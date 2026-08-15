Češi přestávají sušit prádlo v sušičce. Přišli na geniální způsob za 0 Kč, který funguje i v malém bytě

Sušička je pohodlná, jenže spotřebuje svoje a v malém bytě pro ni často není ani místo. Není proto divu, že spousta domácností hledá, jak prádlo usušit rychle a přitom úplně zadarmo. Jedna finta nestojí ani korunu a poradí si i s vlhkým tričkem, které potřebujete mít ráno na sobě. Celé tajemství se přitom skrývá v obyčejném ručníku z koupelny.
Suchý ručník zvládne práci za sušičku
Princip stojí na jediné vlastnosti froté. Ručník je savý, takže z mokrého oblečení vytáhne velkou část vody ještě předtím, než ho vůbec pověsíte. Nabízejí se dvě cesty a obě jsou zadarmo.
První se hodí, když spěcháte na jeden konkrétní kousek. Rozložte si velkou suchou osušku, promáčené tričko nebo košili na ni položte a obojí stočte do těsného válce. Pár vteřin do něj tlačte dlaněmi, froté vodu nasaje a na ramínku pak kousek doschne raz dva.
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Druhá varianta vám usnadní celou dávku. K vypranému prádlu v bubnu přihoďte jednu velkou suchou osušku a pusťte samotné odstředění na nejvyšší otáčky. Ručník během ždímání odvede přebytečnou vlhkost a prádlo potom schne znatelně kratší dobu. Za vším stojí jen savost bavlny, kterou dokáže využít každý.
Na ramínkách schne prádlo nejrychleji
Ať sáhnete po kterékoli fintě, o zbytek úspěchu rozhodne správné pověšení. Trička, košile i mikiny patří na ramínka a ta rozvěste s mezerami mezi jednotlivými kusy. Vzduch pak látku obtéká ze všech stran a schnutí se citelně zrychlí.
Dvě vrstvy látky přes sebe nedávejte. Tam, kde se kusy dotýkají, zůstává vlhko nejdéle a textilie po čase začne páchnout zatuchlinou. Velké kusy jako povlečení nebo prostěradlo přehoďte přes horní hranu dveří, uschnou tam rychleji než namačkané na sušáku. A ještě než začnete věšet, nastavte pračku na nejvyšší povolené otáčky ždímání a klidně přidejte jeden krátký odstřeďovací cyklus navíc. Čím míň vody v látce zůstane, tím dřív je hotovo.
Přečtěte si také: Ani větrák, ani klimatizace. Češi přišli na geniální způsob, jak v roce 2026 ochladit místnost bez výdajů na energie V malém bytě rozhoduje proudění vzduchu
Panelákový byt nenabízí komoru ani pokoj pro hosty, takže sušák skončí tam, kam se zrovna vejde. I malý prostor ale dobře poslouží, pokud se v něm hýbe vzduch. Postavte sušák dál od zdi i nábytku, protože v těsném koutě nic vzduch nežene a mokré prádlo tam vydrží celé hodiny.
Nejlevnější pomoc nestojí nic. Otevřete v místnosti okno, třeba jen na skulinu. Průvan odvede vlhký vzduch ven a schnutí uspíší, aniž byste museli přitápět. Když máte po ruce obyčejný ventilátor, otočte ho k prádlu. Proud vzduchu schnutí znatelně popožene a spotřebuje jen zlomek toho, co sušička. Pomůže i prát po menších dávkách. Když pračku necpete k prasknutí, jednotlivé kusy se na sušáku tolik nemačkají a obeschnou rychleji.
Pozor na vlhkost, ať si nevypěstujete plíseň
Jeden háček tu ale je. Prádlo sušené uvnitř vypustí vodu do místnosti a vlhkost vzduchu kvůli tomu vyskočí zhruba o třetinu. V rozích u oken a za nábytkem se pak snadno uchytí černá plíseň, která dráždí dýchací cesty a nejvíc uškodí lidem s astmatem nebo alergií. Ideální vlhkost v bytě se drží kolem poloviny, a právě proto je pravidelné větrání během sušení tak zásadní.
Přečtěte si také: Rolety v Česku končí. Nahrazuje je tahle 1 vychytávka, která ochrání byt i dům před vedry Prádlo schnoucí uvnitř zvedne vlhkost vzduchu, a právě proto je při sušení potřeba pravidelně větrat. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Se stejnou opatrností se vyhněte lákavé zkratce, položit prádlo rovnou na radiátor. Teplota v pokoji přitom klesne, na sklech se sráží pára a vlhkost skončí přesně v koutech, kterým se chcete vyhnout. Sušák si dejte raději o kus stranou, kde ho blízké teplo topení jen podpoří ve schnutí. Pokud doma sušíte pořád, může se hodit odvlhčovač. U běžné dávky ale žádnou techniku navíc nepotřebujete. Suchý ručník, volná ramínka a pootevřené okno zvládnou práci za vás úplně zadarmo.
Zdroje: https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/pradlo-suseni-v-pracce-20330228.html, https://www.dotyk.cz/magazin/suseni-pradlo-susicka-triky/, https://chalupari-zahradkari.cz/tipy/jak-rychle-ususit-pradlo/, https://www.blesk.cz/clanek/bydleni-hobby/621642/jak-susit-pradlo-v-byte-aby-dobre-proschlo-a-nezatuchlo.html, https://www.prozeny.cz/clanek/jak-susit-pradlo-doma-jde-to-i-v-panelaku-a-bez-plisni-14173, https://www.ceskestavby.cz/clanky/jak-spravne-susit-pradlo-v-zime-pozor-na-plisne-v-byte-vznik-dychacich-potizi-ci-alergie-28854.html
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