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Češi přestávají kupovat slunečnicový olej. Nahrazují ho vychytávkou, která se tolik nepřepaluje, vydrží déle a vyjde levněji

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Láhev slunečnicového oleje má doma skoro každý. Roky patřil k tomu prvnímu, po čem člověk u sporáku sáhne. Poslední dobou se to ale mění a spousta domácností se vrací k...
Češi přestávají kupovat slunečnicový olej. Nahrazují ho vychytávkou, která se tolik nepřepaluje, vydrží déle a vyjde levněji

Češi přestávají kupovat slunečnicový olej. Nahrazují ho vychytávkou, která se tolik nepřepaluje, vydrží déle a vyjde levněji

Zdroj: Bruneta v kuchyni
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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