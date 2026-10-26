Češi na podzim pokácejí strom na vlastní zahradě. Omyl je může stát desítky tisíc korun

Podzimní termín sám o sobě žádnou výjimku nezakládá. Kácení se zpravidla provádí v období vegetačního klidu, ale to nenahrazuje potřebné povolení orgánu ochrany přírody. Dříve než se majitel rozhodne strom odstranit, musí posoudit nejen jeho stav, ale i to, zda na něj nedopadá zvláštní ochrana nebo povinnost náhradní výsadby.
Obvod kmene není jedinou podmínkou
Vyhláška obecně nevyžaduje povolení pro dřeviny s obvodem kmene do 80 centimetrů, měřeným ve výšce 130 centimetrů nad zemí. Výjimka však neplatí bez dalšího například pro součást stromořadí, významného krajinného prvku nebo uložené náhradní výsadby. Památný strom má navíc samostatný ochranný režim. Měření menšího kmene proto není univerzálním souhlasem ke kácení.
U zapojeného porostu je důležitá také plocha. Pokud se nadzemní části dřevin dotýkají, prorůstají nebo překrývají, může jít o porost posuzovaný společně. Bez povolení se příslušná výjimka použije při celkové ploše kácených zapojených porostů nejvýše 40 metrů čtverečních. Silnější jednotlivý strom se ale neposuzuje jako nenápadná součást drobného porostu.
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U ovocného stromu záleží také na katastru
Zvláštní výjimka se týká ovocných dřevin rostoucích v zastavěném území na pozemku vedeném jako zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří. Musí být splněny všechny podmínky společně. Nestačí tedy pozemek běžně nazývat zahradou, pokud má v katastru jiný druh, ani spoléhat jen na to, že strom plodí ovoce.
Právě proto mohou dva podobně vzrostlé stromy podléhat odlišnému postupu. Ovocná dřevina na odpovídajícím pozemku může spadat do výjimky, zatímco srovnatelně velký neovocný strom bude vyžadovat povolení. Pochybnosti o druhu pozemku a ochranném režimu má smysl vyřešit s příslušným úřadem předem, nikoli až po odstranění dřeviny.
Nebezpečí musí být zjevné a bezprostřední
Jiný režim zákon připouští, pokud stav stromu zřejmě a bezprostředně ohrožuje život či zdraví nebo hrozí škoda značného rozsahu. Kácení se pak oznamuje orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení. Pouhý stín, spadané listí nebo obava, že starý strom někdy může spadnout, tuto mimořádnou podmínku samy nenaplňují.
Pokuta však není automaticky stejná za každé pochybení. Zákon rozlišuje jednotlivou dřevinu, skupinu dřevin i zvlášť chráněné případy; ve zvláště chráněném území může být postih přísnější. Žádost o běžné povolení i případné oznámení proto patří orgánu ochrany přírody, nejčastěji příslušnému obecnímu úřadu. Ten posoudí konkrétní strom a podmínky jeho odstranění.
zakony pro lidi, MPSV