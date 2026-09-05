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Češi pořád vylévají vařící vodu do dřezu. Netuší, že tím můžou způsobit škodu klidně i 10 000 Kč

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Vroucí voda z hrnce zmizí v odtoku během vteřiny a málokdo u toho přemýšlí, co se vlastně děje pod dřezem. Většina domácností tenhle reflex opakuje roky bez jediného problému. Jsou tu ovšem situace, kdy se právě takové bezmyšlenkovité gesto prodraží na tisíce korun. Kde přesně číhá riziko? Nejdražší chyba se stane na záchodě Místem, kam […]
Češi pořád vylévají vařící vodu do dřezu. Netuší, že tím můžou způsobit škodu klidně i 10 000 Kč

Češi pořád vylévají vařící vodu do dřezu. Netuší, že tím můžou způsobit škodu klidně i 10 000 Kč

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Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

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