Reklama
4 min
Češi přidávají do vody na podlahu 1 běžnou surovinu. Dlažba i lino se lesknou bez jediné stopyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Čerstvě vytřená podlaha vydrží pěkná sotva pár dní. Pak se na dlažbě […]
Češi přidávají do vody na podlahu 1 běžnou surovinu. Dlažba i lino se lesknou bez jediné stopy
Zdroj:
Reklama
Vizážistka doporučuje líčení pro pleť po šedesátce. Tohle se v Česku teď nosí
Po šedesátce se pleť chová jinak než před dvaceti lety a stejné […]
Tisíce Čechů mají ve sklepě lustr, který stojí víc než nová sedačka. Sběratelé za něj platí i přes 50 000 Kč a poptávka roste
Ještě v devadesátých letech putovaly staré broušené lustry houfně do sběru. K […]
Řemeslo, na které se čeká déle než na nové auto. V Česku ho umí jen hrstka lidí a vydělají si i 800 Kč na hodinu
Objednáte si ho a pak čekáte měsíce, u větších zakázek klidně přes […]
Zapomeňte na 10 000 kroků denně. Vědci spočítali, kolik jich stačí doopravdy
Skoro každý, kdo nosí chytré hodinky, zná ten večerní rituál. Kouknete na […]
Web věnovaný sportu, posilování a zdravému stravování. Najdete zde tréninkové plány, tipy na cvičení pro začátečníky i pokročilé, doporučení k doplňkům stravy a rady, jak efektivně budovat kondici. Extrafit.cz se zaměřuje nejen na fyzickou stránku, ale i na celkovou pohodu – přináší motivaci,...Všechny články tohoto autora →
Sabalenková potkala olympijskou vítězku a proměnila se v nadšenou fanynku. Leerdam předtím rozpálila Capri v bikinách
SportyŽivě
dnes, 12:01
3 min
Sanktusová věžička na katedrále září novotou, ukrývá vzkaz budoucím generacím
Plzeňská Drbna
dnes, 12:01
2 min
Šetrnou očistu organismu mohou podpořit také detoxikační polévky. S odstraňováním škodlivých látek mají pomáhat stejně jako jiné metody
Zdravestravovani.eu
dnes, 11:59
2 min
Page si po konci v UFC rýpl do Dagestánců. Mají nudný styl, ale zůstávají, tvrdí
MMAMAG.cz
dnes, 11:59
2 min
Sparta může přijít o Priskeho. Z Německa má přistát milionová nabídka, Gladbach ho chce jako nového trenéra
SportyŽivě
dnes, 11:56
3 min
Reklama
Rakouská policie zadržela čtyři Rakušanky spojované s přepadením obchodu v Česku
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 11:56
Hála si vybral mezi BKFC a OKTAGONem 100. O2 arena má přednost
MMAMAG.cz
dnes, 11:53
1 min
Muskův direkt evropské konkurenci? Tesla má bateriový tahač, působí trochu ošizeně
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 11:52
První vteřiny při napadení agresivním psem rozhodují o následcích. Správná a jednoduchá reakce může ochránit zdraví
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 11:51
3 min
Lehečka se ohradil proti Štěpánkovi: Aby si nemyslel, že jsme hloupí. Antuku v Praze prý chtěli, ale nedostali ji
SportyŽivě
dnes, 11:51
3 min
Reklama
Dana White přihodil k UFC 331 milionový bonus. Vítěze vybere sám
MMAMAG.cz
dnes, 11:50
1 min
Orlen kvůli výpadku saúdských dodávek hledá alternativní zdroje ropy
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 11:50
„Stop sexualizaci žen.“ Sportovkyně proti nahé Sydney, schytaly prý kopanec do tváře
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 11:46
Keita sázel sám na sebe. Novotný vysvětlil, co tehdy v OKTAGONu skutečně platilo
MMAMAG.cz
dnes, 11:45
1 min
Planeta AI na 26 snímcích. Podívejte se, jak to vypadalo na největší byznysové AI konferenci v Česku
HN.cz
dnes, 11:45
Reklama
Čas odložit sandálky: boty, které budou vládnout podzimu 2026
Poudree.cz
dnes, 11:45
3 min
Kontaminovanou část Šumavy prozkoumá armáda, oznámil náčelník Hlaváč
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 11:41
Stirling je pro Procházku velký risk. Experti varují před jeho stylem
MMAMAG.cz
dnes, 11:40
1 min
Muchovník: Jak ho pěstovat, kdy kvete, jaké má plody a proč na podzim rozzáří zahradu
Planeta zahrady
dnes, 11:33
4 min
Pamatujete si, co se dělo minulý týden? Prověřte své znalosti v křížovce
Budějcká Drbna
dnes, 11:33
1 min
Reklama
V Nové Vsi se srazili dva senioři v autě s nákladní Tatrou
ČR nehody
dnes, 11:30
1 min
EP chce zachovat rušení emisních povolenek a limit rezervy zvýšit na 650 milionů
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 11:27
Ztráta ovocnářů na tržbách z úrody zničené mrazy bude přes miliardu
Hradecká Drbna
dnes, 11:26
2 min
Nela Slováková a Radek Roušal mají za sebou krušné měsíce. Teď promluvili
Žena.cz
dnes, 11:24
Trumpovo „příměří“ se rychle drolí. Ukrajinci neposlechli, hned trefili rafinerii
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 11:24
Reklama
Hantuchová pózovala v bikinách po boku Šarapovové a Kurnikovové. Slavný magazín vytáhl fotky z archivu po 17 letech
SportyŽivě
dnes, 11:22
3 min
Sestra Krainové odhalila postavu před šedesátkou: Lidé ji cupují za trapnost!
Aplausin.cz
dnes, 11:20
2 min
Krok zpět pro stadion za Lužánkami. Brno zrušilo řízení o pozemcích, vypíše nové
Brněnská Drbna
dnes, 11:17
1 min
David Copperfield slaví 70. Po 25 letech musel kvůli kauze skončit v Las Vegas, děti má s Češkou z Tachova
ReadZone
dnes, 11:13
4 min
Jedna Nessie nestačí. Pokud příšera z Loch Ness opravdu existuje, musí se tam někde rodit další
Kód Enigma
dnes, 11:13
4 min
Reklama
Cam Talbot čekal celé léto na smlouvu. Ve 39 letech ho Columbus vzal za 950 tisíc dolarů
Vše o sportu
dnes, 11:11
5 min
Poletíte letadlem? Takto získáte zdarma 1. třídu u každé aerolinky. Lidový trik, který znají jen 3 % cestujících
Světkreativity
dnes, 11:10
2 min
Od roku 2027 se změní další část penze. Na 500 Kč dosáhne už jen část seniorek
Byznys trendy
dnes, 11:05
3 min
Tvarohová smaženka z toastového chleba vás vrátí do dětství. Rychlá klasika pro chvíle, kdy chcete něco sladkého
Cooky.cz
dnes, 11:05
4 min
Otočte vázu po babičce dnem vzhůru. Tahle 1 značka znamená, že máte ve vitríně poklad
Extrafit.cz
dnes, 11:02
4 min
Reklama
Máte nový Android? Než ho připojíte k Wi-Fi, změňte pár nastavení. Ochrání vás před krádeží dat i sledováním
Mobify.cz
dnes, 11:02
5 min
Kdy musíte pustit souseda na vlastní pozemek? Zákon je zákeřný a mohou přijít sankce
NESPECHEJ.cz
dnes, 11:00
3 min
Češi přidávají do vody na podlahu 1 běžnou surovinu. Dlažba i lino se lesknou bez jediné stopy
Extrafit.cz
dnes, 10:58
4 min
Vrba u plotu vypadá krásně prvních 5 let. Pak její kořeny najdou sousedovu kanalizaci a začne spor o desítky tisíc korun
PrimaProstor.cz
dnes, 10:58
4 min
Kolik si vydělá lodník na nákladní lodi za celý měsíc i s ubytováním zdarma? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada
Zodpovime.cz
dnes, 10:58
4 min
Reklama
Reklama
Trump ji chtěl začlenit do USA. Teď Kanada představila úplně jiný plán
Zorka Hejdová se ukázala v plavkách a přišla krutá reakce. „Alespoň 10 kilo dolů, ty hvězdo." Její odpověď pobavila tisíce lidí
Mladí neumí pozvat na kafe, muži přicházejí o výzvy i spermie, říká bioložka
Eben a Kostková odcházejí, náhrada už se rýsuje. Ředitel ČT prozradil detaily
Jedna Nessie nestačí. Pokud příšera z Loch Ness opravdu existuje, musí se tam někde rodit další
Reklama
Reklama