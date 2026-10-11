Češi mohou mít v mrazácích běžnou potravinu. Inspektoři varují před dvěma konkrétními šaržemi

Prvním výrobkem jsou kuřecí zadní čtvrtky pocházející z Rumunska, které nesou označení šarže 0092110015 a datum použitelnosti 8. srpna 2026. Druhým je chlazený kuřecí stehenní plátek původem z Maďarska s označením šarže L226212680 a datem použitelnosti 9. srpna 2026.
Laboratorní vyšetření u obou výrobků potvrdilo přítomnost bakterie Salmonella Infantis, která může způsobit salmonelózu. Vzorky pocházely z prodejny Lidl v ulici Výstupní v Ústí nad Labem na Severní Terase.
Vzhledem k uplynulému datu použitelnosti se dotčené maso už v prodejní síti nenachází. Upozornění však směřuje hlavně k lidem, kteří si čerstvé maso nakoupili v létě a následně je doma zamrazili.
Mráz salmonelu spolehlivě nezničí
Právě u zásob uložených v mrazáku může vzniknout falešný pocit bezpečí, protože nízké teploty neznamenají, že bakterie z masa zmizely. Potravinářská inspekce výslovně upozorňuje, že zmrazení nemá na zjištěnou bakteriální kontaminaci prakticky žádný vliv. Pokud proto lidé některou z uvedených šarží doma najdou, neměli by ji připravovat k jídlu.
Obecně sice platí, že dostatečné tepelné zpracování může bakterie Salmonella zničit, v případě výrobků označených kontrolním orgánem za nevyhovující je doporučení jednoznačné – nekonzumovat je.
Riziko navíc nevzniká pouze samotným snědením nedostatečně tepelně upraveného masa. Při manipulaci se syrovým kuřecím může dojít také ke kontaminaci rukou, kuchyňského náčiní, pracovních ploch nebo jiných potravin.
Salmonelóza může mít nepříjemný průběh
Salmonelóza se nejčastěji projevuje průjmem, horečkou, bolestmi břicha, nevolností nebo zvracením. První obtíže se mohou objevit přibližně 12 až 36 hodin po požití kontaminované potraviny, přičemž průběh závisí mimo jiné na množství bakterií a zdravotním stavu člověka.
U většiny pacientů potíže po několika dnech ustoupí, v některých případech ale může silný průjem způsobit výraznou dehydrataci a vést až k hospitalizaci.
Vyšší riziko závažnějšího průběhu mají malé děti, senioři a lidé s oslabenou imunitou. Salmonella patří v Evropě mezi významné původce onemocnění přenášených potravinami a evropské úřady každoročně evidují desítky tisíc případů. Mezi potraviny, u nichž se bakterie objevují nejčastěji, patří vedle vajec právě syrové drůbeží maso.
Případ se bude došetřovat i za hranicemi
Česká potravinářská inspekce informace o obou nevyhovujících šaržích předala rovněž do evropského systému rychlého varování pro potraviny a krmiva RASFF. Díky němu si členské státy Evropské unie předávají informace o nebezpečných nebo nevyhovujících potravinách, které se mohou dostat na trhy více zemí.
V tomto případě má upozornění umožnit další prověření v Rumunsku a Maďarsku, odkud dotčené výrobky pocházely. Česká inspekce zároveň oznámila zahájení správního řízení s kontrolovanou osobou o uložení pokuty. Nejde přitom o první letošní nález salmonely v dováženém drůbežím mase na českém trhu.
Už během září inspektoři upozorňovali na jiné šarže kuřecího masa ze zahraničí, u nichž laboratorní analýzy rovněž zjistily bakterie rodu Salmonella.
zdroje: SPZI