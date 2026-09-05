Češi pořád vylévají vařící vodu do dřezu. Netuší, že tím můžou způsobit škodu klidně i 10 000 Kč

Vroucí voda z hrnce zmizí v odtoku během vteřiny a málokdo u toho přemýšlí, co se vlastně děje pod dřezem. Většina domácností tenhle reflex opakuje roky bez jediného problému. Jsou tu ovšem situace, kdy se právě takové bezmyšlenkovité gesto prodraží na tisíce korun. Kde přesně číhá riziko?
Nejdražší chyba se stane na záchodě
Místem, kam vroucí voda opravdu nepatří, je záchodová mísa. Keramika sice působí nezničitelně, ve skutečnosti je hodně citlivá na prudkou změnu teploty. Když do studené mísy narazí voda o sto stupních, materiál se roztahuje nerovnoměrně a může prasknout. Nejvíc hrozí tam, kde keramika zůstává dlouhodobě studená, tedy v netopených koupelnách, na chalupě nebo v přízemí.
Prasklou mísu nejde slepit, jediným řešením je výměna celé toalety. „Prasklá mísa po vylití horké vody není mýtus, viděl jsem to několikrát,“ řekl pro Kupi instalatér Jan Drobný. A levné to rozhodně není. Nová keramická mísa k WC kombi stojí podle provedení čtyři až deset tisíc korun a práce instalatéra další dva až tři tisíce. U závěsných toalet se výměna i s montáží běžně vyšplhá na 14 až 25 tisíc korun. Škoda z jednoho zbrklého pohybu tak snadno atakuje deset tisíc.
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Stejný osud může potkat keramické umyvadlo i dřez, stačí jedno rupnutí a na podlaze je voda. Problém se netýká jen keramiky, citlivý je i smalt. Chová se podobně jako sklo, takže při prudké změně teploty na něm naskáčou mikrotrhliny a odhaleným kovem se začne šířit koroze.
Pozor je namístě i u dřezů z kompozitu a akrylátu. Jejich výrobci nedoporučují lít na povrch vodu těsně pod bodem varu, po níž může zmatnět nebo popraskat. Nerez a granit naopak vysoké teploty snášejí bez potíží.
Jak jednotlivé materiály dřezů a umyvadel snášejí vroucí vodu, přehledně shrnuje následující tabulka:
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Materiál Jak snáší vroucí vodu Keramika citlivá na prudkou změnu teploty, může prasknout Smalt naskáčou mikrotrhliny, hrozí koroze Kompozit a akrylát výrobci varují, povrch může zmatnět nebo popraskat Nerez a granit vysoké teploty snášejí bez potíží Trubky a těsnění trpí potichu
Škoda nemusí přijít naráz, mnohem častěji se sčítá pomalu a bez varování. Nejzranitelnější nejsou samotné trubky. Nejdřív to odnese guma v těsněních a plastový sifon pod dřezem. Guma opakovaným zahříváním rychle stárne, začne propouštět vodu, odkapávat a šířit zápach. Podle instalatérů bývá právě unavené těsnění nejčastější závadou po horké vodě, dřív než samotná trubka.
Opakovaně zahřívaná guma v těsněních a plastový sifon pod dřezem podléhají horké vodě dřív než samotné potrubí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Roli hraje i stáří rozvodů. Starší PVC potrubí měkne už kolem šedesáti stupňů, takže na něm vznikají výdutě a odpad se snáz ucpává. Modernější polypropylen, dnešní standard, krátkodobě zvládne teploty až kolem devadesáti stupňů. Naštěstí teplota vody prudce klesá pár desítek centimetrů za sifonem, takže k hlavní stoupačce dorazí vychladlá a té obvykle neublíží.
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Nemálo domácností posílá horkou vodu do výlevky schválně, protože věří, že odtok tím zbaví bakterií. Fyzika je ale proti nim. Mikroorganismy sice nad sedmdesáti stupni hynou, potřebují k tomu ovšem desítky sekund až několik minut podle druhu. Z baterie teče voda kolem šedesáti stupňů a litr z hrnce zmizí v odtoku během okamžiku, takže na dezinfekci je to zoufale krátká doba.
Ve stěnách potrubí se navíc drží biofilm, slizký povlak, který mikroby ukrývá a jemuž letmé spláchnutí neublíží. I odborná termická dezinfekce vodovodů drží teplotu přes sedmdesát stupňů několik minut na každém výtoku, což doma nikdo nesplní. Mastnotu horká voda naruší, na pořádný úklid odpadu ale platí něco jiného: rozebraný a vydrhnutý sifon, enzymatický přípravek na usazeniny a mechanický kartáč.
Předejít škodě nestojí ani korunu
Nejlepší je, že prevence vás nevyjde ani na korunu. Než hrnec zvednete, stačí myslet na pár drobností:
Přečtěte si také: V Česku porostou houby. Mapa už ukázala, kde jich najdete nejvíce počkejte dvě až tři minuty, ať voda ztratí největší žár; nebo si k odtoku pusťte tenký pramínek studené vody; u těstovin je sceďte do sítka nad druhým hrncem a slijte až vlažnou vodu; a hlavně vězte, jaký materiál máte v odpadu a z čeho je dřez.
Cokoli horkého by se do keramického záchodu ani umyvadla nemělo dostat vůbec. Pozor i na rozpálený olej po smažení, jehož teplota se blíží dvěma stům stupňů. Ten do odpadu nepatří ani vychladlý. Zásah instalatéra dnes běžně stojí tisíce korun, a tak se vteřina rozvahy nad hrncem s vroucí vodou pokaždé zaplatí.
Zdroje: https://www.ceskestavby.cz/clanky/horka-voda-z-vareni-nepatri-do-drezu-umyvadla-ani-zachodove-misy-muze-vyjit-draho-35778.html, https://voda.tzb-info.cz/materialy-voda-kanalizace/24080-s-rostouci-teplotou-odpadni-vody-stoupaji-naroky-na-potrubni-systemy, https://euroclean.cz/slovnik/termicka-desinfekce/, https://inkaservis.cz/cena-montaze-wc-kombi/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/42306-vrouci-voda-drez-toaleta