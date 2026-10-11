Češi sází túje a bobkovišně, přitom existuje keř, který je stálezelený a zčervená pokaždé, když ho zastřihnete

Duben, ranní slunce a podél plotu se rozsvítí pás zářivě červených špiček. O pár týdnů později listy ztmavnou do lesklé lahvové zeleně a stačí cvaknout zahradnickými nůžkami, aby se celé představení zopakovalo. Přesně takhle funguje blýskavka Fraserova, botanicky
Photinia × fraseri ‚Red Robin‘. Britská Královská zahradnická společnost (RHS) ji ve svém profilu rostliny řadí mezi stálezelené keře s lesklými eliptickými listy, jejichž mladé přírůstky jsou jasně červené a teprve později zezelenají. Kdo touží po živém plotu, který kromě zakrývání také žije a mění tvář, má v ní favorita. Podmínky má dvě: závětří a chuť párkrát do roka vzít do ruky nůžky. Červené rašení blýskavky: jak ho přimět, aby se vracelo
Rudé zbarvení patří výhradně mladým listům. Výzkum na příbuzném druhu z rodu
Photinia, zveřejněný v roce 2025 v International Journal of Biology and Life Sciences, ukázal, že čerstvé lístky obsahují výrazně víc antokyanů, tedy přirozených červených barviv. Jak list dospívá, barviva se odbourávají, přibývá chlorofylu a z rubínu se postupně stává zeleň. Vědci to dávají do souvislosti s ochranou mladých pletiv před prudkým světlem.
Pro zahradníka z toho plyne jednoduché pravidlo: čím víc nových výhonů, tím víc červené. Podle
pěstitelského průvodce RHS lze v živém plotu mladé špičky zaštipovat a zkracovat až třikrát ročně. Každý zásah probudí další vlnu rudých lístků. Plné slunce barvu ještě prohloubí.
Jedna hranice ovšem platí bez výjimky. Poslední řez by měl proběhnout nejpozději v polovině srpna. Výhony, které vyraší později, nestihnou do zimy vyzrát a první podzimní mrazík by je spálil.
Kdo nechá keř bez řezu, dočká se na jaře krémově bílých chocholíků květů. Intenzivní tvarování zaměřené na barvu jejich počet logicky omezí, takže je dobré si předem ujasnit, co má mít přednost.
Blýskavka, túje, nebo bobkovišeň? Srovnání pro živý plot
Zerav ‚Smaragd‘ vytváří pravidelnou jehličnatou stěnu, bobkovišeň hutnou listnatou clonu. Obě drží stejný odstín dvanáct měsíců v roce. Blýskavka nabízí stejnou celoroční zástěnu, navíc ale přidává sezonní proměnu, kterou žádný z obou zavedených plotů nemá. Zahradnictví Spomyšl ji ve své nabídce dokonce řadí do samostatné skupiny „barevných a měnících se“ plotů.
Blýskavka ‚Red Robin‘ Zerav ‚Smaragd‘ Bobkovišeň ‚Novita‘ Vzhled lesklé listy, červené jarní a letní rašení zelená kuželovitá stěna velké tmavě zelené listy Roční přírůstek až 30 cm 30 až 40 cm silný růst, rychle se zapojuje Doporučený spon 40 až 100 cm podle velikosti sazenic 50 až 70 cm 50 až 70 cm Mrazuvzdornost přibližně do −10 až −15 °C plně mrazuvzdorná deklarováno do −25 °C Řez 2 až 3× za sezonu, do poloviny srpna podle potřeby konec března až duben, případně červenec
Z tabulky vyplývá, kde má blýskavka trumfy a kde ustupuje. Vizuálně jasně vede. V odolnosti proti mrazu a v bezstarostnosti mají navrch bobkovišeň i túje, proto blýskavku podle nás stojí za to sázet tam, kde jí stanoviště vyjde vstříc. Na otevřené návětrné parcele ve vyšší nadmořské výšce bychom sáhli spíš po bobkovišni. Na chráněné městské zahradě nebo u slunné zdi rodinného domu ovšem blýskavka nabídne podívanou, jakou zelená stěna nedokáže.
Praktický detail na závěr srovnání: blýskavka i bobkovišeň mají velké listy, které elektrický plotostřih rád rozcupuje. Ruční nůžky dají víc práce, výsledek ale vypadá úhledněji.
VIDEO Kam blýskavku vysadit, aby přečkala českou zimu
RHS zařazuje ‚Red Robin‘ do skupiny odolnosti H5, což odpovídá zhruba −10 až −15 °C. Ve většině českých nížin a pahorkatin to při rozumném výběru místa stačí. Klíčem je závětří. Mladé výhony nejvíc trápí pozdní jarní mrazy a studený vysušující vítr, takže ideální je místo chráněné zdí, domem nebo jiným porostem. V chladnějších regionech se vyplatí jižní či západní strana budovy.
Co blýskavka ocení:
Světlo: slunce až lehký polostín, na plném slunci je červená sytější. Půda: úrodná, humózní, mírně vlhká, ale dobře propustná. Podmáčení a těžké jíly nesnáší. Zálivka: první dva až tři roky pravidelně, v suchých obdobích důkladně. Stálezelené rostliny pijí i v zimě, takže při teplotách nad nulou a bez sněhu je dobré je zalít. Hnojení: v kvalitní zemině většinou zbytečné. Na chudých půdách postačí na jaře univerzální hnojivo, v nádobách se přihnojuje od dubna do července. V srpnu je vhodné s dusíkem skončit, aby výhony stihly vyzrát.
Kdo dodrží tahle pravidla, má velkou šanci, že keř bude zdravý a nenáročný. V chladu, vlhku a stresu se mohou objevit skvrnitost listů nebo padlí, s dobře zvoleným místem ale tato rizika výrazně klesají.
Výsadba na podzim 2026: rozestupy, ceny a kdy se plot zapojí
Říjen je pro blýskavku příznivé období. RHS doporučuje sázet od podzimu do jara, pokud půda není zmrzlá ani rozbahněná. Rostlina zasazená teď stihne přes zimu zakořenit a na jaře 2027 vyrazí s plnou silou. První červené rašení tak můžete čekat hned v nadcházející sezoně.
Spon se odvíjí od velikosti sazenic a od toho, jak rychle chcete mít hustou zástěnu. Zahradnictví FLOS uvádí 70 až 100 cm, časopis Naše krásná zahrada 50 až 70 cm a nedávný český návod na webu Pěstík.cz počítá se dvěma až třemi rostlinami na metr. Doporučujeme menší sazenice sázet po 40 až 50 cm, větší kontejnerované kusy po 70 cm a víc.
Trpělivost se vyplatí. Při přírůstku kolem 30 cm ročně trvá z rostlin vysokých 60 až 80 cm zhruba tři až čtyři sezony, než vznikne hustá stěna kolem 1,5 metru. Kdo chce efekt rychleji, musí sáhnout hlouběji do kapsy po vzrostlejších předpěstovaných kusech.
Ceny v českých e-shopech k 5. říjnu 2026:
Zahradnictví Spomyšl: od 129 Kč za kus podle velikosti, v kategorii živé ploty skladem vedle bobkovišní a tújí. Zahradnictví FLOS: varianty od 599 Kč, vzrostlá forma na kmínku ve dvacetilitrovém kontejneru za 2 590 Kč.
Malé sazenice tak vycházejí cenově podobně jako běžné rostliny do živého plotu. Na dvanáctimetrový plot při sponu 50 cm je potřeba 24 kusů, což u nejlevnější varianty dělá zhruba 3 100 Kč. Blýskavka se navíc uplatní i jako solitér, ve velké nádobě na terase nebo jako tvarovaný stromek u vchodu.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková