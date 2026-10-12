Češi objevují maďarské lázně, kde mohou za vstupné výrazně ušetřit. Stačí přijet ve správný den a nic víc nedělat

Maďarsko patří dlouhodobě mezi oblíbené destinace milovníků termálních lázní. Za odpočinkem v teplé minerální vodě přitom není nutné cestovat až do Budapešti nebo k Balatonu. Jen několik desítek kilometrů od rakouských hranic leží lázeňské městečko Bük, jehož místní část Bükfürdő se proslavila rozsáhlým termálním komplexem. Ten dnes láká návštěvníky nejen na léčivou vodu, ale také na desítky bazénů, saunový svět a možnosti relaxace během celého roku.
Samotný Bük leží v západním Maďarsku a oproti velkým turistickým centrům nabízí klidnější prostředí. V okolí lázní se nacházejí hotely, penziony, restaurace i zelené plochy vhodné k procházkám. Místo tak může být zajímavé pro páry, seniory i rodiny s dětmi, které chtějí spojit koupání s krátkým pobytem v zahraničí. Výhodou je rovněž možnost navštívit termální areál samostatně, bez nutnosti objednávat si několikadenní lázeňský pobyt.
Při plánování návštěvy však hraje důležitou roli správný výběr termínu. Ceny vstupenek se totiž v Bükfürdő mění podle dne v týdnu a sezóny. Zatímco během vybraných všedních dnů mohou turisté využít zvýhodněné vstupné, o víkendech a svátcích zaplatí více. U rodiny nebo dvojice se přitom rozdíly mohou během několika návštěv nasčítat na stovky korun.
Ceny jsou tu skutečně přívětivé
Základní celodenní vstupenka pro dospělého stojí v Bükfürdő od pondělí do čtvrtka 6550 forintů, tedy přibližně 437 korun, zatímco v pátek, sobotu a neděli vyjde na 7650 forintů, což odpovídá zhruba 511 korunám. Rozdíl tedy činí 1100 forintů, přibližně 73 korun na osobu, u dvojice už 2200 forintů, tedy téměř 147 korun za jediný den.
Ještě výraznější rozdíl najdou v ceníku rodiny s dětmi. Rodinná vstupenka pro dva dospělé a jedno dítě od tří do 14 let stojí ve zvýhodněných dnech 13 400 forintů, tedy přibližně 895 korun, v hlavním období 16 000 forintů, což představuje zhruba 1 069 korun. Rodina tak může pouhou změnou dne návštěvy ušetřit 2600 forintů, v přepočtu přibližně 174 korun. Samostatná dětská vstupenka pro věkovou skupinu od tří do 14 let stojí od pondělí do čtvrtka 3200 forintů, tedy zhruba 214 korun, zatímco v dražších dnech 3600 forintů, přibližně 240 korun.
Stejný princip platí také pro kombinaci lázní a sauny. Dospělý za ni během zvýhodněného všedního dne zaplatí 9750 forintů, tedy přibližně 651 korun, v hlavním období 11 250 forintů, což odpovídá zhruba 751 korunám. Rozdíl tak dosahuje 1500 forintů, tedy přibližně 100 korun.
Bükfürdő ale za hlavní období nepovažuje pouze víkendy. Vyšší ceník platí také ve vybraných prázdninových, svátečních a mimořádně vytížených termínech, takže samotný příjezd například ve středu ještě automaticky nezaručuje nižší cenu. Na podzim roku 2026 se vyšší sazby použijí například od 23. října do 1. listopadu. Před cestou se proto vyplatí ověřit aktuální kalendář přímo v ceníku lázní.
Levnější je i odpolední vstup, má však jeden háček
Kdo nepotřebuje v areálu strávit celý den, může využít také vstupenku platnou od 15 hodin. Dospělý za ni od pondělí do čtvrtka zaplatí 5100 forintů, tedy přibližně 341 korun, v hlavním období 5600 forintů, což odpovídá zhruba 374 korunám. Rodinný odpolední vstup pro dva dospělé a jedno dítě stojí 12 000 forintů, tedy přibližně 801 korun, respektive 13 500 forintů, což představuje zhruba 902 korun.
V tomto případě je však důležité sledovat také otevírací dobu. Od pondělí do čtvrtka má areál podle aktuálních údajů otevřeno od 9 do 18 hodin, takže odpolední vstup představuje přibližně tříhodinovou návštěvu. V pátek a v neděli lázně zavírají v 19 hodin a v sobotu ve 20 hodin, což částečně vysvětluje, proč nemusí být nejlevnější varianta výhodná pro každého.
Bükfürdő není jen několik termálních bazénů
Rozdíl v cenách je zajímavý i vzhledem k rozsahu samotného areálu. Bükfürdő nabízí celkem 34 bazénů a vedle léčivých bazénů zde fungují zážitkové, plavecké i dětské části. Některé venkovní provozy jsou sezonní, zatímco vnitřní a polokryté léčivé bazény lze využívat během celého roku. Zdejší léčivá voda obsahuje více než 15 000 miligramů minerálních látek na litr a na povrch se dostává několika vrty.
Termální pramen byl objeven v roce 1957 při hledání ropy a první léčivý bazén byl otevřen o několik let později. Dnešní komplex se rozkládá na rozsáhlém území se zeleným parkem a patří mezi největší termální areály v Maďarsku.
Pro české návštěvníky může být podstatná také poloha Bükfürdő v západní části země. Lázně leží přibližně 20 kilometrů od Kőszegu, 30 kilometrů od Szombathely a 46 kilometrů od Soproně. Nejde tedy o destinaci, kvůli které je nutné pokračovat hluboko do vnitrozemí Maďarska. Při plánování krátkého pobytu se však skutečně vyplatí porovnat cenu vstupu s délkou otevírací doby a zkontrolovat, zda zvolený den nespadá do některého z hlavních období. Právě kalendář může u dvojice nebo rodiny během několika dnů pobytu znamenat úsporu několika tisíc forintů, tedy i několika stovek českých korun.
zdroje: autorský text, vlastní dotazování