Češi objevili lázně 3 hodiny od hranic, kde týden s procedurami stojí méně než doma. Senioři je berou útokem

Lázeňský pobyt dokáže v Česku spolknout slušnou část měsíčního důchodu, a tak se čím dál víc seniorů dívá za jižní hranice. Jen pár hodin autem se dají najít termální lázně s pověstí mimořádně léčivé vody a s cenami, nad kterými český návštěvník nevěřícně kroutí hlavou. Starší cestovatelé si je oblíbili tak rychle, že v hlavních termínech bývá plno.
Léčivá voda, kvůli které se vyplatí překročit hranice
Maďarsko leží na obřím podzemním rezervoáru horké minerální vody a lázně jako Hévíz, Harkány nebo Mosonmagyaróvár ji využívají už celé generace. Voda bývá bohatá na síru, vápník a hořčík a odedávna se používá při potížích s pohybovým aparátem, bolavými klouby, páteří i revmatem. Právě kvůli tomu sem míří lidé, kterým doma podobnou péči naúčtují mnohem dráž.
Vlajkovou lodí je Hévíz. Místo klasického bazénu se tu lidé noří rovnou do jezera s rašelinným dnem. Břehy lemují stromy a mezi plavci často vykukují květy leknínů. Platí za největší přírodní termální jezero na světě, ve kterém se dá koupat. Voda zůstává teplá po celý rok. V létě se dostane zhruba k 38 stupňům a v zimě neklesne pod 22 stupňů, takže sem můžete vyrazit prakticky kdykoli.
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Koupání tu má svá pravidla. Kvůli léčebnému efektu by jedna koupel neměla přesáhnout dvacet až třicet minut, mezi jednotlivými vstupy se odpočívá a za celý den strávíte ve vodě dohromady zhruba devadesát minut. Je to tedy spíš klidná ozdravná kúra. Celodenní dovádění tu nečekejte.
Kolik stojí vstup, procedury i týdenní pobyt
Hlavní lákadlo je ovšem cena. Celodenní vstup do termálních lázní stojí dospělého zhruba 400 až 500 korun, senioři platí ještě méně a v menších lázních se vstupné dostane i pod 150 korun. Ceny se samozřejmě mění podle kurzu forintu a sezony, orientačně jde o podzim roku 2026.
Spočítat se vyplatí hlavně delší pobyt. Týden s ubytováním, polopenzí, vstupem do termálních lázní a základními procedurami začíná zhruba na 14 000 korunách na osobu. České lázně mají týdenní balíčky v širokém rozpětí, některé vyjdou podobně, jiné levněji a jiné dráž, takže u samotného pobytu hvězdný cenový rozdíl nečekejte. Nejvíc se úspora pozná v útratách na místě. Vstupné, jídlo, pití i jednotlivé procedury stojí v Maďarsku výrazně míň než doma.
Přečtěte si také: Ani Egypt, ani Tenerife. Čeští senioři letos na podzim objevili 1 zemi, kde je 25 stupňů a týden s jídlem vyjde na 9 000 Kč Jednotlivé procedury vyjdou v maďarských lázních výrazně levněji než v Česku. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
A procedur je z čeho vybírat. Kromě koupelí v termální vodě nabízejí maďarské lázně za ceny, které českého seniora obvykle mile překvapí, také:
masáže, rašelinné a bahenní zábaly, elektroléčbu, fyzioterapii. Kam senioři míří nejčastěji
Nejblíž hranicím leží Mosonmagyaróvár na západě země, kousek od rakouských a slovenských hranic a jen asi 35 kilometrů od Bratislavy. Je to menší klidné město s léčivou termální vodou, které ocení hlavně ti, komu velké lázeňské komplexy nevyhovují. Místní hotely jsou na starší hosty dobře zařízené.
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Hévíz s jezerem je dál, z Brna je to po silnici zhruba tři a tři čtvrtě hodiny. Letos je ale dobré počítat s omezením. Hlavní vnitřní budova je mimo provoz a vstup vede jen k venkovnímu břehu jezera, takže zázemí je skromnější, než na jaké byli dřívější návštěvníci zvyklí.
Kdo chce víc než klidné máchání, zamíří do Sárváru. Moderní areál s tisíci metry čtverečními vodní plochy nabízí vedle léčivých bazénů i rozsáhlý saunový svět. Na jihu země pak láká Harkány, jehož sirná voda patří k nejsilnějším v zemi, a oblíbený je i Bük.
Proč se vyplatí vyrazit zrovna na podzim
Protože voda zůstává teplá po celý rok, podzim a zima bývají pro návštěvu ideální. Je míň lidí a mimo hlavní sezonu klesají ceny pobytů u některých nabídek o 20 až 30 procent. Ponořit se do horké vody, když nad chladným okolím visí mlžný opar, je navíc zážitek, jaký letní návštěva nenabídne. Pro seniory, kteří nechtějí trávit hodiny za volantem, je to příjemná kombinace blízkosti a klidu.
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Jedno ale platí. Pokud má pobyt sloužit k léčbě konkrétních potíží, vyplatí se předem probrat se svým lékařem, jestli jsou termální koupele a procedury pro vás vhodné. Teprve pak si odpočinek užijete bez obav.
Zdroje: https://www.geovita.cz/termaly-akvaparky/madarsko/severni-madarsko/mosonmagyarovar, https://geops.cz/clanek/termalni-lazne-harkany/, https://www.zivotcestovatele.cz/termalni-lazne-sarvar, https://www.radynacestu.cz/magazin/heviz/, https://www.trendyzivot.cz/clanek/termalni-lazne-heviz-madarsko
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