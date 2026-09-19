Češi mohou dostat až 50 tisíc za odpad vedle kontejneru. Stará židle ani matrace tam automaticky nepatří

Stará židle se do popelnice nevejde, matrace už vůbec ne. Položit je vedle kontejneru proto může působit jako logické řešení. Jenže český zákon požaduje, aby byl odpad předán na místě určeném obcí. Za porušení tohoto pravidla může fyzické osobě hrozit pokuta až 50 000 korun.
Vynesete ze sklepa staré křeslo, dojdete s ním ke kontejnerům a zjistíte, že dovnitř se nevejde. Postavit ho těsně vedle nádoby vypadá na první pohled skoro stejně jako ho vyhodit dovnitř. Z právního pohledu to ale stejné být nemusí.
Rozhodující není jen to, že jste odpad donesli „k popelnicím“. Podstatné je, zda jste ho odložili na místě a způsobem, který pro daný druh odpadu určila obec.
Vedle kontejneru není automaticky místo pro odpad
Základní pravidlo obsahuje § 61 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Jeho aktuální znění lze ověřit přímo v
e-Sbírce.
Zákon říká poměrně přímo: „Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na místa určená obcí.“
Jablka ve sklepě mohou urychlit dozrávání dalších zásob. Některé plodiny je lepší skladovat zvlášť
Právě výraz „místa určená obcí“ je důležitý. U běžného směsného odpadu to bývá nádoba, u objemného odpadu může jít o sběrný dvůr, sběrné místo nebo přistavený velkoobjemový kontejner. Konkrétní systém se mezi obcemi liší.
Samotný prostor kolem popelnic se přitom nestává určeným místem jen proto, že nádoba stojí o půl metru vedle.
Podobně záleží na přesném způsobu třídění i u menších věcí. Na Chytřenato jsme například vysvětlovali, proč se
mastná krabice od pizzy nerozhoduje podle obrázku papíru na obalu, ale podle skutečného znečištění. Za porušení může fyzické osobě hrozit až 50 tisíc korun
Zákon počítá přímo s přestupkem člověka, který odpad předává do obecního systému v rozporu s uvedeným pravidlem. § 117 odst. 1 písm. t) takové jednání řadí mezi přestupky fyzických osob. Pro tento případ stanoví zákon horní hranici pokuty 50 000 korun.
bjemný odpad mívá vlastní sběrný režim. Přistavený velkoobjemový kontejner může být určeným místem, prostor kolem něj ale stejný status automaticky nemá.
To ovšem neznamená, že člověk automaticky dostane padesátitisícovou pokutu za jeden pytel položený vedle popelnice. Jde o maximální zákonnou hranici, nikoli pevný ceník.
Že nejde jen o ustanovení existující na papíře, ukazuje například starší, ale dobře zdokumentovaný případ z Ostravy. Městská policie tam při kampani proti odpadu u kontejnerů řešila během tří týdnů 14 případů týkajících se deseti lidí. Devět případů bylo předáno do správního řízení. Mezi odloženými věcmi byl nábytek, lednice, koberce nebo staré počítače.
Tehdejší ředitel ostravské městské policie upozorňoval: „Ve správním řízení za nelegální uložení odpadu hrozí občanům pokuta ve výši až 50 tisíc korun.“
Matrace a skříň mají jinou cestu než pytel z kuchyně
Nejčastější problém nastává u věcí, které se do běžné nádoby jednoduše nevejdou. Matrace, rozebraná skříň, křeslo nebo starý koberec jsou typickým objemným odpadem.
Plesnivý chléb a měkké potraviny vyhoďte celé. Odkrojení plísně vás před neviditelnými toxiny neochrání
Obce pro něj používají například sběrné dvory, sběrná místa, mobilní svozy nebo velkoobjemové kontejnery. Tento princip popisují i materiály společnosti EKO-KOM k obecním systémům odpadového hospodářství.
Důležitý je přitom malý, ale praktický rozdíl. Velkoobjemový kontejner může být obcí určeným místem. Prostor vedle něj už jím automaticky není.
Pokud je tedy kontejner plný, bezpečnější řešení je odpad odvézt jinam nebo počkat na další svoz podle pravidel konkrétní obce. Položení matrace na chodník s tím, že „si ji svozáci vezmou zároveň“, nemusí být správný postup.
U veřejných kontejnerů rozhoduje nejen barva nádoby, ale také její označení a pravidla místního systému. Přeplněná nádoba sama o sobě neznamená, že lze odpad nechat na zemi.
U některých věcí navíc rozhoduje i jejich povaha. Třeba hadry nasáklé některými oleji není vhodné považovat za obyčejný kus textilu. V našem článku o
riziku samovznícení hadrů po olejování dřeva jsme ukazovali, že ještě před samotnou likvidací může být důležité jejich bezpečné uložení. Ani plná popelnice nedává automatickou výjimku
Právě přeplněná nádoba svádí k jednoduchému uvažování: když se odpad nevejde dovnitř, položím ho vedle.
Zákon ale takovou obecnou výjimku nestanoví. Rozhodující zůstává obecní systém a pravidla konkrétního místa. Pokud obec výslovně stanoví jiný způsob odkládání určitého odpadu, je samozřejmě potřeba řídit se jím.
Prakticky tedy před odložením větší věci stačí zkontrolovat tři otázky:
Patří tento druh odpadu vůbec do konkrétní nádoby? Pokud se nevejde, má obec sběrný dvůr, sběrné místo nebo svoz objemného odpadu? Je opravdu dovoleno položit věc vedle nádoby, nebo je určeným místem pouze její vnitřek?
Rozdíl může být pouhých několik desítek centimetrů. Z pohledu zákona je ale podstatné něco jiného: zda odpad skončil tam, kam ho obec skutečně určila.
Zdroje fotografií Fibichova,_kontejnery_na_tříděný_odpad,_bordel_kolem: ŠJů/Wikimedia CC BY-SA 3.0 Praha,_kontejner_AVE_na_objemný_odpad,_označení: ŠJů/Wikimedia CC BY-SA 3.0 OLYMPUS DIGITAL CAMERA: Tiia Monto/Wikimedia CC BY-SA 4.0