Češi na lavičce slavili vyrovnání se Španělskem, ale sudí okamžitě odpískal. Poborský nechápe Červovu horlivost

Sobotní večer na stadionu Carlos Tartiere, 28 515 diváků a před výkopem trofej pro mistry světa vystavená domácím fanouškům. Španělsko se do Ovieda vrátilo po jedenácti letech a po půlhodině to vypadalo na pohodlnou exhibici. Pak se ale zápas zlomil. Češi snížili, přitlačili a v 79. minutě měli míč v síti podruhé. Radost netrvala ani minutu. Řecký rozhodčí stál pár metrů od souboje, který se odehrál ještě předtím, než míč vůbec doletěl do vápna, a gól zrušil. Španělsko nakonec vyhrálo 3:1, česká reprezentace zůstává v Lize národů bez bodu. Rozhodčímu se ale nedá nic vyčítat. Bod vzal Čechům jeden přetažený souboj.
Deset minut, které mohly změnit všechno
Úvod patřil domácím. Lamine Yamal otevřel skóre už v 6. minutě, Rodri přidal ve 35. minutě druhý gól. Podle oficiální zprávy RFEF šlo pro Španěly o čtvrtý zápas za méně než dvanáct dní a po přestávce to bylo znát. El País dokonce psal o španělském „vypnutí“.
Češi toho využili. Časová osa závěru vypadala takto:
|Minuta
|Událost
|57.
|Ryan Naderi naskakuje k reprezentačnímu debutu
|69.
|Jiří Sláma snižuje na 1:2
|79.
|Naderi dorazí míč po chybě Davida Rayi, gól ale neplatí
|79.
|Ladislav Krejčí dostává žlutou kartu za protesty
|85.
|Krejčí vidí druhou žlutou a je vyloučen
|89.
|Mikel Merino uzavírá skóre na 3:1
Necelých deset minut dělilo Čechy od vyrovnání proti úřadujícím mistrům světa a Evropy. Šest minut po zrušeném gólu už hráli v deseti.
Co se stalo ještě před dorážkou
Naderi gól neskazil. Problém vznikl o několik vteřin dřív. Při standardní situaci, kterou rozehrával Sadílek, měl Červ vytvořit clonu pro náběh Krejčího. Šlo o běžný nacvičený signál, jaký mají všechny týmy. Červ se ale do španělského stopera Robina Le Normanda zapřel příliš dlouho a příliš důrazně. iSport popisuje, že Le Normanda prostě zablokoval.
Tomáš Janotka ve studiu České televize vysvětloval, kde je hranice. Krátká clona by podle něj byla v pořádku. Dlouhý a intenzivní blok ale rozhodčímu dal důvod písknout. Sudí to udělal okamžitě a po rychlé kontrole u videa nechal rozehrát Španěly.
Naderi to po zápase vzal smířlivě. „Pískl docela rychle, takže nebyla možnost se moc dlouho těšit,“ řekl pro ČT sport. Je to podle něj škoda a doufá, že gól přijde příště. Jednadvacetiletý útočník Glasgow Rangers, který se narodil v Drážďanech české matce a bulharskému otci, se k týmu připojil teprve v týdnu před zápasem. Trenér Santi Denia ho pochválil za velmi dobrou půlhodinu.
Poborský: Měl se zkrátka zachovat jinak
Nejostřeji moment rozebral ve studiu ČT Karel Poborský. Nevadilo mu, že Červ clonil, ale kdy a kde to udělal. Rozhodčí podle něj stál zhruba tři metry od souboje a Červ se s Le Normandem „pral“ ještě před letem míče. Tím si o odpískání sám řekl.
Zajímavá je i jeho úvaha o nezkušenosti. Poborský sám zaváhal, jestli to slovo může použít, protože Červ má za sebou už hodně odehráno. Uzavřel to stroze: „Měl se zkrátka zachovat jinak.“ Kritika tedy mířila na konkrétní detail jednoho hráče, ne na tým a ne na celou porážku.
V hodnocení nebyl sám. Zdeněk Zlámal připustil, že Le Normand držel Červa za dres. Červ ho ale podle něj tlačil až moc a verdikt označil za přísný, ale faulový. Ve studiu tak zaznívala nezvyklá shoda: gól správně neplatil.
Červův vlastní pozápasový komentář k momentu se nám dohledat nepodařilo. Denia se rozboru vyhnul. O rozhodčích mluvit nechtěl, verdikt respektuje a dodal jen: „Odpískal faul.“ Na hřišti to vypadalo jinak. Lavička nespokojeně vyletěla, trenér žádal vysvětlení u čtvrtého rozhodčího a Krejčí na sudího křičel tak dlouho, až dostal kartu.
Proč může být clona faul
Clony při standardkách patří k modernímu fotbalu stejně jako zónová obrana. Rozhodčí je běžně tolerují, pokud jsou krátké a bez výrazného kontaktu. Pravidla IFAB ale v pravidle 12 jasně uvádějí, že držení soupeře i bránění soupeři v pohybu s kontaktem se trestá přímým volným kopem. Hráč tedy smí soupeři překážet v cestě, ale nesmí ho fyzicky zastavit.
Tuhle hranici Červ podle expertů překročil. Délka souboje, intenzita a rozhodčí stojící kousek od něj. Podle nás je to ten typ situace, kdy v zápase s videorozhodčím a před sudím s výhledem jako z první řady nemá útočící tým nárok na štěstí. Že Le Normand zároveň tahal Červa za dres, na tom nic nemění. Obránci se při standardkách drží běžně, útočník je ten, kdo se tlačením vystavuje riziku.
I španělská média přiznala, jak blízko domácí byli ztrátě. El País napsal, že vyrovnání zabránil jen rozhodčí, který viděl faul na Le Normanda.
Po píšťalce se zápas rozpadl
Zrušený gól nesebral Čechům jen skóre. Krejčí, který si za protesty vysloužil první žlutou, o šest minut později dostal druhou. V oslabení už tým tlak neudržel a Merino v 89. minutě definitivně rozhodl.
Česko je po třech kolech skupiny A3 poslední a bez bodu. Doma předtím prohrálo s Chorvatskem 1:2 a s Anglií 0:2. Výkon v Oviedu byl přitom z celé trojice nejlepší a Denia po zápase mluvil o hrdosti a růstu týmu.
Další zkouška přijde hned v úterý 6. října od 20:45 ve Wembley proti Anglii. Podle pravidel Ligy národů stojí vyloučený hráč automaticky v příštím soutěžním utkání, takže Krejčí by měl chybět.
Proti mistrům světa se body neztrácejí jen v soubojích o míč, ale i v těch, které rozhodčí vidí jako první. Červ chtěl Krejčímu uvolnit cestu ke gólu. Kdyby Le Normanda pustil o půl vteřiny dřív, mohli Češi z Ovieda odjíždět s bodem.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner