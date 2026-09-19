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Češi mohou dostat až 50 tisíc za odpad vedle kontejneru. Stará židle ani matrace tam automaticky nepatří

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Starý nábytek či matrace vedle kontejneru mohou být odloženy v rozporu se zákonem. Vysvětlujeme, kdy hrozí pokuta a kam odpad patří.
Přeplněné kontejnery a odpad položený kolem nich v pražské Fibichově ulici.

Přeplněné kontejnery a odpad položený kolem nich v pražské Fibichově ulici.

Zdroj: ŠJů/Wikimedia CC BY-SA 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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