Češi s karavanem mají v Polsku od září jednodušší cestu. Jedna povinnost pro auta s přívěsem skončila

Ještě donedávna mohl český řidič narazit na poměrně nezvyklou situaci. Samotné osobní auto sice mělo povolenou celkovou hmotnost pod 3,5 tuny, po připojení například obytného nebo lodního přívěsu však součet povolených hmotností tuto hranici překročil. Taková souprava spadala pro účely elektronického mýta do systému e-TOLL a řidič musel na zpoplatněných úsecích splnit příslušné registrační a platební povinnosti. Od 21. září 2026 se způsob posuzování změnil.
Nově je u této skupiny rozhodující povolená celková hmotnost samotného vozidla, které přívěs táhne. Pokud nepřesahuje 3,5 tuny, připojený přívěs už nezpůsobí, že by řidič musel kvůli této soupravě využívat e-TOLL. Praktický dopad má změna zejména na lidi cestující s obytnými přívěsy, ale také například s přívěsy na lodě, motocykly nebo jiný náklad.
Pro české dovolenkáře platí stejné pravidlo
Změna se nevztahuje pouze na automobily registrované v Polsku. Systém e-TOLL počítá rovněž se zahraničními uživateli a jeho pravidla se odvíjejí od kategorie a hmotnosti vozidla. Český motorista s osobním autem do 3,5 tuny tedy od 21. září nemusí vstupovat do systému jen kvůli tomu, že s připojeným přívěsem překročí celková povolená hmotnost celé soupravy 3,5 tuny.
Změnu ale nelze vykládat tak, že Polsko zrušilo mýto pro všechna vozidla nad 3,5 tuny. Pokud má už samotné motorové vozidlo povolenou celkovou hmotnost vyšší než 3,5 tuny, povinnost e-TOLL zůstává. To se může týkat například těžších obytných vozů. Elektronické mýto se nadále vztahuje také na autobusy bez ohledu na jejich povolenou celkovou hmotnost. Síť komunikací zahrnutých do systému e-TOLL má v Polsku přibližně 5 870 kilometrů.
Peníze z účtu je možné získat zpět
Řidiči, kteří byli v e-TOLL zaregistrováni právě kvůli lehkému vozidlu s přívěsem, mají řešit také případný zůstatek na svém účtu. Polská správa oznámila, že údaje vozidel, na něž se nově povinnost nevztahuje, budou z registru odstraněny a účty používané výhradně pro tyto soupravy budou uzavřeny. Nevyužité peníze z předplaceného účtu nebo peněžní záruky se ovšem nevracejí automaticky – uživatel musí o jejich vrácení požádat do šesti měsíců od účinnosti zákona.
Pokud žádost ve stanovené lhůtě nepodá, nevyužité prostředky podle polských pravidel propadnou ve prospěch tamního Národního silničního fondu. Pro českého řidiče, který cestuje Polskem s běžným osobním automobilem a přívěsem, je proto hlavní změna jednoduchá: samotné překročení hranice 3,5 tuny součtem auta a přívěsu už od 21. září 2026 není důvodem pro povinné používání systému e-TOLL.