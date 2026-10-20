Češi pořád neví, jestli podle etikety vchází do restaurace první muž nebo žena. Expertka to vysvětlila

Dvojice dojde ke vchodu oblíbeného podniku a oba se na vteřinu zarazí. Ona čeká, že jí podrží dveře a pustí ji napřed. On si matně vybavuje, že do restaurace má jít jako první. Následuje rozpačité přešlapování na prahu, které zná snad každý. Odpověď přitom existuje a dá se vyčíst přímo ze dveří.
Nejdřív se podívejte na dveře
Expertka na etiketu Julie Balobanova v pořadu Etiketa s Apetitem radí řídit se tím, kterým směrem se dveře otevírají. Jestliže se otevírají dovnitř, projde muž jako první a podrží je, aby žena mohla v klidu projít za ním. U dveří, které se otvírají ven k příchozím, je muž otevře, ustoupí stranou a žena jde do podniku před ním.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Dveře se otevírají Kdo vchází první Co udělá muž Dovnitř Muž Vejde první a dveře přidrží Ven k příchozím Žena Otevře dveře a ustoupí stranou Přečtěte si také: Kuchař na zaoceánské lodi prozradil, kolik bere za 1 měsíc. Po přepočtu na koruny budete koukat
Smysl takového postupu pozná každý, kdo někdy procházel těžkými dveřmi s pružinou, které se samy přivírají, nebo úzkým vchodem, kde se dva lidé jen těžko míjejí. Kdo jde napřed a drží křídlo, uvolňuje cestu tomu druhému.
Moderní etiketa totiž na první místo staví pohodlí společníka. „[…] snažíme se, aby se ten, koho doprovázíme, cítil příjemně,“ uvedla pro Apetit expertka Julie Balobanova.
Proč šel muž do restaurace dřív vždycky první
Základní zásada společenského chování říká, že žena je v páru vždy společensky významnější osobou. Proto jí muž u většiny budov otevírá, drží dveře a pouští ji napřed. Restaurace v tom tradičně vybočovala a právě odtud pochází dnešní zmatek.
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Starší pravidla ji řadila mezi místa, kde může ženu uvnitř čekat něco nepříjemného nebo neznámého. Muž proto vstoupil první, prošel pohledem sál, ověřil si, že je uvnitř klid, a našel pro oba místo. Teprve potom svou společnici uvedl dál. Ochranná role muže v dnešních podnicích ztratila praktický význam, a proto současný výklad etikety řeší hlavně to, jak mohou oba projít dveřmi co nejsnáz.
Příručky se v detailu rozcházejí
Kdo si o tématu něco vyhledá, narazí na dvojí výklad. Řada rádců na webu dodnes trvá na tom, že do restaurace jde muž první vždycky, bez ohledu na dveře. Současná expertka pravidlo zjemňuje a nechává rozhodnout praktickou stránku věci.
V jednom se ale shodnou všichni. Pokud muž ženu vede, má se postarat o to, aby se v podniku cítila dobře, a pomoci jí se vším, co přichází po vstupu.
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Pro praxi z toho plyne jednoduchá rada. Když se dveře otevírají dovnitř, může muž vejít první s klidným svědomím, protože tak to vidí obě školy. Rozdíl nastává jen u dveří, které se otvírají ven.
S kabátem pomáhá muž
Hned za dveřmi přijde na řadu svrchník. Pořad Etiketa s Apetitem doporučuje kabát odložit v tomto pořadí:
do šatny, kde muž ženě pomůže kabát svléknout; na věšák, když šatna není; výjimečně na prázdnou sousední židli, když chybí i věšák. Přečtěte si také: Kolik si vydělá řidič kamionu na trase Praha–Mnichov za 1 týden? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada
Opěradlo vlastní židle pořad jako odkladiště nedoporučuje. Přehozený kabát totiž trčí do uličky mezi stoly, kde kolem něj musí kličkovat číšníci s talíři i sousední hosté, a stůl pak vypadá neuspořádaně.
Ke stolu vede číšník? Pak jde první dáma
Jakmile se dvojice ujme obsluha, pořadí se obrátí. Hned za číšníkem jde dáma a zbytek společnosti ji následuje podle toho, komu etiketa přisuzuje větší váhu. Roli toho, kdo hosty uvádí, totiž v tu chvíli přebírá personál.
U stolu dostane žena lepší místo. Nejvíc se cení židle opřená o zeď, ze které host vidí na celý sál a kolem které nechodí obsluha. Muž jí židli odsune a zase přisune, pokud to neudělá číšník. Sám pak zasedne buď proti ní, nebo po její levici.
Přečtěte si také: Kolik bere učitelka v mateřské škole za 1 měsíc i s příplatky? Částka na výplatnici vás zvedne ze židle U stolu dostává žena lepší místo a se židlí jí pomůže muž, pokud to neudělá číšník. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pánové by navíc neměli usednout dřív než dáma. Usazená společnice je pro ně signálem, že si mohou sednout i oni, a jakmile se během večera zvedne, vstávají spolu s ní.
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Zdroje: https://www.braintools.cz/toolbox/etiketa/restaurace.htm, https://www.chovani.eu/prichod/c10, https://www.kudyznudy.cz/aktuality/jak-odchazet-z-restaurace-s-usmevem, https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-etiketa-vsedniho-dne-40164544, https://www.prochlapy.cz/clanky/pravidla-etikety-stolovani-zasady-restaurace-vecere-obed-chovani/, https://www.e15.cz/archiv/jak-zvladnout-obchodni-etiketu-kdo-je-spolecensky-vyznamnejsi-1380535, https://www.apetitonline.cz/lide-jidlo/etiketa-s-apetitem-kdo-vchazi-do-dveri-prvni-restaurace-kam-odlozit-kabat