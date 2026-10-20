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Češi pořád neví, jestli podle etikety vchází do restaurace první muž nebo žena. Expertka to vysvětlila

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Dennívýzva
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Dvojice dojde ke vchodu oblíbeného podniku a oba se na vteřinu zarazí. […]
Češi pořád neví, jestli podle etikety vchází do restaurace první muž nebo žena. Expertka to vysvětlila

Češi pořád neví, jestli podle etikety vchází do restaurace první muž nebo žena. Expertka to vysvětlila

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 20.10.2026 05:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zodpovime.cz

Zodpovime.cz funguje jako magazín plný rad a tipů, které usnadňují každodenní život. Obsah je rozdělený do různých oblastí – od zdraví, životního stylu a domácnosti až po peníze, vztahy nebo techniku. Články jsou psané srozumitelně a jednoduše, takže dokážou poradit jak s drobnými každodenními...

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