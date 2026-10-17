Češi přestávají kupovat bujóny. Nahrazují je touto chytrou vychytávkou, která je zdravější, levnější a vývar má plnou chuť

Polévka se vaří, z mrazáku přijde malá krabička a do hrnce putuje lžička husté zeleninové pasty. Za chvíli voní celá kuchyně mrkví, celerem a čerstvou natí. Žádná kostka v alobalu se přitom nerozbaluje.
Kolik domácností už kostky z nákupního košíku vyřadilo, nikdo nespočítal. Domácí zeleninový bujón se ale stal stálicí kuchařských webů a recepty na něj si lidé ochotně předávají dál. Co je na něm tak chytrého a jak se dělá?
Co prozradí etiketa kostky
Stačí otočit krabičku a přečíst složení. U běžného zeleninového bujónu stojí na prvním místě jedlá sůl a za ní obvykle rostlinný tuk, často palmový. Třeba u jedné běžně prodávané zeleninové kostky tvoří sušená zelenina necelých osm procent hmotnosti, zatímco soli je v ní přes polovinu.
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Díky tuku se sůl a ochucovadla dají slisovat do pevného tvaru. Chuť pak výrobci často posilují glutamanem sodným a podobnými zvýrazňovači. Samotný glutaman považuje odborný výbor Světové zdravotnické organizace a FAO za bezpečný. Evropský úřad pro bezpečnost potravin ale v roce 2017 upozornil, že lidé, kteří jedí hodně dochucovaných jídel, mohou přijatelný denní příjem překročit, a mezi hlavní zdroje glutamanu zařadil i polévky a vývary.
Větší starost dělá sůl
Se solí tělo přijímá sodík. Když je ho v jídelníčku dlouhodobě příliš, zvyšuje se riziko vysokého krevního tlaku a onemocnění srdce a cév. Kostka přidaná do polévky, omáčky i guláše tak jídla nenápadně přisoluje.
Kdo se léčí s vysokým tlakem nebo musí sůl omezovat, měl by se o vhodném dochucování poradit se svým lékařem.
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Základem je obyčejná zelenina, kterou doplní pár bylinek, sůl a trocha oleje na pánev. Poslouží kořenová zelenina, pórek, cibule, kousek dýně nebo hrst libečku. Postup je následující:
Nakrájená zelenina se nechá na pánvi s trochou oleje změknout. Potom se osolí a dusí tak dlouho, dokud nepustí šťávu. Opékání s dušením zabere zhruba dvacet minut. Pak se směs rozmixuje na kaši a ještě několik minut se na pánvi odpařuje, aby zhoustla.
Jednodušší verze vynechává pánev úplně a zeleninu se solí rozmixuje zasyrova.
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Soli se dává hodně, zhruba pětina hmotnosti zeleniny, protože tu kromě chuti slouží i jako konzervant. Výhodou je, že přesně víte, co v pastě je. Palmový tuk, zvýrazňovače ani aromata v ní nenajdete a sůl si každý dávkuje podle sebe.
Na pastu stačí nakrájenou zeleninu změkčit na pánvi, podusit, rozmixovat a nechat zhoustnout, celé to trvá zhruba půl hodiny. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Rozdíl mezi kostkou a domácí pastou přehledně shrnuje tabulka:
Běžná zeleninová kostka Domácí zeleninová pasta Hlavní složka jedlá sůl, za ní obvykle rostlinný tuk obyčejná zelenina Sůl u jedné běžně prodávané kostky přes polovinu hmotnosti množství si každý určí sám Palmový tuk obvykle ano ne Zvýrazňovače chuti často glutaman sodný a podobné ne Lžička místo kostky Přečtěte si také: Za totality stál v každé kuchyni na lince, po revoluci skončil na skládce. Kdo ho má dodnes, může ho prodat i za 4 000 Kč
Hotovou pastu stačí rozdělit do malých krabiček nebo formiček na led, případně ji rozetřít na plech, nakrájet a jednotlivé dílky zmrazit. V mrazáku vydrží dlouhé měsíce. Z plně osolené pasty se dá menší díl nechat v lednici na nejbližší vaření. Verzi s menším množstvím soli je lepší rovnou celou uložit do mrazáku, protože bez konzervační síly soli by se rychle zkazila.
Do hrnce s polévkou nebo do omáčky obvykle stačí lžička nebo dvě. Pastu jde rozpustit i v samotné horké vodě a vypít jako rychlý vývar, množství stačí doladit podle chuti. S dalším solením je dobré počkat, až se pasta v jídle rozpustí.
Pokud v mrazáku není místo, nabízí se sušená verze. Osolená zelenina se v troubě nebo v sušičce vysuší úplně dokřupava a rozemele na prášek, který se skladuje v dobře uzavřené sklenici v suchu a temnu. Takhle vydrží zhruba tři měsíce.
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Na domácí bujón nemusíte kupovat nic zvláštního. Hodí se mrkev, která v lednici trochu změkla, okrajky cukety nebo stonky petrželky a kopru. Ušetříte tak za kostky a zároveň zužitkujete zeleninu, které by v lednici hrozilo zkažení.
Na domácí bujón poslouží i zbytky zeleniny z lednice, takže se ušetří za kostky a méně jídla skončí v koši. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Pro milovníky poctivého vývaru
Kdo dává přednost klasickému vývaru z kostí a zeleniny, může si ho uvařit ve velkém hrnci do zásoby. Po scezení se svaří na menší objem, rozlije do formiček na led a zamrazí. Silnou kostku vývaru pak stačí zalít vodou a během chvíle je hotový základ polévky nebo omáčky s plnou chutí.
Zdroje: https://www.varimesmarcelou.cz/zeleninova-bujonova-pasta-s-korenim, https://world.openfoodfacts.org/product/5901135022682, https://www.denik.cz/zdravi/bujon-skodi-zdravi.html, https://sita.sk/byvaniehrou/pouzivate-pri-vareni-bujonove-kocky-povieme-vam-preco-nerobite-dobre/, https://recepty.blesk.cz/clanek/vareni/4528/nejlepsi-recept-na-domaci-zeleninovy-bujon-zmrazte-si-ho-do-zasoby.html, https://fresh.iprima.cz/recepty/domaci-zeleninovy-bujon, https://vitekuplotny.cz/domaci-suseny-zeleninovy-bujon/, https://forbes.cz/varte-jako-profik-s-domacim-vyvarem-podle-sefkuchare-uz-v-zivote-nepouzijete-nahrazky/, https://www.denik.cz/gastronomie/domaci-bujon-recept.html, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/domaci-zeleninovy-bujon-zvladnete-pripravit-snadno-a-rychle/, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7009848, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-udelat-domaci-zeleninovy-bujon-jednoduchy-navod/