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Češi při smažení bramboráků často chybují – kvůli tomu nejsou křupavé. Stačí maličkost a výsledek je dokonalý

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Křupavé bramboráky s výraznou chutí česneku a majoránky jsou jednoduchou klasikou české kuchyně, která se hodí k obědu i večeři. Příprava navíc zabere jen chvíli.
Češi při smažení bramboráků často chybují – kvůli tomu nejsou křupavé. Stačí maličkost a výsledek je dokonalý

Češi při smažení bramboráků často chybují – kvůli tomu nejsou křupavé. Stačí maličkost a výsledek je dokonalý

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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