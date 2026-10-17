Češi přišli na způsob, jak ušetřit za plyn: Na kotli stačí změnit jediná věc, spotřeba pak klesne o 12 %

Topná sezona se rozjíždí a s ní i starost o to, kolik domácnost za zimu protopí. Část úspory se přitom dá najít přímo na plynovém kotli. Většina kotlů má nastavení, na které v mnoha bytech a domech od instalace nikdo nesáhl. Mluví se o něm i u nás, přestože čísla, která ho proslavila, pocházejí z pečlivého britského měření.
Kotel hlídá dvě různé teploty
Slibovaných 12 % změřili výzkumníci na kombinovaném kondenzačním kotli, který teplou vodu připravuje průtokem. Úspora přitom stojí na teplotě topné vody, tedy vody, kterou kotel žene do radiátorů.
Většina kotlů má vedle tohoto nastavení ještě druhé, a to pro teplou vodu, která teče z kohoutku nebo ze sprchy. Tyhle dvě hodnoty je potřeba přísně rozlišovat. Pokud si nejste jistí, který údaj je který, poradí návod k vašemu modelu.
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Teplotu vody pro kohoutek a sprchu ponechte na dosavadní hodnotě. Podle metodiky Státního zdravotního ústavu ze září 2025 má teplá voda vycházet z ohřevu s teplotou nejméně 55 °C, nejlépe 60 °C, a v kohoutku po odtočení držet aspoň 50 °C. Horká voda totiž brzdí množení legionel v potrubí. U kotle se zásobníkem by omylem stažená teplota zásobníku znamenala riziko, a proto je u něj lepší nastavení svěřit servisnímu technikovi.
Proč kotel s chladnějšími radiátory spálí méně plynu
Kondenzační kotel dokáže vytěžit teplo i ze spalin, které by jinak bez užitku odešly komínem. Vodní pára v nich zkondenzuje a energii předá zpátky do topení. Podmínkou je, aby se voda z radiátorů vracela do kotle dostatečně vychladlá, podle britských výzkumníků pod 54 °C.
Když kotel posílá do radiátorů vlažnější vodu, vrací se mu ještě chladnější a kotel víc kondenzuje. V testu se to propsalo do účinnosti. Při 70 °C kotel využil 84 % energie z plynu, při 55 °C už 89 %, přičemž voda se mu tehdy vracela s teplotou zhruba 43 °C. Kondenzační kotel s rozpálenými radiátory tak svou hlavní přednost využívá jen zčásti.
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Za výzkumem stojí britská nadace Nesta, která ho zadala vědcům z University of Salford a výsledky zveřejnila v říjnu 2022. Pokusný objekt je cihlový řadový dům ve viktoriánském stylu postavený uvnitř klimatické komory, která při zimních testech navodila venkovní teplotu 4,5 °C.
Oproti výchozímu nastavení 70 °C přinesla topná voda o teplotě 60 °C úsporu 7 % plynu na vytápění a při 55 °C to bylo 12 %. Když výzkumníci kotel stáhli až na 50 °C, přičemž reálně dodával zhruba 48 °C, úspora dosáhla 19 %. Požadovaná teplota na pokojovém termostatu byla ve všech variantách stejná, 21 °C.
S chladnější topnou vodou se ovšem dům vyhříval pomaleji. Jakmile topná voda klesla pod 60 °C, vyhřívání se čím dál víc prodlužovalo a účinnost kotle přitom už téměř nerostla. Při nastavených 50 °C trval večerní náběh celých 157 minut. Rozdíl mezi 70 °C a 55 °C v britském měření shrnuje tabulka:
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Ukazatel z měření Topná voda 70 °C Topná voda 55 °C Plyn spálený na topení výchozí hodnota o 12 % méně Využitá energie z plynu 84 % 89 % Ranní vyhřátí do příjemné teploty 30 minut 56 minut Teplota v obývacím pokoji během topení 20,7 °C 20,0 °C Podzim je na zkoušku nejlepší
Nejpříznivější poměr úspory a pohodlí vyšel při počasí, jaké bývá na jaře a na podzim. Snížení teploty topné vody na přibližně 55 °C tehdy ubralo 13 % plynu na vytápění a dům se vyhřál prakticky stejně rychle jako při 70 °C, zhruba za 20 minut.
Na podzim se dá teplota topné vody snížit, aniž by se dům vyhříval znatelně pomaleji. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Autoři zprávy žádnou univerzální teplotu nedoporučují, protože záleží na domě, otopné soustavě i na tom, kdo jak snáší chlad. Radí spíš nastavení během sezony měnit podle venkovního počasí. V praxi tak můžete:
Přečtěte si také: Od ledna 2027 přijde 8 daňových změn: Češi netuší, kdo ušetří tisíce a koho čekají nová pravidla na podzim začít níž, teplotu ubírat po malých krocích, pár dní sledovat, jestli je doma pořád příjemně, v mrazech teplotu klidně zase přidat.
Čísla z měření se týkají plynu na vytápění, takže celková faktura včetně ohřevu vody klesne o něco méně. Chytrý termostat, který dům předtápí, navíc může kotel zapínat dřív a část úspory tím spolknout. V salfordském pokusu kotel řídil obyčejný termostat, který topení jen zapíná a vypíná, takže vliv předtápění zpráva nezměřila.
Zdroje: https://nesta.org.uk/report/salford-energy-house-boiler-flow-temperature-testing-initial-report-october-2022, https://www.nesta.org.uk/documents/2662/Boiler_Campaign_-_Evidence_Summary_.pdf, https://szu.gov.cz/wp-content/uploads/2025/09/Doporuceni_SZU_kontrola-teple-vody_20250904.pdf, https://energozrouti.cz/clanek/nepotrebujete-nove-radiatory-ani-zatepleni-tohle-nastaveni-kotle-vam-usetri-stovky-korun-mesicne, https://energozrouti.cz/clanek/takto-nastavene-topeni-bude-mit-mnohem-nizsi-spotrebu-navic-se-prodlouzi-jeho-zivotnost, https://zpravy.tiscali.cz/termostat-nechte-byt-jedno-cislo-na-plynovem-kotli-ubralo-v-mereni-dvanact-procent-spotreby-781217
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