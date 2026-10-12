Češi našli portugalské městečko, kde je v listopadu i 25 stupňů a káva stojí jen 1 euro, berou ho útokem

Když v Česku v listopadu ráno škrábeme námrazu ze skel aut a vytahujeme zimní bundy, na jihu Evropy leží přístav, kde se dá pořád sedět venku v tričku. Hotelové věže ani davy tam nečekejte. Právě kvůli klidu si ho ale oblíbili i čeští cestovatelé, kteří tam vyrazili mimo sezonu.
Nejvýhodnější kout jižní Evropy
Řeč je o Olhão, rybářském městě na východě portugalského regionu Algarve. Leží hned vedle Fara, kde stojí mezinárodní letiště celého regionu, a dodnes žije hlavně z rybolovu.
Že je Algarve pro peněženku příznivé, ukazují srovnání britské společnosti Post Office Travel Money. V jejím Holiday Money Reportu 2025 vyšel jih Portugalska jako nejvýhodnější ze 47 destinací po celém světě, poprvé od roku 2016. Letos ho stejná firma označila i za nejlevnější místo pro rodinnou dovolenou mezi 22 evropskými letovisky.
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Olhão přitom patří k levnější části pobřeží. Východní Algarve má víc obyčejných podniků pro místní a méně velkých rezortů než oblíbená letoviska dál na západ, a to se projeví na účtu.
Espresso u pultu za jedno euro
Portugalci pijí kávu hlavně jako krátké a silné espresso, kterému se často říká bica. V sousedské kavárně se za něj na účtu obvykle objeví částka kolem jednoho eura. Tam, kde se pije ve stoje u baru, vyjde často ještě levněji.
V podnicích zaměřených na turisty v rušných letoviscích jsou ceny vyšší a za šálek můžete zaplatit i o půl eura víc. Nejlevněji tak vyjde káva v kavárnách, kolem kterých nevedou turistické trasy.
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Ke kávě si Portugalci rádi dají pastel de nata, košíček z listového těsta plněný vaječným krémem. Patří k nejobyčejnějšímu pečivu v zemi, takže ani se zákuskem nebude snídaně u pultu drahá.
Espresso v portugalské sousedské kavárně vyjde obvykle zhruba na jedno euro a ani pastel de nata k němu snídani výrazně neprodraží. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Listopad, který připomíná pozdní léto
Odpolední teploty se v okolí Olhão v listopadu drží v průměru kolem 19 až 20 °C. Vyplývá to z dlouhodobých měření v nedalekém Faru i z klimatických tabulek pro sousední Taviru.
Slunečné dny umějí být ještě teplejší. Meteostanice na letišti ve Faru naměřila 10. listopadu 2024 téměř 25 °C. Autoři českého cestovatelského blogu Loudavým krokem, kteří do Portugalska jezdí pravidelně, zase vzpomínají, že v Olhão loni v listopadu zažili dokonce 26 stupňů. Tak vysoké teploty patří spíš k výjimkám, listopadový rekord naměřený ve Faru ale přesahuje i 28 °C.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Údaj Místo Teplota Průměrná odpolední teplota v listopadu okolí Olhão (měření ve Faru, klimatické tabulky pro Taviru) kolem 19 až 20 °C Nejteplejší den listopadu 2024 (meteostanice) letiště Faro 24,8 °C Zážitek autorů blogu Loudavým krokem z loňského listopadu Olhão 26 °C Listopadový rekord Faro přes 28 °C
Na koupání je to ale spíš pro otužilé. Atlantik je na podzim chladný, a kdo chce do vody, musí počítat s pořádným osvěžením.
Tržnice, bílé kostky a ostrovy bez davů
Na nábřeží se tyčí dvojice hal z červených cihel, které od roku 1916 slouží jako městská tržnice. Ryby tu mají vlastní pavilon a v tom sousedním se prodává zelenina, ovoce i čerstvý chléb. Nejbohatší výběr bývá v sobotu dopoledne, kdy k pravidelným stánkům přibudou malí zemědělci se svou úrodou.
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Pár kroků od tržních hal se proplétají úzké uličky původní rybářské čtvrti. Nízké bílé domky s plochými střechami se tu tisknou k sobě jako kostky ze stavebnice a celé čtvrti dodávají až marocký nádech. Střešní terasy měly i praktický účel, protože rodiny rybářů z nich dohlédly na moře a včas poznaly, že se lodě vracejí.
Nízké bílé domky s plochými střešními terasami dávají staré rybářské čtvrti Olhão až marocký nádech. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Z přístavu jezdí trajekty na písečné ostrovy Armona a Culatra v chráněné laguně Ria Formosa. Plavba trvá zhruba dvacet až třicet minut. Pláže na oceánské straně ostrovů se táhnou na kilometry a po skončení letní sezony na nich potkáte jen pár lidí. Laguna je přírodním parkem, kde se dají pozorovat vodní ptáci.
Na co se připravit
Listopad patří k mimosezoně, takže část podniků určených turistům zavírá. Ubytování je zato výrazně levnější než v létě a u lodí ani v uličkách se netísní zástupy lidí.
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Počítejte také s tím, že občas zaprší a od oceánu fouká čerstvý vítr. Lehká bunda a deštník proto patří do kufru stejně jako sluneční brýle.
Zdroje: https://www.idealista.pt/en/news/lifestyle-in-portugal/2026/05/28/63464-the-algarve-named-one-of-the-cheapest-holiday-destinations-in-the-world, https://algarve-south-portugal.com/olhao-portugal-algarve.html, https://en.wikipedia.org/wiki/Faro,_Portugal, https://spotmedia.ro/en/news/leisure/the-beach-resort-that-has-become-europes-cheapest-holiday-destination, https://www.poznatsvet.cz/cestovani/algarve-portugalsko-2/, https://www.portugalgolf.net/en/portugal/cost-of-living/337/, https://www.cestujlevne.com/pruvodce/portugalsko/algarve/pocasi, https://www.weather2travel.com/algarve/tavira/climate/?Units=0, https://www.ogimet.com/cgi-bin/gsynres?lang=en&ind=08554&ndays=30&ano=2024&mes=11&day=30&hora=18&min=0, https://loudavymkrokem.cz/olhao-portugalsko/
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