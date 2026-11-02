Češi pouštějí psy na loukách bez vodítka. Za jeden přehlížený detail jim hrozí pokuta až 30 tisíc korun

Podzimní příroda láká k dlouhým procházkám a mnozí pejskaři dopřávají svým čtyřnohým společníkům volný pohyb. Na loukách, polních cestách nebo v blízkosti lesů přitom často nenarazí na žádné upozornění, které by je před možným postihem varovalo. Právě v tom však může spočívat problém, protože některé zákonné povinnosti platí bez ohledu na přítomnost informačních tabulí. Zákon o myslivosti totiž chrání volně žijící zvěř také před domácími zvířaty, která se pohybují mimo kontrolu svého majitele. Podstatné je zejména to, zda se pes nachází na území honitby a zda jeho chování člověk dokáže ovlivnit. Za určitých okolností tak může být problémem i zdánlivě obyčejné proběhnutí po okolní louce.
Pokuta může dosáhnout 30 tisíc korun
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v § 10 odst. 1 zakazuje vlastníkům domácích zvířat nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv majitele nebo osoby, která je vede. Porušení této povinnosti představuje přestupek podle § 63 odst. 1 písm. b), za který lze uložit pokutu až 30 tisíc korun. Neznamená to ovšem, že by takovou částku automaticky zaplatil každý člověk, jehož pes běhá bez vodítka. Při posuzování konkrétního případu záleží na okolnostech a na tom, zda skutečně došlo k porušení zákonné povinnosti. Rozdíl je například mezi psem, který se pohybuje poblíž svého majitele a spolehlivě reaguje na přivolání, a zvířetem, které odběhne za srnou a přestane poslouchat. Samotná nepřítomnost vodítka tedy ještě nemusí znamenat přestupek, zatímco ztráta skutečné kontroly nad psem už může mít právní následky.
Mnozí lidé si honitbu představují jako zvláštní část lesa, do které se běžně chodí lovit zvěř. Ve skutečnosti může zahrnovat rozsáhlé zemědělské pozemky, louky, pole i lesní porosty. Jde o soubor souvislých honebních pozemků, jehož hranice jsou určeny rozhodnutím příslušného orgánu státní správy myslivosti. Pro běžného návštěvníka přitom nemusí být na první pohled patrné, kde přesně honitba začíná a končí. Ne každý pozemek v přírodě však do honitby automaticky patří, protože zákon vymezuje také nehonební pozemky, mezi které spadají například některé zastavěné plochy, silnice nebo řádně ohrazené zahrady. Pokud si majitel není jistý zařazením konkrétního místa, může se obrátit na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vykonává státní správu myslivosti.
Rozhodující je skutečné chování psa
Zákonná pravidla neznamenají všeobecný zákaz pohybu psů bez vodítka na každé české louce. Majitel však musí počítat s tím, že kontrolu nad zvířetem nelze zaměňovat za pouhou možnost zavolat na něj jménem. Pokud pes zahlédne zajíce, zachytí pach zvěře a rozběhne se za ním bez ohledu na přivolání, může se dostat mimo vliv člověka, který jej vede. Pro posouzení situace není rozhodující pouze vzdálenost mezi psem a jeho majitelem, ale také skutečná schopnost jeho chování ovládat. Další důležitou okolností je ochrana zvěře před plašením, kterou zákon o myslivosti upravuje samostatně. I když proto pes žádné zvíře nezraní, jeho nekontrolované pronásledování může představovat problém, protože samotné vyrušování zvěře může mít nepříznivé následky.
Přísnější pravidla mohou platit i mimo honitby
Vedle zákona o myslivosti musí majitelé psů respektovat také další předpisy, které se vztahují na konkrétní území. Obce mohou prostřednictvím obecně závazných vyhlášek upravovat pohyb psů na veřejných prostranstvích a vymezovat místa, kde musí být zvířata vedena na vodítku. Zvláštní omezení mohou platit také v národních parcích a dalších chráněných lokalitách, kde je potřeba respektovat místní návštěvní řády a ochranné podmínky. To znamená, že pes může být pod kontrolou svého majitele, a přesto jeho volné pobíhání nemusí být na daném místě dovoleno. Porušení pravidel v chráněném území nebo obecní vyhlášky se navíc nemusí posuzovat podle stejného ustanovení jako přestupek v honitbě. Před návštěvou neznámé lokality proto nestačí sledovat pouze přítomnost zákazových značek, ale je vhodné znát také pravidla pro pohyb se zvířaty.
Případy porušení zákona o myslivosti obvykle projednává příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Určitá oprávnění má rovněž myslivecká stráž, která může za zákonem stanovených podmínek projednat přestupek příkazem na místě. Takové vyřízení však předpokládá splnění pravidel přestupkového řízení a nelze je zaměňovat za automatické udělení nejvyšší možné pokuty. Pro majitele psa je důležité především to, že zákon chrání zvěř bez ohledu na roční období, a jeho povinnosti tedy nejsou omezeny pouze na podzimní mysliveckou sezonu. Praktickým řešením na místech s možným výskytem zvěře je vodítko nebo delší výcvikové vodítko, které psovi umožní pohyb a současně zabrání nekontrolovanému odběhnutí. Majitel tak může předejít nejen případnému přestupku, ale také situaci, při které by jeho pes ohrozil zvěř nebo sám sebe.