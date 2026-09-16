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Češi našli zemi, kde se dá v pohodě koupat i v říjnu a ceny jsou tam jako před 10 lety. Teď tam ve velkém míří

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Zatímco u nás už začíná pořádně chladnout, jedna balkánská země pořád zve ke […]
Češi našli zemi, kde se dá v pohodě koupat i v říjnu a ceny jsou tam jako před 10 lety. Teď tam ve velkém míří

Češi našli zemi, kde se dá v pohodě koupat i v říjnu a ceny jsou tam jako před 10 lety. Teď tam ve velkém míří

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Outdoor tipy

Web je zaměřený na cestování, turistiku, kempování a další outdoorové aktivity. Čtenáři zde najdou tipy na výbavu, rady pro začátečníky i pokročilé, testy vybavení a doporučení, jak si užít přírodu bezpečně a pohodlně. Nechybí ani inspirace na výlety, přehled zajímavých lokalit nebo praktické...

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