Češi se letos musí připravit na novinku. Změna času proběhne jinak, než jsme zvyklíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Češi se letos musí připravit na novinku. Změna času proběhne jinak, než jsme zvyklí
Nad Tichým oceánem se odehrává vývoj, který meteorologové sledují s mimořádnou pozorností. El Niño dál...
Po osmatřicetileté Janě Šerjeníkové z Frýdku-Místku se pátrá už téměř dva týdny. Kriminalisté postupně...
Úspěšná výprava na houby skončila pro dva Italy zásahem policie. Ve švýcarském kantonu Ticino nasbírali...
Majitelé domů a rekreačních objektů, kteří používají bezodtokovou jímku, mají povinnost prokázat, kam...
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