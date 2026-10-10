Češi riskují kvůli několika sekundám pokutu až 25 000 Kč. Za chybu na křižovatce přijdou rovnou o 6 bodů

Každý řidič podobnou situaci dobře zná. Blíží se ke křižovatce, na semaforu svítí zelená a v hlavě se během okamžiku odehrává jednoduché rozhodování. Zpomalit, nebo ještě trochu přidat? Představa, že bude muset několik desítek sekund čekat na další zelenou, může být pro někoho natolik nepříjemná, že raději sešlápne plynový pedál. Jenže zelená mezitím zmizí, rozsvítí se žlutá a vzápětí červená. Z nevinně vypadající snahy ušetřit čas se rázem stává závažné porušení dopravních předpisů.
Právě v tomto okamžiku se ukazuje jeden z dlouhodobých problémů českých silnic. Někteří motoristé totiž stále přistupují ke světelné signalizaci spíše jako k doporučení než jako k závaznému pravidlu. Dokud je silnice prázdná a nikde není vidět policejní hlídka, může vzniknout falešný pocit, že se vlastně nic závažného neděje. Takové uvažování je však nebezpečné. Semafory neexistují proto, aby komplikovaly život řidičům, ale aby se vozidla, chodci a cyklisté mohli bezpečně pohybovat místy, kde se jejich cesty kříží.
Za několik sekund spěchu může přijít pokuta za desítky tisíc korun
Česká legislativa považuje nerespektování červeného světla za jeden z nejzávažnějších dopravních přestupků. Podle aktuálních pravidel hrozí řidiči při vyřešení přestupku příkazem na místě pokuta od 4 500 do 5 500 korun. Současně mu bude zaznamenáno šest trestných bodů.
Pokud se však přestupek řeší ve správním řízení, peněžitá sankce může být podstatně vyšší. Zákon stanovuje rozmezí od 7 000 do 25 000 korun. Právě maximální hranice představuje částku, která může řidiče citelně zasáhnout. Nejde ale o automatickou pokutu za každé projetí červené. Konkrétní výše závisí na okolnostech přestupku a jeho posouzení.
Stejně významný jako finanční postih je bodový systém. Šest bodů představuje polovinu hranice, při jejímž dosažení řidič vybodováním pozbývá řidičské oprávnění. Dva takto bodované přestupky tedy mohou stačit k dosažení dvanáctibodového limitu, pokud mezitím nedojde k odečtu bodů. Běžné projetí červeného signálu samo o sobě neznamená automatický zákaz řízení, ale bodové následky rozhodně nelze podceňovat.
Přitom se často jedná o rozhodnutí, kterým motorista ve skutečnosti nic podstatného nezíská. I kdyby se mu podařilo vyhnout čekání na další zelenou, jde zpravidla o nepatrnou časovou úsporu. Otázkou zůstává, proč je někdo ochoten kvůli několika desítkám sekund podstupovat riziko pokuty v řádu tisíců korun, a především ohrozit ostatní účastníky provozu.
Žlutá není výzvou k přidání plynu
Samostatnou kapitolou je přístup řidičů ke žlutému světlu. Právě zde vzniká řada nebezpečných situací a zároveň přetrvává mylná představa, že dokud se nerozsvítí červená, lze bez omezení pokračovat v jízdě.
Pravidla silničního provozu ovšem hovoří jinak. Žlutý signál znamená povinnost zastavit před příslušnou čárou nebo semaforem. Existuje pouze důležitá výjimka pro situaci, kdy je vozidlo při rozsvícení žluté již natolik blízko, že by řidič nemohl bezpečně zastavit. V takovém případě smí pokračovat.
Rozdíl mezi bezpečným dokončením jízdy a úmyslným zrychlením před semaforem je přitom zásadní. Pokud řidič na žlutou zbytečně přidá plyn, jen aby křižovatku stihl projet, může se dopustit stejného závažného přestupku jako při jízdě na červenou. Ministerstvo dopravy na tuto skutečnost upozornilo již při vysvětlování změn bodového systému.
Řada motoristů si přitom neuvědomuje, že rozhodující není pouze barva světla v okamžiku, kdy se jejich automobil nachází uprostřed křižovatky. Podstatné je, za jakých okolností projeli místem, kde měli povinnost zastavit. Pokud řidič do křižovatky vjel řádně na zelenou a během jejího opouštění se signalizace změnila, neznamená to samo o sobě jízdu na červenou.
Právě tyto rozdíly ukazují, že smyslem pravidel není bezmyšlenkovitě trestat každého, kdo se pohybuje křižovatkou v okamžiku změny signálu. Smyslem je zabránit riskantnímu jednání a zajistit bezpečný průjezd všem.
Policejní kontroly ukazují, že někteří řidiči riskují zcela vědomě
Že nejde pouze o teoretický problém, dokazují také konkrétní případy z policejní praxe. V červenci 2025 zveřejnila Policie České republiky informace o dvou řidičích, které při kontrole na Vyškovsku zachytil policejní dron.
Řidič nákladního automobilu projel na červenou jedenáct sekund poté, co se rozsvítil zákazový signál. Jen o chvíli později následoval osobní automobil, jehož řidič projel dokonce sedmnáct sekund po rozsvícení červeného světla. Policisté oba zastavili. Zatímco řidič nákladního auta přestupek uznal a dostal pokutu na místě, druhý motorista s přestupkem nesouhlasil a případ zamířil do správního řízení.
Takové jednání už lze jen obtížně vysvětlovat pouhým zaváháním při změně světel. Pokud na semaforu svítí červená dlouhé sekundy a vozidlo přesto pokračuje v jízdě, vzniká mimořádně nebezpečná situace. Z jiného směru totiž mohou přijíždět automobily, jejichž řidiči oprávněně předpokládají, že ostatní budou signalizaci respektovat.
Problém je o to závažnější, že ostatní účastníci provozu nemusí mít dostatek času na reakci. Řidič přijíždějící na zelenou nemusí počítat s automobilem, který se náhle objeví v jeho jízdní dráze. Stejně ohroženi mohou být chodci na přechodu nebo cyklisté, kteří se řídí svou světelnou signalizací.
Pokuty jsou vysoké, skutečná cena chyby ale může být mnohem větší
Debaty o dopravních sankcích se často soustředí především na výši pokut. Jedni považují současné postihy za přehnané, druzí by naopak uvítali ještě přísnější postup vůči nebezpečným řidičům. V případě jízdy na červenou však existuje silný důvod, proč stát přistupuje k tomuto přestupku tak přísně.
Na rozdíl od některých administrativních pochybení totiž může mít porušení světelné signalizace okamžitý dopad na bezpečnost ostatních. Stačí špatný odhad rychlosti, nepřehledná křižovatka nebo vozidlo přijíždějící z vedlejšího směru a důsledkem může být vážná dopravní nehoda.
Finanční sankce v takové situaci představuje pouze jeden z možných následků. Při střetu vozidel mohou vzniknout vysoké majetkové škody, někdo může utrpět zranění a v nejhorším případě přijít o život. Následné právní, finanční i osobní důsledky mohou být nesrovnatelně závažnější než samotných 25 000 korun.
A právě zde ztrácí argument o několika ušetřených sekundách jakýkoliv význam. Žádná pracovní schůzka, nákup ani pozdní příchod domů nestojí za riskování lidského zdraví.
Přísnější sankce samy o sobě bezpečnější silnice nezajistí
Současně však nelze přehlížet, že samotné navyšování pokut nemusí být univerzálním řešením. Vysoká sankce může působit preventivně, její účinnost ale souvisí také s tím, zda řidiči vnímají skutečnou možnost odhalení přestupku a rozumějí pravidlům, která mají dodržovat.
Důležitou roli proto hrají policejní kontroly, kvalitní dopravní značení, správně nastavená světelná signalizace i vzdělávání motoristů. Řidič musí mít dostatek informací a prostoru, aby dokázal bezpečně reagovat. Zvlášť u složitějších křižovatek je vhodné sledovat, zda jejich uspořádání samo nepřispívá ke zmatkům a nebezpečným situacím.
To ovšem neznamená, že lze odpovědnost přenášet výhradně na správce komunikací nebo stát. Za rozhodnutí ignorovat jasně svítící červený signál odpovídá především ten, kdo sedí za volantem.
Rovněž je nutné rozlišovat mezi úmyslným porušením pravidel a situacemi, v nichž řidič objektivně nemohl bezpečně zastavit. Právě proto zákon počítá s výjimkou při rozsvícení žlutého signálu a konkrétní okolnosti jednotlivých případů musí být řádně posouzeny. Spravedlivé vymáhání předpisů je pro jejich respektování stejně důležité jako přiměřenost sankcí.
Několik sekund čekání by nemělo být větším problémem než lidský život
Jízda na červenou vypovídá také o širším přístupu k dopravní ohleduplnosti. Ve chvíli, kdy řidič vědomě poruší světelnou signalizaci, nerozhoduje pouze o vlastním bezpečí. Svým jednáním ovlivňuje také lidi, kteří se vůbec nemohli rozhodnout, zda jeho riziko podstoupí.
Silniční provoz přitom stojí na vzájemné předvídatelnosti. Řidiči důvěřují tomu, že ostatní budou zastavovat na červenou, respektovat přednost v jízdě a dodržovat základní pravidla. Jakmile se tato důvěra začne vytrácet, stává se každá křižovatka potenciálně nebezpečným místem.
Vysoké pokuty proto nejsou jen prostředkem k potrestání neukázněných motoristů. Mají připomínat, že některá rozhodnutí za volantem mohou mít závažné důsledky pro úplně cizí lidi.
Představa, že na semaforu stačí přidat plyn a všechno dobře dopadne, může fungovat jednou, dvakrát nebo třeba desetkrát. Jenže silniční bezpečnost nemůže být založena na štěstí. Až se totiž jednou objeví automobil nebo chodec ve špatný okamžik, na změnu rozhodnutí už bude pozdě. Čekání na červenou možná nikoho netěší. Šest trestných bodů, pokuta až 25 000 korun nebo následky vážné nehody jsou však příliš vysokou cenou za několik ušetřených sekund.
zdroje: Ministerstvo dopravy, BESIP, Policie ČR