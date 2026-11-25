Zavřít se na chvíli do bezpečnostní cely, ochutnat jídlo, které dostávají odsouzení, nebo si prohlédnout podomácku vyrobené tetovací strojky a mobilní telefony schované v rukou, to vše mohli návštěvníci věznice v Jiřicích na Nymbursku. Dvouapůlhodinová prohlídka je zavedla také do ubytovacích prostor odsouzených, truhlářského provozu, eskortního střediska i jediné otevřené věznice v Česku. Na programu byla i ukázka práce služebních psů.
O oba termíny byl podle mluvčí věznice Hany Prokopové velký zájem, zařízení očekávalo 120 lidí rozdělených do pěti skupin. Ředitel jiřické věznice Zdeněk Herman, který jednu ze skupin osobně provázel, to shrnul jasně: "Já si myslím, že v současné době Vězeňská služba absolutně nemá co skrývat." Podobné akce dříve věznice pořádala především pro rodinné příslušníky zaměstnanců, celostátní formát je ale novinkou a podle Hermana se bude s velkou pravděpodobností opakovat.
Návštěvníky nejvíce zajímala bezpečnost a každodenní rutina za mřížemi. Ptali se, zda někdo z Jiřic kdy utekl, jak jsou vybaveni dozorci, jakou lékařskou péči mají vězni k dispozici nebo kolik si vydělají prací. Ve stravovacím provozu, kde kuchaři každý den chystají přibližně 30 variant jídel kvůli různým dietním omezením, padl i dotaz, zda odsouzení mohou stravu odmítnout.
Truhlářský provoz věznice funguje jako plnohodnotná výrobna nábytku na zakázku. Odsouzení tu vyrábějí vybavení pro soudy, školy, nemocnice i soukromé zákazníky, kteří si mohou objednat třeba kuchyň na míru včetně montáže. Ročně truhlárna zpracuje kolem 60 zakázek v úhrnné hodnotě čtyři až pět milionů korun. Součástí prohlídky bylo také jediné centrální eskortní středisko v zemi, kterým každý týden projde přibližně 600 vězněných osob. Právě tam si zájemci mohli vyzkoušet pobyt v cele určené pro zvlášť nebezpečné odsouzené.
Samostatnou kapitolou je otevřená věznice, která v Jiřicích funguje od listopadu 2017 a jejíž režim se od běžného výkonu trestu výrazně liší. Všichni odsouzení pracují mimo areál, po návratu ze zaměstnání pečují o zvířata, zahradničí, vzdělávají se nebo absolvují terapie. Chovají pávy, osly, klokany i lamu a z vlastnoručně vypěstované zeleniny a ovoce si sami vaří. Vedoucí otevřené věznice Prokopová popsala filosofii provozu slovy: "Naším cílem je odsouzené připravit na plynulý přechod do civilního prostředí. Hodně tady uplatňujeme princip normality."
Od roku 2019 je součástí programu projekt Tlapka v dlani, v němž odsouzení socializují štěňata budoucích vodicích psů. Dosud jich prošlo péčí 17, nyní se starají o dvě. Programem otevřené věznice celkově prošlo 374 odsouzených a z těch, kteří byli za devět let propuštěni na svobodu, se 16,5 procenta vrátilo zpět do výkonu trestu.
Na závěr prohlídky věznice představila sbírku zabavených předmětů, miniaturní mobilní telefony, podomácku vyrobené nože i tetovací strojky. Samotná věznice v Jiřicích ubytovává 778 odsouzených při kapacitě 754 míst a zaměstnává přibližně 250 lidí, přičemž chybí 29 příslušníků Vězeňské služby, které musejí nahrazovat kolegové z jiných zařízení. Na oba celostátní termíny nabídla Vězeňská služba celkem 8 398 míst a všechna se rychle zaplnila.
Zdroj: autorský text / ČTK