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Češi neví, že na podzim musí uklízet i sousedovo listí. Kdo to neudělá, tomu hrozí pokuta klidně i 50 000 Kč

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Jedna vzrostlá lípa nebo ořešák u sousedů dokáže na podzim zasypat i […]
Češi neví, že na podzim musí uklízet i sousedovo listí. Kdo to neudělá, tomu hrozí pokuta klidně i 50 000 Kč

Češi neví, že na podzim musí uklízet i sousedovo listí. Kdo to neudělá, tomu hrozí pokuta klidně i 50 000 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 17.10.2026 05:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů PrimaProstor.cz

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