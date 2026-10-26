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Češi na podzim pokácejí strom na vlastní zahradě. Omyl je může stát desítky tisíc korun

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Dennívýzva
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Ani strom na vlastní zahradě nelze pokácet bez povolení. Rozhoduje jeho velikost, ochranný režim a někdy také druh pozemku zapsaný v katastru. Za nepovolené pokácení jednotlivé dřeviny může nepodnikající fyzická osoba dostat pokutu až 20 tisíc korun. U skupiny dřevin a dalších závažnějších případů zákon stanoví vyšší hranici.
Ilustrační obraz vytvořený pro tento článek. Nezachycuje skutečné osoby ani doloženou událost.

Ilustrační obraz vytvořený pro tento článek. Nezachycuje skutečné osoby ani doloženou událost.

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 06:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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