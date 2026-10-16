Češi přestávají kupovat majonézu. Nahrazují ji touto chytrou vychytávkou, která je lehčí, levnější a vydrží déle

Majonéza má v české kuchyni pevné místo. Patří do vánočního bramborového salátu, na chlebíčky k oslavě i do tatarky k řízku. Letos se ale na kuchařských webech objevila celá řada návodů na její domácí náhradu, na kterou stačí suroviny, jaké má doma skoro každý. Kolik lidí sklenici z regálu opravdu vyměnilo, žádná čísla neukazují. Vyzkoušet se ta vychytávka přesto vyplatí, jen je dobré vědět, kde mají sliby z nadpisu své háčky.
Mléko místo žloutků
Řeč je o takzvané laktonéze, které se říká také mléčná majonéza. Syrové žloutky v ní zastoupí obyčejné mléko a hustou krémovou strukturu dál zajišťuje olej, který se do mléka zašlehá ponorným mixérem. Ze všech domácích náhražek má k té pravé nejblíž, ať jde o vzhled, nebo o to, k čemu ji použijete.
Hlavní předností je stabilita. Mléčná emulze se při mixování prakticky nesráží, takže nemusíte hlídat, jestli se směs nezačíná oddělovat. Chuť má spíš neutrální, takže snese třeba špetku kari, lžičku nastrouhaného křenu nebo trochu uzené papriky podle toho, k čemu ji zrovna chystáte. Klidně ji namažte na obložené chlebíčky, zamíchejte ji do vajíčkové pomazánky nebo ji podávejte ke smaženému květáku.
Přečtěte si také: Žádný Jar ani Pur. Odborníci vyhlásili nejlepší prostředek na nádobí v ČR Laktonéza s neutrální chutí se hodí na obložené chlebíčky i do vajíčkové pomazánky. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. O kolik je lehčí
Kdo čeká zázrak na váze, bude trochu zklamaný. Základem laktonézy zůstává olej, který dodává naprostou většinu její energie. Lehčí je hlavně na jazyku, protože je jemnější a nepůsobí tak těžce jako kupovaná sklenice. Kalorií ubere jen část.
Pro představu: lžíce běžné majonézy má kolem 130 kcal. Kdo chce na chlebíčcích nebo v salátu ušetřit opravdu hodně, udělá líp, když sáhne po hustém bílém řeckém jogurtu s 5 % tuku, jehož lžíce vychází zhruba na 19 kcal. Rozdíl přes 100 kcal na každé lžíci se v míse salátu pro celou rodinu rychle nasčítá. Jogurt stačí ochutit hořčicí a kapkou octa. Počítejte jen s tím, že salát pak chutná o něco kyseleji.
Proč vyjde levněji
Na laktonézu nepotřebujete nic zvláštního. Mléko, olej, hořčici, sůl a citron najdete v lednici a spíži skoro vždycky. Hotová majonéza z obchodu proti takové domácí várce obvykle vyjde dráž.
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Výhodou navíc je, že si namícháte jen tolik, kolik zrovna spotřebujete. Nezůstane vám v lednici načatá sklenice, na kterou za pár týdnů zapomenete.
Jak dlouho v lednici vydrží
Slib delší trvanlivosti platí hlavně ve srovnání s domácí majonézou ze syrových žloutků. Tu je kvůli riziku salmonely potřeba sníst hned po přípravě, nejpozději do 24 hodin, a celou dobu ji držte v lednici. Mléčná verze dává víc času, protože v ní syrová vejce chybí. Nejbezpečnější je dojíst ji do čtyř až pěti dnů, po týdnu už ji nejezte. Držte ji v uzavíratelné sklenici, kterou jste předem důkladně vydrhli, sahejte do ní jen čistou lžící a po každém použití ji hned ukliďte zpátky do chladu. Když začne jinak vonět nebo vypadat, patří do koše.
Kupovanou majonézu ale v tomhle domácí verze nepředhoní. Díky pasterovaným žloutkům, přesně nastavené kyselosti a konzervantům vydrží otevřená sklenice z obchodu v chladu výrazně déle než cokoli, co si vyšleháte sami.
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Jak si laktonéza ve třech slibech z nadpisu vede proti kupované majonéze, shrnuje tabulka:
Laktonéza Kupovaná majonéza Kalorie ubere jen část, většinu energie dodává olej kolem 130 kcal na lžíci Cena suroviny najdete doma skoro vždycky, namícháte jen tolik, kolik spotřebujete proti domácí várce obvykle vyjde dráž Trvanlivost v lednici spotřebovat do čtyř až pěti dnů, týden je krajní mez otevřená sklenice výrazně déle Jak ji vyšlehat doma
Mléko vyndejte z lednice včas, aby se stejně jako olej ohřálo na pokojovou teplotu.
Přečtěte si také: Ani ocet, ani prášek. Rezavý nůž bude zase jako nový díky 1 věci, kterou máte v lednici Do vysoké úzké nádoby nalijte běžné pasterované mléko z obchodu a k němu zhruba dvakrát tolik oleje, třeba 100 ml mléka a 200 ml oleje. Přisypte špetku soli a přidejte lžičku hořčice a několik kapek citronové šťávy, případně octa. Ponorný mixér zapřete o dno nádoby a nechte ho běžet, dokud směs u dna nezhoustne do bílého krému. Hlavně s ním v té chvíli nehýbejte, emulze se musí nejdřív chytit u dna. Teprve potom ho pomalu posouvejte nahoru, až zhoustne celý obsah.
Celé to zabere sotva pár minut a výsledek můžete rovnou namazat na chleba.
Zdroje: https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmittel/lebensmittelproduktion/hygiene-in-der-kueche-lebensmittel-sicher-zubereiten-8338, https://newswire.caes.uga.edu/story/362/mayo-makes-food-safer.html, https://www.toprecepty.cz/clanky/10543-domaci-majoneza-chutna-nejlepe-vyrobite-si-ji-za-par-minut-z-cerstvych-i-varenych-vajec-a-dokonce-i-bez-nich/, https://www.jidelniplan.cz/recepty/mlecna-majoneza-bez-vajec, https://www.petitchef.cz/articles/3-snadne-alternativy-majonezy-pripravene-za-5-minut-aid-31023, https://en.petitchef.com/recipes/side-dish/eggfree-mayonnaise-fid-1574816, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/13000-jak-dlouho-vydrzi-kecup-tatarka, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/24062-omacky-kalorie-majoneza-kecup-tatarka, https://www.kaloricketabulky.cz/potraviny/majoneza, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/co-dat-do-salatu-misto-majonezy.html, https://www.toprecepty.cz/clanky/11959-mlecna-majoneza-bez-vajec-priprava-dochuceni-a-skladovani/