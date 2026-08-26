Češi přestávají kupovat sirupy. Nahrazují je touto 1 chytrou vychytávkou, která osvěží líp, je levnější a bez cukru

V českých domácnostech se pomalu mění jeden letitý zvyk. Lahev sladkého sirupu, která roky patřila do každé spíže, teď častěji zůstává v regálu obchodu. Na kuchyňské lince ji nahrazuje obyčejný džbán vody, do kterého ale přibylo něco navíc. Výsledkem je nápoj, který chutná svěže, nezatěžuje tělo cukrem a v součtu vyjde na méně peněz. Tak co se to v našich kuchyních děje?
Co teď Češi dávají do vody místo sirupu
Řeč je o ochucené vodě, pro kterou se vžil i název infused water. Funguje na jednoduchém principu. Do studené vody se vloží čerstvé ovoce, snítka bylinky nebo pár plátků zeleniny a směs se nechá několik hodin odpočívat. Voda za tu dobu nasaje jemnou chuť i vůni použitých surovin, přitom zůstane lehká a bez jediné lžičky přidaného cukru.
Zásadní rozdíl oproti sirupu je v tom, odkud se bere chuť. Sirup dodá hlavně sladkost a barvu, kdežto u ochucené vody o výslednou chuť pečují samotné suroviny. Citrusy přinesou svěžest, bylinky chladivý tón a bobulové ovoce lehkou sladkost, se kterou nemusíte řešit žádné dávkování cukru.
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Příprava zabere pár minut a nepotřebujete k ní žádné speciální vybavení.
Suroviny nejdřív opláchněte, tvrdší slupky podle chuti oloupejte, z peckovin odstraňte pecky a všechno nakrájejte na menší sousta. Nasypte je do džbánu, přihoďte hrst bylinek a několik kostek ledu a zalijte studenou vodou. Pak nechte džbán odpočívat přes noc v lednici, aby se všechny chutě pěkně propojily.
Odolnější bylinky jako máta nebo meduňka vydají nejvíc, když je před zalitím párkrát zmáčknete v prstech. Uvolní se z nich vonné silice a nápoj provoní mnohem výrazněji. Kdo chce mít osvěžení po ruce hned, může ovoce s bylinkami zmrazit ve formičce zalité vodou. Aromatická kostka pak ve sklenici pomalu taje a nápoj průběžně dochutí.
Přečtěte si také: Kdo má ve sklepě tuto starou litinovou bábovkovou formu, má štěstí. Sběratelé za ni nabízejí i 5 000 Kč Stačí nakrájené ovoce, hrst bylinek a džbán studené vody, zbytek udělá noc v lednici. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kombinace, které stojí za vyzkoušení
Největší zábava přichází ve chvíli, kdy začnete míchat vlastní příchutě. Osvědčené dvojice vypadají třeba takto:
okurka s citronem a snítkou máty, která chladí i v největším vedru; maliny s rozmarýnem pro jemně nasládlý tón; zázvor s limetkou na chladnější den, kdy tělo potřebuje nakopnout; meloun s pár lístky máty jako svěží letní klasika.
Vyplatí se experimentovat, protože suroviny máte doma nejspíš pořád, a každá nová dvojice chutná trochu jinak.
Přečtěte si také: Češi přestávají kupovat kupovanou tatarku. Nahrazují ji domácím trikem z 3 surovin, který je lahodnější a stojí pár kaček Proč sirup a limonáda tahají za kratší konec
Hlavní důvod, proč lidé od sirupů odcházejí, se skrývá ve složení. Sladkost slazených limonád se nasčítá rychleji, než člověk čeká. Na každý decilitr připadá zhruba deset gramů cukru, takže dvě sklenice stačí k tomu, aby byl denní příděl prakticky pryč. Jeden půllitr odpovídá zhruba deseti kostkám cukru, tedy dávce, kterou byste si do sklenice sami nenasypali.
Přitom Světová zdravotnická organizace radí držet příjem volných cukrů zhruba pod padesáti gramy za den, což odpovídá asi dvanácti čajovým lžičkám. Za hotový nápoj z regálu navíc utrácíte hlavně za dochucovadla, umělé zabarvení a látky prodlužující trvanlivost, zatímco opravdového ovoce v něm zůstává jen mizivý podíl. Ochucená voda tohle řeší elegantně, protože do sklenice jde jen to, co si sami vyberete.
Na co si dát při přípravě pozor
I když jde o zdravější variantu, pár věcí je dobré hlídat. V chladu si nápoj drží svěžest přibližně dva až tři dny. S nakrájeným ovocem a bylinkami uvnitř ho ale radši stihněte dřív, protože kousky namočené déle než den ztrácejí pevnost a chuť začne hořknout.
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Pokud vám čistá ochucená voda zpočátku připadá málo výrazná, nesahejte hned po cukru. Zkuste raději přidat víc ovoce, kyselejší citrus nebo nechat vodu louhovat déle. A kdo se ovocné šťávy vzdát nechce, ať si ji smíchá s vodou. Ani stoprocentní džus totiž není na cukr chudý, jen ho má přirozeně z ovoce. Naředěním si udržíte chuť a ušetříte tělo i peníze.
Zdroje: https://www.kupi.cz/magazin/clanek/45615-denni-konzumace-cukru, https://www.coopclub.cz/recepty/domaci-ochucena-voda-z-ovoce-a-bylinek/, https://www.toprecepty.cz/clanky/629-okurkova-voda-je-zdrava-limonada-plna-vitaminu-a-bez-cukru-hrave-ji-pripravite-i-doma/, https://magazin.recepty.cz/clanky/10-zpusobu-jak-ochutit-vodu-bez-kalorii-citron-s-matou-jsou-teprve-zacatek-1169.html, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/limonada-domaci-kupovana-cukr-zdravi-priprava-srovnani/