Češi objevili termální lázně 4 hodiny od hranic, kde víkend s procedurami stojí méně než doma. Senioři je berou útokem

Dvě noci s polopenzí, jedna koupel a půlhodinová masáž. S takovým víkendovým balíčkem počítají i ceníky českých lázní. Podobný program se ale dá poskládat i v Maďarsku a po přepočtu z forintů vychází překvapivě příznivě.
Zájem Čechů o maďarské lázně přitom v posledních letech prudce vzrostl. Rezervační portál Spa.cz loni v březnu oznámil, že se mu rezervace wellness pobytů v Maďarsku během roku 2024 zdesetinásobily. Podle téhož portálu si Češi u wellness pobytů v tuzemsku nejčastěji rezervují jednu až tři noci, tedy délku prodlouženého víkendu.
Kolik stojí lázeňský víkend v Česku
Dobrým měřítkem je ceník Lázní Luhačovice na rok 2026. Jejich víkendový balíček zahrnuje dvě noci s polopenzí, perličkovou koupel a třicetiminutovou masáž. Říjen spadá do mezisezóny a ve dvoulůžkovém pokoji tříhvězdičkového hotelu člověk za balíček zaplatí zhruba 4 400 až 5 300 Kč.
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Ve čtyřhvězdičkovém hotelu Palace vyjde stejný víkend asi na 5 900 Kč a v nejluxusnějším Jurkovičově domě na víc než 8 000 Kč. Levněji se dá pořídit jen v lázeňských penzionech s jednodušším vybavením, kde balíček stojí od 2 650 Kč.
V Hévízu vyjde stejný víkend levněji
Maďarský Hévíz kousek od Balatonu si takový program nechá zaplatit po částech. Rezervační portál Szallas.hu v polovině října nabízel hotely s polopenzí v Hévízu zhruba od 18 000 forintů za osobu a noc, což je podle kurzu ČNB asi 1 200 Kč. Lázeňské hotely vyšší kategorie s polopenzí chtějí za osobu a noc zhruba 2 100 až 2 700 Kč.
Vstup k jezeru stojí seniora nad 60 let při nákupu online 3 800 forintů za tři hodiny, tedy asi 250 Kč. Třicetiminutovou regenerační masáž účtuje lázeňské centrum za 6 600 forintů, přibližně 440 Kč.
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Když se to sečte, dvě noci v levnějším hotelu, dvě návštěvy jezera se seniorskou vstupenkou a jedna masáž stojí na osobu kolem 3 400 Kč. Proti tříhvězdičkovým hotelům v Luhačovicích je to zhruba o 1 000 až 1 900 Kč méně, přesná úspora se ale odvíjí od aktuální ceny hotelu a kurzu forintu. Ve vyšší kategorii se víkend v Hévízu vyšplhá zhruba na 5 100 až 6 300 Kč. K účtu je ovšem potřeba přičíst benzin a dálniční poplatky po cestě.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Kde Ubytování Cena víkendu na osobu Luhačovice lázeňský penzion s jednodušším vybavením od 2 650 Kč Luhačovice tříhvězdičkový hotel, dvoulůžkový pokoj zhruba 4 400 až 5 300 Kč Luhačovice čtyřhvězdičkový Palace asi 5 900 Kč Luhačovice Jurkovičův dům víc než 8 000 Kč Hévíz levnější hotel kolem 3 400 Kč Hévíz vyšší kategorie zhruba 5 100 až 6 300 Kč Jezero, ve kterém se plave i v lednu
Hlavním lákadlem je největší biologicky aktivní termální jezero na světě. Teplá voda proudí bez přestávky z jeskyně na jeho dně, a jezero proto v zimě nevychladne. Teplota vody přitom ani v nejchladnějších měsících neklesá pod 22 °C, takže v mrazivých dnech nad jezerem stoupá pára.
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U pramene je jezero hluboké desítky metrů a na přírodní dno nohama nedosáhnete. Do vody si proto skoro každý bere nějakou plaveckou pomůcku, která ho udrží na hladině.
Voda v termálním jezeře v Hévízu neklesá ani v zimě pod 22 °C, takže se v něm dá koupat po celý rok. Ilustrační foto. Zdroj: Balint Miko / Unsplash. Proč se Hévíz hodí i pro seniory
Senioři nad 60 let mají na vstupné slevu, při uplatnění stačí ukázat doklad s fotografií. Provozovatelem jezera je Revmatologická nemocnice svatého Ondřeje, takže koupání tu slouží i jako součást léčby. Míří sem hlavně lidé, které trápí klouby, páteř nebo svaly, a před cestou za léčbou je dobré probrat pobyt se svým lékařem.
Lázně samy doporučují bez konzultace s lékařem zůstávat ve vodě jen asi půl hodiny. Koupání nedoporučují například při vysokém krevním tlaku, nemocech oběhové soustavy, trombóze, astmatu, zhoubných nádorech nebo v těhotenství.
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Léčebné procedury nabízí samostatné terapeutické centrum. Některé z nich, třeba podvodní masáž nebo elektroléčba, jsou dostupné až po lékařském vyšetření. Masáž s místním léčivým bahnem se ale dá objednat i bez něj.
Než vyrazíte
Z Brna je to do Hévízu zhruba 325 km, tedy asi čtyři hodiny za volantem. Prodloužený víkend se tak dá zvládnout bez zbytečného spěchu.
Letos je potřeba počítat s jedním omezením. Centrální budova lázní uprostřed jezera zůstává pro návštěvníky zavřená a koupat se dá jen venku. Hlavní vchod z promenády se ale na konci března znovu otevřel a lázně do odvolání přidávají k tříhodinové vstupence hodinu navíc zdarma.
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Zdroje: https://www.lazneluhacovice.cz/docs/CENIKY/CK/pobyty-cenik-2026.pdf, https://jegy.spaheviz.hu/en, https://spaheviz.hu/en/indoor-bath-and-therapy-centre/opening-hours-and-prices.html, https://spaheviz.hu/en/lake-bath/lake-heviz.html, https://szallas.hu/heviz/hotelek, https://www.echo24.cz/a/JSp2e/portal-spacz-hlasi-uspesny-rok-financni-hodnota-objednavek-vzrostla-o-125-procenta, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/magazin-cestovani-nejlepsi-termaly-madarsko-263134, https://www.denik.cz/cestujeme-do-sveta/termalni-jezero-heviz.html, https://www.cedok.cz/dovolena/madarsko/heviz/health-spa-hotel-aqua-heviz%2CXHU2DHE, https://hungaryunlocked.com/cs/termalni-lazne-madarsko-mimo-budapest/
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