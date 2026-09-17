Češi pořád kupují nové ručníky. Neumějí je správně vyprat a zachovat jim životnost

Chcete mít ručníky měkké a voňavé, a proto do každého praní velkoryse přiléváte aviváž? Právě tím jim nevědomky podepisujete ortel smrti. Ten oblíbený přípravek totiž na froté textilie vůbec nepatří.
Obsahuje kationtové tenzidy a silikony, které obalí jemná bavlněná vlákna neviditelným vodoodpudivým filmem. Smyčky vláken se slepí k sobě a textilie dramaticky ztratí svou schopnost sát vodu. Místo rychlého osušení pak vlhkost jen rozmazáváte po těle.
Navíc takto obalený ručník schne extrémně pomalu, což z něj dělá ideální živnou půdu pro bakterie a plísně. Právě ty stojí za oním nepříjemným zatuchlým zápachem, kterého se pak už jen těžko zbavujete.
Žehlička jako nepřítel číslo dva
V mnoha českých domácnostech se stále traduje mýtus, že žehlení ručníky sterilizuje a prospívá jejich struktuře. Opak je však pravdou.
Froté ručníky se nikdy nesmí žehlit ani mandlovat. Vysoká teplota a enormní tlak žehličky totiž bavlněné smyčky nenávratně poškodí. Smyčky se pod horkou plochou zploští, polámou a doslova spečou. Ručník tím trvale ztratí svou savost a ztvrdne na kámen.
Pokud toužíte po sterilizaci, spolehněte se raději na správnou teplotu praní a sušení, nikoliv na žehličku.
Jak správně prát: Od prvního použití po dávkování
Cesta za dokonale hebkým ručníkem začíná hned po přinesení z obchodu. Nové ručníky je nutné před prvním použitím jednou až dvakrát vyprat odděleně na doporučenou teplotu bez aviváže. Tento krok odstraní chemická změkčovadla z výroby, zbytky barev a bezpečně utáhne volné smyčky.
Při běžném praní pak dbejte na správnou teplotu. Barevné froté ručníky perte na 40 °C až 60 °C podle štítku, zatímco bílé snesou 60 °C (výjimečně 90 °C u čisté bavlny pro dezinfekci). Vyšší teploty, než doporučuje výrobce, bavlněná vlákna nenávratně poškozují.
Klíčem k úspěchu je také plnění pračky. Buben plňte maximálně do dvou třetin jeho kapacity, aby nad prádlem zůstal volný prostor na šířku dlaně. Přeplněná pračka totiž způsobuje nadměrné tření, tvorbu nežádoucích žmolků a brání dokonalému vymáchání pracího prostředku.
Zapomeňte na sypké prášky a sáhněte raději po tekutých gelech, které se lépe rozpouštějí. Dávkujte je střídmě, ideálně o třetinu méně, než doporučuje výrobce na obalu. Nadbytek pracího gelu se totiž usazuje hluboko ve vláknech a způsobuje jejich následnou tuhost.
Pozor na babičkovské rady s octem
Internetové weby a lidové rady často doporučují lít obyčejný ocet přímo do dávkovače pračky jako univerzální a levné změkčovadlo. Zde je však na místě velká opatrnost.
Pravidelné používání klasického octa přímo v pračce může vážně poškodit gumová těsnění (EPDM) a hadice. To vede k únikům vody a u některých výrobců dokonce ke ztrátě záruky.
Pokud chcete sílu octa využít bezpečně, namočte ručníky do octové lázně ještě před samotným praním. Následně je vložte do pračky a nechte standardně vyprat a vymáchat. Tím ochráníte jak své ručníky, tak i drahý spotřebič.
Sušení: Sušička versus radiátor
Jak ručníky správně usušit? Nejvhodnější volbou je sušička na prádlo nastavená na šetrný program s nízkou teplotou. Odstředivá síla v bubnu totiž přirozeně nadzvedne bavlněná vlákna a ručník úžasně změkčí.
Pokud sušičku nemáte, sušte ručníky na čerstvém vzduchu v polostínu. Rozhodně se vyhněte sušení na přímém slunci nebo na horkém radiátoru. Extrémní teplo vlákna přesouší a činí je nepříjemně drsnými na dotek.
Zdroje článku: kupi.cz, dumazahrada.cz, arecenze.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková