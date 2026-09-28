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Češi s karavanem mají v Polsku od září jednodušší cestu. Jedna povinnost pro auta s přívěsem skončila

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Řidičům, kteří míří přes Polsko s obytným, lodním nebo jiným přívěsem, odpadla od 21. září 2026 jedna důležitá povinnost. Osobní automobil s povolenou celkovou hmotností do 3,5 tuny už nemusí využívat systém e-TOLL jen proto, že společně s připojeným přívěsem překročí celá souprava hranici 3,5 tuny. Nové pravidlo se týká i zahraničních motoristů.
Češi s karavanem mají v Polsku od září jednodušší cestu. Jedna povinnost pro auta s přívěsem skončila

Češi s karavanem mají v Polsku od září jednodušší cestu. Jedna povinnost pro auta s přívěsem skončila

Zdroj: generováno
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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