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Češi riskují kvůli několika sekundám pokutu až 25 000 Kč. Za chybu na křižovatce přijdou rovnou o 6 bodů

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Dennívýzva
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Stačí několik sekund nepozornosti nebo snaha stihnout semafor na poslední chvíli a obyčejná cesta autem se může pořádně prodražit. Za projetí křižovatky na červenou hrozí českým řidičům nejen šest trestných bodů, ale ve správním řízení také pokuta až 25 000 korun. Přesto se stále najdou motoristé, kteří světelnou signalizaci ignorují a spoléhají na to, že se nic nestane. Jenže právě takové rozhodnutí může mít následky, které už žádná pokuta nenapraví.
Češi riskují kvůli několika sekundám pokutu až 25 000 Kč. Za chybu na křižovatce přijdou rovnou o 6 bodů

Češi riskují kvůli několika sekundám pokutu až 25 000 Kč. Za chybu na křižovatce přijdou rovnou o 6 bodů

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 10.10.2026 09:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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