pohodlí je pomalejší ovládání, protože látky je u dvouvrstvého systému víc než u obyčejné rolety.
Zdroje: https://www.nkz.cz/zahradni-architektura/inspirace/moderni-stineni-oken, https://www.zebra-shop.cz/nase-novinky/rolety-den-a-noc-vyhody-a-nevyhody/, https://oknamistr.cz/zaluzie-propousti-prilis-svetla-priciny-projevy-a-jak-instalaci-zajistit-spravne-zatemneni/, https://www.mk-rolety.cz/montaz-rolet-den-a-noc-bez-vrtani/, https://www.tiscali.cz/kdo-ma-jeste-na-oknech-hlinikove-zaluzie-prichazi-o-tmu-i-klid-moderni-nahrada-se-montuje-bez-vrtacky-za-par-minut-751329