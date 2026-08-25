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Češi neví, že pro sbírání dešťovky platí přísná pravidla. Stačí udání od souseda a hrozí vám pokuta až 2 miliony KčPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Mezi zahrádkáři koluje historka, že za chytání dešťové vody může přijít pokuta, […]
Češi neví, že pro sbírání dešťovky platí přísná pravidla. Stačí udání od souseda a hrozí vám pokuta až 2 miliony Kč
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Web se věnuje interiérovému designu, zahradě a moderním trendům v bydlení. Přináší nápady, jak si zařídit útulný byt, praktické rady pro údržbu domácnosti i inspiraci na dekorace nebo renovace. Nechybí ani tipy na zahradní úpravy, pěstování či chytrá řešení pro úsporu prostoru. Články jsou psané...Všechny články tohoto autora →
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