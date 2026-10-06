Češi přestávají kupovat smetanu na vaření. Nahrazují ji touto chytrou vychytávkou, která je levnější, zdravější a omáčka se nesrazí

Kolik domácností už smetanu z nákupního seznamu vyškrtlo, žádná statistika neuvádí. Náhrada, o které je řeč, je ale tak prostá, že ji zvládne každý, kdo má v lednici mléko a ve spíži sáček škrobu. Navíc řeší jednu z nejčastějších kuchyňských nehod, kdy se krémová omáčka těsně před podáváním promění v řídkou tekutinu plnou bílých zrníček.
Stačí mléko a lžíce škrobu
Celý trik stojí na dvou surovinách. Obyčejné polotučné mléko se zahustí kukuřičným škrobem a vznikne hladký bílý základ, který v omáčce převezme práci smetany. Chuť jídla škrob nezmění, protože sám je úplně neutrální. Omáčku zahustí a zjemní, takže se pak lépe nabaluje na těstoviny.
Kdo kukuřičný škrob doma nemá, může sáhnout po hladké mouce. Používá se stejně a zahušťuje podobně, jen ji v omáčce nechte probublávat o pár minut déle. Na závěr omáčku ochutnejte, jestli nepotřebuje dosolit.
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Na hrnek mléka, tedy zhruba 240 mililitrů, stačí jedna až dvě lžíce škrobu. Bezpečnější je dávkovat postupně. Pro lehce krémový výsledek obvykle stačí první lžíce a druhou přidejte, jen když chcete omáčku hutnější. Příliš velká dávka z ní udělá gumovitou hmotu, která se táhne a těžko se spravuje.
Hladkou omáčku bez hrudek zajistí škrob rozmíchaný ve studeném mléce ještě před zahřátím. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
O výsledku rozhoduje hlavně pořadí kroků:
Škrob vsypte do mléka vytaženého z lednice a prošlehejte ho metličkou do úplně hladké tekutiny. Tuhle směs přilijte k omáčce. Houstnout začne směs teprve za horka, takže omáčku zahřívejte a průběžně míchejte, dokud nezíská požadovanou hustotu. Co škrob dělá s mléčnými bílkovinami
Bílá zrníčka v omáčce jsou shluky mléčných bílkovin, které se k sobě přichytily. Nahrává jim hlavně var na plném plameni a kyselé prostředí, typicky u rajské nebo koprové omáčky. Ochranu bílkovinám dává tuk, a čím víc ho mléčný výrobek obsahuje, tím déle zůstane hladký. Smetana na vaření s 12 % tuku proto v hrnci vydrží méně, kdežto smetana ke šlehání s tukem kolem 30 % snese i krátký var.
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Samotné mléko by dopadlo ještě hůř, protože tuku obsahuje minimum. Ochranu tady místo tuku zajistí škrob, který se chová jako tepelný nárazník. Část energie z plotny pohltí sám a jeho molekuly se pletou bílkovinám do cesty, takže se bílkoviny k sobě dostávají mnohem hůř. Cukráři tuhle vlastnost využívají u vaječných krémů.
Ani škrob ale nevydrží všechno. Kdo nechá omáčku dlouho prudce vřít, uvidí zrnka i v zahuštěném mléce. Krátké dovaření na mírném ohni jí přitom nijak neublíží.
Kolik ušetříte a o kolik je lehčí
Rozdíl je vidět už v regálu. Na Rohlíku stál začátkem října 2026 kelímek smetany na vaření o hmotnosti 200 gramů 27,90 Kč, což v přepočtu dělá 139,50 Kč za kilogram. Litr trvanlivého polotučného mléka vyšel na 25,90 Kč. Za skoro stejnou částku tak dostanete zhruba pětkrát víc tekutiny.
Přečtěte si také: Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička téhle nenápadné suroviny do těsta a knedlíky budou nadýchané jako z hospody Litr polotučného mléka vyjde zhruba na stejnou částku jako malý kelímek smetany na vaření. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Ještě výraznější je rozdíl v tuku. Smetana na vaření ho má ve 100 mililitrech 12 gramů, z toho 7 gramů nasycených mastných kyselin, a energetickou hodnotu 563 kJ. Polotučné mléko obsahuje 1,5 gramu tuku a 190 kJ. Škrob sice nějakou energii přidá, tuk do omáčky ale nedodá, takže se zahuštěné mléko hodí hlavně lidem, kteří tuky v jídelníčku omezují.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Smetana na vaření Trvanlivé polotučné mléko Cena na Rohlíku (začátek října 2026) 27,90 Kč za kelímek 200 g (139,50 Kč za kg) 25,90 Kč za litr Tuk ve 100 ml 12 g, z toho 7 g nasycených mastných kyselin 1,5 g Energetická hodnota ve 100 ml 563 kJ 190 kJ Kam se hodí a co od něj nečekat
Mléko se škrobem se dobře uplatní v teplých omáčkách i krémových polévkách. Na moučníky a jiné pečení ho ale nepoužívejte, protože škrob by v těstě změnil konzistenci, se kterou recept počítá.
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Plnou smetanovou chuť od něj nečekejte. Mléko má jen zlomek tuku obsaženého ve smetaně a na talíři se to pozná, výsledek působí lehčeji a chybí mu typická hebkost smetanových omáček. Kdo chce chuť přiblížit originálu, může na závěr rozpustit v odstavené omáčce lžičku másla. Část chybějícího tuku se tím vrátí.
Zdroje: https://www.chowhound.com/1591137/best-substitutions-heavy-cream-pasta-sauce, https://www.tramontina.com/blogs/all-blogs/heavy-cream-substitute-best-swaps-by-recipe-type, https://joepastry.com/?p=16383, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jakou-smetanu-zvolit-pro-zapekani/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/cim-nahradit-smetanu-v-omacce-rady-a-tipy/, https://www.zivina.cz/blog/cim-nahradit-smetanu/, https://www.rohlik.cz/711767-mlekarna-kunin-smetana-na-vareni-12, https://www.rohlik.cz/1320669-tatra-trvanlive-mleko-polotucne-1-5, https://www.yumsto.com/cs/articles/proc-se-srazi-smetanova-omacka