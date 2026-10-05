Češi potrápili mistry světa a sahali po bodu. Vyčnívá příběh Slámy, který do 27 let na reprezentaci jen koukal z gauče

Sobota 3. října 2026, 69. minuta, Estadio Carlos Tartiere v Oviedu. Adam Hložek posunul míč doleva a Jiří Sláma, 27letý levý bek Jablonce, ho přesnou střelou poslal k zadní tyči. Španělsko, které v červenci vyhrálo mistrovství světa a dva roky předtím Euro, najednou vedlo jen 2:1. O deset minut později zapadl do sítě i druhý český míč. Rozhodčí ho ale neuznal a z nadějné remízy zbyla porážka 1:3. Pro Slámu to byl třetí reprezentační start a první gól. Ještě nedávno přitom zvažoval, že s profesionálním fotbalem skončí.
Šestnáct minut, kdy Španělé znejistěli
První poločas proběhl podle očekávání. Lamine Yamal v 6. minutě udělal u hranice vápna kličku a obstřelem k zadní tyči překonal debutujícího Antonína Kinského. Byl to jeho čtvrtý gól ve třech zápasech této Ligy národů. Agentura EFE tu ránu levou nohou označila za další lahůdku. Ve 35. minutě přidal druhý gól Rodri a zápas se zdál rozhodnutý.
Po přestávce ale Yamal zůstal v kabině a hra Španělů se podle EFE změnila. Tým měl za sebou tři zápasy během osmi dnů a po vedení 2:0 viditelně ubral. Češi toho využili. Slámův gól otevřel nejlepší českou pasáž zápasu: mezi 69. a zhruba 85. minutou se domácí opravdu báli.
Vrchol přišel deset minut před koncem. Po standardní situaci prodloužil Ladislav Krejčí míč hlavou, brankář David Raya ho neudržel a dorážku do sítě poslal Ryan Naderi. Narodil se v Drážďanech, hraje za Glasgow Rangers a v Oviedu nastoupil poprvé za české áčko. Podle Seznam Zpráv se mohl stát prvním naturalizovaným hráčem české reprezentace, který skóroval hned při debutu.
Statistiky přitom mluví jasně pro Španělsko:
|Statistika
|Španělsko
|Česko
|Držení míče
|69 %
|31 %
|Střely na branku
|10
|2
|Rohové kopy
|5
|0
Výhra domácích byla zasloužená. Zároveň platí, že Češi měli s takto skromnou porcí šancí na dosah bod. Španělská média psala o utrápené výhře a EFE mluvila o nejslabší verzi Španělska od zisku titulu mistrů světa.
Proč neplatil gól na 2:2
Sudí po Naderiho dorážce odpískal faul Lukáše Červa na Robina Le Normanda. Červ při standardce bránil španělskému stoperovi v pohybu příliš tvrdě. Videorozhodčí verdikt rychle potvrdil a skóre zůstalo 2:1.
Bylo to přísné, ale podle odborníků správné. Karel Poborský, Tomáš Janotka a Zdeněk Zlámal se v analýze, kterou citoval iDNES, shodli, že Červ šel do souboje s Le Normandem příliš důrazně. Rozhodčí navíc stál blízko a souboj sledoval. Santi Denia připustil, že situaci detailně neviděl, ale rozhodčí kritizovat odmítl. Podle něj odvádějí těžkou práci a on ji respektuje.
Lavička i hřiště takový klid neměly. Do 79. minuty Češi nedostali jedinou kartu. Pak jich přišla celá série: žluté pro Krejčího, Sadílka, trenéra Deniu, Lingra, Chaloupka a Kinského. Kapitán Krejčí po protestech dostal žlutou, později byl vyloučen. Merino využil českého oslabení a v 89. minutě uzavřel skóre na 3:1. Neuznaný gól tak nerozhodl jen o bodu, ale změnil celé ladění závěru. Podle nás se tým, který měl Španělsko v úzkých, nechal rozhodit emocemi právě ve chvíli, kdy potřeboval chladnou hlavu.
Kluk z Mikulovic, na kterého pískali vlastní fanoušci
Sláma, rodák z Mikulovic, se narodil 8. ledna 1999 a je odchovancem olomoucké Sigmy. Jeho cesta do reprezentace vedla oklikou. Prošel výběrem do 20 let a pak na sedm let z reprezentačních soupisek zmizel. Seniorský národní tým pro něj byl jen něčím, na co se člověk dívá v televizi.
Profil v Seznam Zprávách popisuje, co ho brzdilo. V Olomouci dlouho nemohl na levé straně vytlačit Ondřeje Zmrzlého. Hostování v Pardubicích mu zkomplikovalo zranění. Poslední sezona v Sigmě přinesla stagnaci, vyčerpané vztahy a pískot vlastních fanoušků. Sám tehdy přemýšlel o konci profesionální kariéry.
V létě 2026 přestoupil do Jablonce. Před zápasem ve Španělsku měl v aktuální sezoně šest ligových startů a v české nejvyšší soutěži celkem 128 zápasů. Do reprezentace se dostal až dodatečně, když se zranil David Jurášek. Proti Chorvatsku, Anglii i Španělsku pak nastoupil v základní sestavě.
Trenér Václav Jílek, který ho zná ze Sigmy, jako jeho limit uvádí chybějící absolutní rychlost a dynamiku. Zároveň oceňuje jeho herní inteligenci a levou nohu. Právě tou nohou v Oviedu skóroval.
V první půli dostal nejtěžší úkol večera: bránit Yamala. Podle svých slov pro iROZHLAS musel hrát důrazně a Španělovi hru znechutit. Yamal ho přesto potrestal už v 6. minutě. Sláma se ale nesložil a po přestávce byl u nejlepší české akce zápasu. Po utkání mluvil o euforii, hrdosti a splněném snu kluka z Mikulovic. Přiznal také, že už ani nedoufal, že by se v reprezentaci mohl ukázat. Denia byl stručný: „Ze Slámy jsem nadšený.“
Jílek upozorňuje i na širší souvislost. Česko má s krajními hráči problém napříč věkovými kategoriemi. Slámův pozdní průlom tak není jen osobní pohádka, ukazuje i to, jak málo kvalitních hráčů na kraji obrany je k dispozici. Reprezentace v nouzi našla tvář, se kterou nikdo nepočítal, a to přímo proti evropské špičce.
Španělsko točilo sestavu, ale béčko to nebylo
Luis de la Fuente oproti zápasu s Chorvatskem udělal devět změn. Na lavičce začali Unai Simón, Huijsen, Oyarzabal, Cucurella, Zubimendi, Merino nebo Yeremy Pino; Cubarsí podle deníku AS odpočíval úplně mimo nominaci. Hráli ale Rodri, Pedri, Olmo a Yamal, tedy osa týmu, který vládne světovému fotbalu.
I proto mají Češi z druhé půle dobrý pocit. Španělsko natáhlo sérii bez porážky na 41 zápasů a vyhrálo i se silně obměněnou sestavou. Taková šíře kádru vysvětluje, proč tým neprohrává: i jeho rotovaná verze je pro většinu soupeřů nad síly. Na druhou stranu i takový tým se dá potrápit, když se mu dovolí usnout.
Tabulka, Wembley a boj o Ligu A
Po třech kolech je Česko ve skupině A3 bez bodu. Prohrálo 1:2 s Chorvatskem, 0:2 s Anglií a 1:3 ve Španělsku. Každý zápas přitom vypadal trochu jinak. Proti Chorvatsku měli Češi dobrý druhý poločas a sahali po bodu. Proti Anglii zvládli prvních 25 minut, pak zápas zlomila červená karta Pavla Šulce. Ve Španělsku se zvedli po přestávce a v části druhé půle byli lepším týmem.
|Pořadí
|Tým
|Body
|Skóre
|1.
|Španělsko
|9
|10:4
|2.
|Anglie
|6
|11:3
|3.
|Chorvatsko
|3
|3:12
|4.
|Česko
|0
|2:7
Matematicky ještě nic ztraceno není, Češi mohou získat až devět bodů. Reálně se ale hraje hlavně o záchranu v Lize A. Podle pravidel přechodného ročníku, která shrnuje UEFA, platí:
- vítězové a druzí ze skupin postupují do čtvrtfinále,
- dva nejlepší třetí týmy zůstávají v Lize A,
- dva horší třetí a dva nejlepší čtvrté týmy hrají baráž A/B,
- dva nejhorší čtvrté týmy sestupují přímo.
Pro Česko tedy může rozhodovat každý gól. I skóre 2:7 se v porovnání čtvrtých týmů může ukázat jako důležité.
Nejbližší zápas přijde rychle a bez kapitána. Podle pravidel UEFA je vyloučený hráč automaticky suspendován na další utkání soutěže, disciplinární orgány mohou trest ještě prodloužit. Krejčí tak má chybět 6. října na Wembley proti Anglii. Následuje domácí odveta se Španělskem 12. listopadu a o tři dny později zápas v Chorvatsku.
Co je potřeba zlepšit, ukázal zápas v Oviedu docela přesně. Češi potřebují disciplínu v závěrech, standardky bez zbytečných faulů a víc než dvě střely na branku za zápas. Dva zápasy po sobě je navíc zlomila červená karta.
Sláma si z Ovieda odváží svůj první reprezentační gól, a to rovnou proti mistrům světa. Pro hráče, který ještě nedávno poslouchal pískot z olomoucké tribuny, je to zvláštní začátek reprezentační kariéry. V listopadu se Španělé přijedou podívat do Česka a on už nebude ten, s kým nikdo nepočítá.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner