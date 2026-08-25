Češi přestávají kupovat slunečnicový olej. Nahrazují ho vychytávkou, která se tolik nepřepaluje, vydrží déle a vyjde levněji

Láhev slunečnicového oleje má doma skoro každý. Roky patřil k tomu prvnímu, po čem člověk u sporáku sáhne. Poslední dobou se to ale mění a spousta domácností se vrací k tuku, na kterém smažily už naše babičky. Hlavní důvod je přitom praktický a souvisí s tím, jak se každý z těch tuků chová v rozpálené pánvi.
Co se děje se slunečnicovým olejem v horké pánvi
Slunečnicový olej má jednu slabinu, o které se moc nemluví. Je plný polynenasycených mastných kyselin, hlavně omega-6. Ty tělo potřebuje, jenže špatně snášejí vysoké teploty. Jakmile olej pořádně rozpálíte, tyhle křehké tuky se začnou rozpadat a reagovat s kyslíkem.
Při tom rozkladu vznikají látky, které v jídle nechcete. Volné radikály, peroxidy a při delším nebo opakovaném smažení i transmastné kyseliny. Právě proto přepálený olej tak nepříjemně čpí a proto odborníci radí ho na pánvi nikdy nepoužívat dvakrát. Běžný rafinovaný slunečnicový olej sice vydrží docela vysoký žár, ale kvůli těm křehkým tukům se při delším smažení zhruba nad 180 stupni začíná rozkládat.
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Tou vychytávkou je obyčejné vepřové sádlo. Před generacemi patřilo v českých domácnostech k naprosté klasice. Škvařilo se doma, ukládalo se do kameninových hrnců a stejně samozřejmě se mazalo na chleba, smažily se na něm řízky nebo pekly koláče.
Sádlo bývalo běžnou součástí české kuchyně dávno předtím, než ho na desítky let vytlačily levné rostlinné oleje. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
V druhé polovině minulého století ho z kuchyní vytlačily levné rostlinné oleje, kterým reklama slibovala lepší složení a méně cholesterolu. Sádlo si vysloužilo nálepku nezdravé suroviny a skoro zmizelo. Teď se vrací, a to hned ze tří důvodů:
roste nedůvěra k hodně zpracovaným rostlinným tukům, láká výrazná chuť, kterou rafinovaný olej nenabídne, a rostlinné oleje v regálech znatelně zdražily. V horké pánvi rozhoduje odolnost tuku Přečtěte si také: Češi přestávají kupovat sirupy. Nahrazují je touto 1 chytrou vychytávkou, která osvěží líp, je levnější a bez cukru
Kolem sádla se traduje, že snese vyšší teploty než olej. Ve skutečnosti je to naopak. Kouřový bod sádla se pohybuje kolem 185 stupňů, zatímco rafinovaný slunečnicový olej se dostane i výš. Přesto sádlo v praxi horkou pánev zvládá lépe.
Tajemství je ve složení. Sádlo tvoří převážně nasycené a jednoduché nenasycené tuky, které mají pevnější strukturu a s kyslíkem reagují nerady. Nerozpadá se proto tak snadno jako slunečnicový olej, netvoří tolik škodlivin a jídlo na něm nezačne po chvíli páchnout. Teplo navíc rozvádí do celé pánve rovnoměrně, takže smažené jídlo zezlátne do křupava, aniž by chytlo spálený tón.
Rozdíly mezi oběma tuky v pánvi přehledně shrnuje následující tabulka:
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Vlastnost Slunečnicový olej Vepřové sádlo Převažující tuky polynenasycené mastné kyseliny, hlavně omega-6 nasycené a jednoduché nenasycené tuky Chování v horké pánvi křehké tuky se rozpadají a reagují s kyslíkem, vznikají volné radikály a peroxidy, při opakovaném smažení i transmastné kyseliny pevnější struktura, s kyslíkem reaguje nerado a rozpadá se pomaleji Dopad na jídlo přepálený olej čpí a na pánvi se nemá používat dvakrát netvoří tolik škodlivin, nezapáchá a zahřívá se rovnoměrně Proč vyjde levněji, než byste čekali
Za litr slunečnicový olej sádlem většinou nepřeperete, kilo vyškvařeného sádla se v obchodech prodává zhruba za 90 až 130 korun. Úspora se ale schovává jinde. Sádla stačí do pánve výrazně méně než oleje, takže jedno balení vydrží mnohem déle a podle zastánců zastane i několik litrů oleje.
K tomu se přidává trvanlivost. Kvalitní sádlo se v chladu a temnu skoro nekazí a klidně vydrží několik týdnů. A po smažení ho stačí přecedit přes sítko a použít znovu, což u přepáleného oleje neuděláte. Když tohle sečtete, vyjde vás vaření se sádlem časem levněji než s lahví oleje, kterou po pár smaženích vylijete.
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Sádlo si poradí se vším, co má být na povrchu křupavé a uvnitř dobře propečené. Skvěle drží při smažení, ale doopravdy vynikne v troubě. Těstu dodá křehkost a nadýchanost, kterou na oleji jen těžko napodobíte, takže koláče, vdolky nebo domácí cukroví po něm chutnají úplně jinak.
Zdravotně to ale není bezedná surovina. Sádlo obsahuje hodně nasycených tuků, takže tady platí staré pravidlo všeho s mírou a hlavně pestrý jídelníček. Kdo chce mít v pánvi stabilní tuk a přitom to s nasycenými tuky nepřehnat, může sádlo napůl promíchat s olejem. Taková směs snese žár a nasycených mastných kyselin v hotovém jídle ubude.
Zdroje: https://www.apetitonline.cz/tipy-triky/jaky-olej-ke-smazeni-kourovy-bod-zebricek, https://www.denik.cz/gastronomie/slunecnicovy-olej.html, https://cooky.cz/velky-test-slunecnicovych-oleju-2026-cena-kvalita-srovnani/, https://www.bydlimekvalitne.cz/kauza-sadlo-je-opravdu-zdravejsi-trvanlivejsi-nez-maslo-jak-vybrat-kvalitni-poradime, https://sportdenik.cz/nejnovejsi-zpravy/tohle-je-mnohem-lepsi-volba-nez-slunecnicovy-olej-zdravejsi-a-chutnejsi-alternativa-a-kilogram-nahradi-az-4-litry-oleje/verakrausova