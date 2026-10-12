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Češi objevují maďarské lázně, kde mohou za vstupné výrazně ušetřit. Stačí přijet ve správný den a nic víc nedělat

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Termální lázně Bükfürdő na západě Maďarska patří k místům, kde se vyplatí plánovat návštěvu podle kalendáře. Aktuální ceník pro rok 2026 totiž rozlišuje zvýhodněné všední dny a hlavní období. Dospělý návštěvník může při správně zvoleném termínu ušetřit 1100 forintů na jediném celodenním vstupu, rodina ještě více. Rozdíl se týká také saunového světa a některých dalších vstupenek.
Češi objevují maďarské lázně, kde mohou za vstupné výrazně ušetřit. Stačí přijet ve správný den a nic víc nedělat

Češi objevují maďarské lázně, kde mohou za vstupné výrazně ušetřit. Stačí přijet ve správný den a nic víc nedělat

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.10.2026 12:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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